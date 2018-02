Hollik belezavarodott a lejáratókampányba

Nem tudja idézetekkel bizonyítani a KDNP-s Hollik István, hogy az ellenzéki pártok lebontanák a határkerítést – mint azt az új kormánypárti óriásplakát állítja. A politikusnak elsőként Szigetvári Viktor és az Együtt jutott eszébe, ám ők nem szerepelnek a plakáton.

– Gyurcsány Ferencen kívül a plakáton szereplők közül tud még idézni olyat, aki azt mondta, hogy lebontaná a kerítést?

– Hát hogyne, Szigetvári Viktor is többször azt mondta, vagy például az Együtt társelnöke, Juhász Péter is azt mondta.

– Szerepelnek a plakáton?

– Hát..., de pontosan erről beszélek, hogy...

– A plakáton Vona, Gyurcsány és Szél szerepel, ők mondtak olyat, hogy lebontanák a kerítést?

– Mind bevándorláspártiak, és lebontanák a kerítést. Ha valaki bevándorláspárti, márpedig ők azok – mert elmondtam, hogy ők azok –, akkor egyébként nyilvánvalóan azzal kezdenék a munkájukat, hogy lebontanák a kerítést, elfogadnák a kvótát, és beengednék a migránsokat.

Bolek: hazugság a Fidesz kampánya

Hazugságnak nevezte a Magyar Iszlám Közösség elnöke, hogy Allahot dicsőítette volna Vona Gábor. Bolek Zoltán híradónknak azt mondta: a Jobbik elnöke csak annyira iszlámbarát, mint Orbán Viktor miniszterelnök. Azt viszont elfogadhatatlannak tartja, hogy vallásokat politikai célra használnak fel.

„Megmondom őszintén, ha engem fölhívnának, én jót nevetnék, mert ismerem személyesen Vona Gábort, és találkoztam Orbán úrral is. Tehát vele is volt kapcsolatom, meg több politikussal is annak idején. És ez egy hazugság. Nevetséges az egész, szerintem egy felfújt ügy, és nem kellene a politikának ennyire lesüllyedni, hogy már belevonjuk az iszlámot. Ez minket is sért, magyar muszlimokat: mintha mi ellenség lennénk” – fogalmazott a közösség vezetője.