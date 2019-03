Hollik: A kormány nem adja fel bevándorláspolitikáját

TERRORÁLLAMNAK ÉS AGRESSZORNAK NEVEZTE IZRAELT GYÖNGYÖSI MÁRTON EGY PALESZTINOK MELLETTI SZIMPÁTIATÜNTETÉSEN ORIGO.HU. FIDESZ: BRÜSSZELBEN IS A MAGYAR EMBEREK VÉLEMÉNYÉT KÉPVISELJÜK. 1,8 MILLIÁRD EURÓT FORDÍTHATNA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A VELE SZÖVETSÉGES NGO-K TÁMOGATÁSÁRA EGY EURÓPAI PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT SZERINT MAGYAR NEMZET. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: TÁMOGATJA AZ AGRÁRTÁRCA AZ UNIÓS FORRÁSOK MEGÕRZÉSÉÉRT INDÍTOTT ALÁÍRÁSGYÛJTÉST. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 2020 UTÁN CSÖKKENTENÉ A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KÖLTSÉGVETÉSÉT. ÁSZ: AZ EP-VÁLASZTÁST MEGELÕZÕ KAMPÁNYBAN CSAK AZ A SAJTÓTERMÉK TEHET KÖZZÉ POLITIKAI HIRDETÉST, AMELY PÉNTEKIG ELJUTTATJA ÁRJEGYZÉKÉT A SZÁMVEVÕSZÉKNEK M1. NAV: A LEGTÖBBEN GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁRA ÉS ÁLLATMENHELYEKNEK AJÁNLJÁK FEL ADÓJUK EGY SZÁZALÉKÁT. ÁTLAGOSAN 10% FELETTI MÉRTÉKBEN NÕNEK A BÉREK IDÉN IS A VERSENYSZFÉRÁBAN MAGYAR NEMZET. AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA DÖNT AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ELLEN INDÍTOTT FEGYELMI ÜGYEKBEN: 15 POLITIKUS TISZTELETDÍJÁT CSÖKKENTHETIK. A HÁZ ELFOGADHATJA AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER VAGYONKEZELÕ ALAPÍTVÁNYOK LÉTREHOZÁSÁT LEHETÕVÉ TEVÕ JAVASLATÁT IS. A VISSZAHÍVOTT ÉLELMISZEREK LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁSÁRA ÚJ ALOLDALT INDÍTOTT HONLAPJÁN A NÉBIH - KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. ÁTADTÁK AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB NAPERÕMÛVÉT PAKSON. TOVÁBBRA IS REKORDOKAT DÖNT A MAGYAR IDEGENFORGALOM, 2010 ÓTA FOLYAMATOSAN A VILÁGÁTLAGON FELÜL BÕVÜL MAGYAR HÍRLAP. MGYK: MEGVÁLTOZIK A HOMEOPÁTIÁS SZEREK KIVÁLTÁSA, A GYÓGYSZERÉSZEKNEK TÁJÉKOZTATÓT KELL ADNIUK A KÉSZÍTMÉNYEK MELLÉ VILÁGGAZDASÁG. A NEMZETI MÚZEUM KERTJÉBEN MOND ÜNNEPI BESZÉDET ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK A MÁRCIUS 15-I NEMZETI ÜNNEPEN KORMANY.HU. MÁR A HARMADIK MAGAS RANGÚ KORMÁNYTAG MONDOTT LE KANADÁBAN A KABINET KORRUPCIÓS BOTRÁNYA MIATT. ERDÕTÜZEK PUSZTÍTANAK SPANYOLORSZÁG ÉSZAKI RÉSZÉN, A TÉRSÉGBEN SOK UTAT LEZÁRTAK, AZ OLTÁST NEHEZÍTI AZ ERÕS SZÉL ÉS A SZÁRAZSÁG. DMITRIJ MEDVEGYEV: A NYUGALOM ÉRDEKÉBEN KI KELLENE VONNI AZ AMERIKAI NUKLEÁRIS ARZENÁLT EURÓPÁBÓL. AZ OROSZ MINISZTERELNÖK KIJELENTETTE: ELSÕKÉNT AZ USA MONDTA FEL A NUKLEÁRIS RAKÉTÁK MEGSEMMISÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ OROSZ-AMERIKAI SZERZÕDÉST. DONALD TRUMP KERESKEDELMI KEDVEZMÉNYEKET TERVEZ MEGVONNI INDIÁTÓL ÉS TÖRÖKORSZÁGTÓL. FOLYTATÓDNAK A TÁRGYALÁSOK LONDON ÉS BRÜSSZEL KÖZÖTT A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A FELEKNEK EZEN A HÉTEN EREDMÉNYT KELL ELÉRNIÜK AHHOZ, HOGY A LONDONI ALSÓHÁZ MÁRCIUS 12-IG SZAVAZHASSON A MEGÁLLAPODÁSRÓL. A TOYOTA ÉS A BMW IS KILÁTÁSBA HELYEZTE NAGY-BRITANNIAI ÜZEMEINEK ÁTTELEPÍTÉSÉT MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN. A CSEH AGRÁRMINISZTER A LENGYEL MARHAHÚS ELLENÕRZÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ EU-T. NEM INDUL A 2020-AS ELNÖKVÁLASZTÁSON HILLARY CLINTON, DE AZT ÍGÉRTE, HOGY A POLITIKAI PÁLYÁT NEM HAGYJA EL. BÍZIK A WASHINGTON ÉS PHENJAN KÖZÖTTI PÁRBESZÉD FOLYTATÓDÁSÁBAN MIKE POMPEO AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTER. ORBÁN VIKTOR: A TÖRÉST A NÉMET-MAGYAR POLITIKAI KAPCSOLATOKBAN A BEVÁNDORLÁS OKOZTA - WELT AM SONNTAG. TÖBB SZÁZ PALESZTIN ZARÁNDOK HAGYTA EL GÁZÁT, HOGY EGYIPTOMON KERESZTÜL MEKKÁBA ZARÁNDOKOLJON. FERENC PÁPA: KUTATHATÓVÁ TESZIK A XII. PIUSSZAL KAPCSOLATOS LEVÉLTÁRI DOKUMENTUMOKAT. A SZENÁTUS IS MEGSZAVAZHATJA A TRUMP ÁLTAL KIHIRDETETT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT ELUTASÍTÁSÁT. KIBERBIZTONSÁGI KÖZPONTOT NYITOTT A HUAWEI BRÜSSZELBEN - KÖZÖLTE A HELYI SAJTÓ KEDDEN. ELSODORT EGY GYEREKET A HÉV BUDAKALÁSZON KEDD DÉLUTÁN, EZÉRT AZ ÉRINTETT SZAKASZÁN PÓTLÓBUSZOK JÁRNAK. AZ M1-ES AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁT TELJESEN LEZÁRTÁK BICSKÉNÉL, MERT EGY KAMION KERESZTBE FORDULT AZ ÚTTESTEN. KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY ELLENI ERÕSZAK ÉS SÚLYOS TESTI SÉRTÉS MIATT EMELTEK VÁDAT EGY PÉCSI BUSZVEZETÕT BÁNTALMAZÓ FÉRFI ELLEN. 13 ILLEGÁLIS MIGRÁNST TARTÓZTATTAK FEL A RENDÕRÖK HERCEGSZÁNTÓNÁL, A FÉRFIAK IRAKI, ILLETVE SZÍR ÁLLAMPOLGÁRNAK VALLOTTÁK MAGUKAT. KÁBÍTÓSZER-TERMESZTÕ PÁRT TARTÓZTATTAK LE A RENDÕRÖK BUDAPESTEN, AKIKNEK A LAKÁSÁBAN 216 TÕ MARIHUÁNÁT TALÁLTAK. ÚJ FORGALMI REND LÉP ÉLETBE AZ M0-S AUTÓÚTON ÁPRILISBAN KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT. SZÓVIVÕJE.