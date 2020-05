Hollik: A kormány most is kikéri a magyar emberek véleményét

Nemzeti konzultáció kezdődik a koronavírusról és a gazdaság újraindításának intézkedéseiről - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország elkezdte ledolgozni a korábbi évszázadok hátrányát, a magyar gazdaság jó úton van, jó ütemben halad. Orbán Viktor kifejtette, a költségvetés megalapozott, és ha végigcsináljuk a gazdaságvédelmi tervet, akkor nemcsak jó évünk, hanem fantasztikus évünk is lehet 2021-ben. A magyarok már megszokhatták, hogy a legfontosabb kérésekben a kormány kikéri az emberek véleményét, így volt ez a migráció, a családok védelme és a rezsicsökkentés esetében is - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István megjegyezte, a kabinet most 9. alkalommal tart nemzeti konzultációt, amely során arra kíváncsi, hogyan kezelje a koronavírus okozta gazdasági válságot. 3841-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 krónikus beteg. Ezzel 517 főre emelkedett az elhunytak száma, 2024-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1300 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. A munkahelyeket megtartó és új munkahelyeket létrehozó vállalatoknak ad támogatást a kormány, mert az elmúlt tíz év azt bizonyította, hogy ez a gazdaságpolitikai modell jól működik - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Augusztus 31-ig meghosszabbítja a kormány a munkahelyvédelmi bértámogatási programot - jelentette be a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Bodó Sándor azt is elmondta: eddig 10500 cég pályázott a bértámogatásra és 137 ezer dolgozónak sikerült így megmenteni a munkahelyét. Nyolcvanhat Pest megyei vállalkozás nyert el több mint 4,7 milliárd forintot eszközberuházásainak támogatására és munkahelyeik megtartására – tájékoztat Varga Mihály pénzügyminiszter. KSH: A bruttó hazai termék volumene az első negyedévben 2,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A 2022-es választás mutatja majd meg, hogy érdemes volt-e a Jobbik vezetésének megszabadulnia több erős és ismertebb tisztségviselőjétől – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Varga-Damm Andrea, a párt országgyűlési képviselője. A Mi Hazánk a múlt heti Deák téri gyilkossággal kapcsolatban kegyeleti megemlékezést szervezett tegnap az Országos Roma Önkormányzat székháza elé, ahonnan a tömeg a Deák térre vonult. Budapest nem tűri a rasszista uszítást, semmilyen tragédia nem lehet ürügy a megfélemlítésre, az önbíráskodásra - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán a Mi Hazánk Mozgalom tegnapi felvonulására reagálva. A világban 5 millió 810 ezer 331-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 360 332, a gyógyultaké pedig 2 millió 416 ezer 528-ra emelkedett a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szerbiában a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések enyhítésének köszönhetően ismét lehet misézni, esküvőket és keresztelőket tartani, és a térség több országához hasonlóan Bosznia-Hercegovina is a határok megnyitásáról döntött. Olaszországban több mint 150 ezerre emelkedett a gyógyultak száma, miközben az aktív fertőzötteké 50 ezer alá csökkent a polgári védelmi hatóság adatai szerint. Lombardia kormányzója a tartomány határainak megnyitását sürgette június 3-tól. Spanyolországban 182-vel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma az elmúlt egy napban. Franciaország az Európán belüli határok június 15-i újranyitását szorgalmazza karantén előírások nélkül - jelentette be Edouard Philippe miniszterelnök. Teljesültek a nagy-britanniai koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások enyhítésének feltételei, és hétfőtől az eddigieknél szabadabban lehet találkozni családtagokkal és ismerősökkel - közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Oroszországban rekordszámú, 232 Covid-19-beteg elhunytáról tettek bejelentést az elmúlt nap adatait összesítve. Donald Trump amerikai elnök aláírta a közösségi platformokra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról szóló elnöki rendeletet a Fehér Ház Ovális Irodájában, William Barr igazságügyi miniszter és a sajtó képviselőinek jelenlétében. Az Európai Unió újabb egy évvel, 2021. június 1-jéig meghosszabbította a szíriai kormányzattal és támogatóival szembeni szankciókat - közölte a tagországok kormányait tömörítő uniós tanács. Egyetértési megállapodást írt alá az illegális bevándorlás elleni küzdelemről a máltai miniszterelnök Tripoliban líbiai kollégájával. Kína békés úton kíván újraegyesülni Tajvannal, de a katonai megoldás lehetőségét sem veti el - jelentették ki a kínai központi vezetés tagjai egy, a tajvani függetlenségi mozgalom elfojtására hozott törvény évfordulója alkalmából. A nigériai hadsereg kimentett 241 embert a Boko Haram iszlamista terroristaszervezet fogságából az északkeleti Borno államban. A Hableány tragédiájára, a 28 áldozatot követelő dunai hajóbaleset áldozataira emlékeztek hajós kegyeleti szertartás keretében, a tragédia évfordulóján Budapesten. Emlékművet állítanak Budapesten, a Margit híd pesti hídfőjénél a Hableány sétahajó áldozatainak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Őrizetbe vettek egy férfit Bátonyterenyén, aki a város belterületén késsel többször megszúrta nőismerősét - közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Több mint 30 ezer doboz adózatlan cigarettát foglalt le a NAV egy büntetett előéletű vietnami állampolgárokból álló csoporttól. Június 2-ától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal valamennyi Pest megyei ügyfélszolgálatán újra fogadják az ügyfeleket, akiket ugyanakkor arra kér a hivatal, hogy részesítsék előnyben az elektronikus vagy telefonos ügyintézést. ORFK: Idén eddig hatvannal kevesebben haltak meg a közutakon, mint az elmúlt év azonos időszakában, ugyanakkor a gyorshajtás miatt bekövetkezett balesetek aránya nőtt. Az új kormányrendelet értelmében, szigorú feltételek mellett újra látogathatók a szabadtéri sportesemények Magyarország egész területén - tájékoztatta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. A szombathelyi AVUS visszalépése után a KSI és a Nagykanizsa kapott esélyt arra, hogy a következő szezonban az élvonal tagja legyen a férfi vízilabda ob I-ben, oda-visszavágós párharcban küzd majd meg egymással a két gárda. A Testnevelési Egyetem díszdoktora lett Polgár Judit, a kétszeres olimpiai bajnok sakkozó a TE 45. díszdoktori címét veheti át.