Hollik: A hatalomért a baloldal bármire képes

Az elmúlt három napban 521 új fertőzöttet regisztráltak, és nincs újabb elhunyt. Jelenleg 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen. Dobrev Klára a paralimpikonokról kitalált hazugsággal próbálta hergelni követőit - írja a Magyar Nemzet. A DK miniszterelnök-jelöltje a Facebookon azzal vádolta a kormányt, hogy a 2012-es londoni játékok előtt csökkentette a paralimpiai jutalmakat. A Magyar Nemzet arra hívja fel a figyelmet, hogy a baloldali kormányok idején egy paralimpiai aranyérem 20 millió forintot ért, míg 2012-ben az Orbán kormány ezt 23 millióra emelte. Az ellenzék ki fogja söpörni a hatalomból a Karmelita Kolostorban ülő brigádot - jelentette ki Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt budapesti kongresszusán. Leszámolást ígért Dobrev Klára, ha kormányra kerülnek. A DK miniszterelnök-jelöltje azzal fenyegetőzött, hogy felszámolják az Orbán-rendszert, amit csak úgy tudnak elérni, ha az államigazgatásban és a közigazgatásban is tisztogatásba kezdenek. Nem újdonság a fenyegetőzés Gyurcsány Ferenc politikájában, ezzel próbálja elfedni az érdemi mondanivaló hiányát - reagált a KDNP frakciószóvivője a DK kongresszusán elhangzottakra. Nacsa Lőrinc közölte: a baloldalon a fenyegetés következik, amikor a megalapozott politikai állítások elfogynak, ez azt jelenti, hogy nem a választók felé kívánnak beszélni, a választók felé nincs üzenetük. Az összetartozás jegyében koncertsorozatot indít a kormány. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a közösségi oldalán jelentette be az eseményt, melynek 130 állomása lesz szerte az országban. Bár az új szakképzési rendszer első évét megnehezítette a járványhelyzet, mégis sikerrel vette az akadályt - közölte Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az országos szakképzési tanévnyitón Csongrádon. Megállapodás született az Oroszországtól való újabb hosszú távú gázvásárlási megállapodás minden részletéről - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután Szentpéterváron megbeszélést folytatott a Gazprom igazgatótanácsának elnökével. Ismeretlen támadók rakétákat lőttek ki Kabul repülőterére, károkról vagy áldozatokról egyelőre nem tudni - jelentette a Tolo News helyi hírcsatorna. Tegnap célzott csapást mért az amerikai haderő egy terrorista gépkocsijára az afgán fővárosban. Az autóban tartózkodó iszlamista a kabuli repterén akart robbantani. Az akcióban többen életüket vesztették, de a halottak pontos számát nem közölték. A tálibok engedélyezik, hogy a külföldiek és az utazási engedélyével rendelkező afgán állampolgárok elhagyják Afganisztánt - közölte Nagy-Britannia és az Egyesült Államok. Emmanuel Macron francia elnök szerint a tálibok afganisztáni hatalomátvétele miatt nem várható olyan tömeges migráció Európa felé, mint amilyen 2015-ben alakult ki a szíriai háború miatt. További 86 afgán újságíró érkezett családjával együtt Mexikóba vasárnap, akik az afganisztáni tálib hatalomátvétel miatt kényszerültek elhagyni hazájukat. Orosz katonák tartanak hadgyakorlatot Tádzsikisztánban. A koronavírus-fertőzöttek száma 216,3 millió, a halálos áldozatoké 4,5 millió a világon. A Moderna további egymillió adag vakcináját hívták vissza Japánban szennyezettség miatt. A nepáliak több mint kétharmadának szervezetében képződött koronavírus elleni antitest - közölte az egészségügyi minisztérium az országos felmérés eredményeit ismertetve. Mintegy félszáz, emberekkel teli csónak érkezett augusztus utolsó hétvégéjén Lampedusa szigetére, ahol a tábor zsúfoltsága miatt a hatóságok egészségügyi és biztonsági veszélytől tartanak. Ankara „már nem bír el további migrációs terhet” - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. A jemeni háborús bűncselekmények kivizsgálását kérték emberi jogi szakértők a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Négyes fokozatúra erősödött az Egyesült Államok déli részére lecsapó Ida hurrikán. A vihar 200 kilométer per órás széllökésekkel ért partot Louisianában helyi idő szerint vasárnap délután. Joe Biden amerikai elnök katasztrófa sújtotta állammá nyilvánította Louisianát az Ida hurrikán pusztítása miatt, és szövetségi segély kiutalását rendelte el a helyreállítási munkákhoz. 693 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig - tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Gyermekpornográfia és kábítószer birtoklása miatt vádat emeltek egy 45 éves szudáni nő ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség. Több rendőr segíti szeptemberben, az iskolakezdés hónapjában a gyerekek biztonságos közlekedését a forgalmas helyen lévő fővárosi iskolák környékén - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Eddig zökkenőmentesen zajlik a tokiói paralimpia a koronavírus-járvány ellenére - jelentette be Muto Tosiro, a szervezőbizottság vezetője. Konkoly Zsófia a hatodik helyen végzett 100 méteres hátúszásban a tokiói paralimpián. Labdarúgó NB I: Gyirmót FC Győr - Puskás Akadémia FC 0:1; Paksi FC - Újpest FC 2:1 Fucsovics Márton egy helyet javítva a 41. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.