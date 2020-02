Nagy a valószínűsége, hogy a vírus megjelenik Magyarországon - figyelmeztetett Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A gyermekneveléshez szükséges mindennapi cikkek áfájának öt százalékra csökkentését, majd eltörlését szorgalmazta sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke. Két új fejlemény van a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - mondta a miniszterelnök. Először is kialakult egy európai koronavírus-gócpont, másodszor pedig, a szomszédos országokban is vannak már betegek. Egy középkorú nő is kórházba került Gyömrőn koronavírus-gyanú miatt. A signaltv.hu úgy tudja, a nő pár napja jött haza Olaszországból. Egy 4 fős családot vizsgálnak koronavírus-gyanú miatt Balassagyarmaton. A Komárom-Esztergom megyei Tisztifőorvos döntése értelmében jelenleg a család tagjait a Dr. Kenessey Albert Kórház fertőző osztályán tartják megfigyelés alatt. A világ 5 országában 12 olyan magyar tartózkodik, akik karanténban vannak a koronavírus miatt - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta: minden érintett külföldi magyarral kapcsolatban állnak, amennyiben segítségre van szükségük, azonnal intézkedni fognak. Nem kell áruhiánnyal számolni a boltokban - hívta fel a figyelmet az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Vámos György a Hír Tv-nek azt mondta: a kereskedők folyamatosan pótolják a hiányzó készleteket és az áruellátás biztosított. Minden parlamenti párt kész közösen fellépni a koronavírus magyarországi terjedése ellen, ha szükséges, akár jogszabályok gyorsított elfogadásával is - jelentették be kormánypárti és ellenzéki képviselők. Önmagukban a betegség tünetei vagy a beteg utazási előzményei nem elegendők a koronavírus-fertőzöttség gyanújához, mindkettő szükséges ahhoz, hogy egy esetet gyanúsnak minősítsenek - mondta az országos tisztifőorvos az M1-en. Nem készül el az új fapados móló, később lesz vasúti összeköttetés, sőt újra felmerülhet a Ferihegyi reptér elköltöztetésének ötlete - ezek lennének a következményei annak, ha megvalósul a főpolgármester szándéka - írja a Magyar Nemzet. KSH: A beruházások volumene 2019 negyedik negyedévében 5,9 százalékkal nőtt 2018 azonos időszakához képest, 2019 egészében, az eddigi leggyorsabb - 14 százalékos volt a bővülés. Minden eddiginél több, 10 556 milliárd forint értékű beruházás valósult meg tavaly Magyarországon, a beruházási ráta 28,6 százalékra ugrott, ezzel a teljesítménnyel az ország az unió élmezőnyében szerepel - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Idén 671 millió forintot ad a kormány vissza nem térítendő támogatásként a szerb nemzetiségi iskolák fejlesztésére, bővítésére - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Riasztották a Magyar Honvédség Gripenjeit egy pakisztáni felségjelű repülőgép miatt, mert nem lépett rádiókapcsolatba a magyar polgári légiforgalmi irányítással - közölte a Honvédelmi Minisztérium. Magyarország számára biztonságpolitikai, migrációs és gazdasági szempontból is fontos az EU nyugat-balkáni bővítése, az EU-nak pedig jól felfogott, pragmatikus érdeke a folyamat - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A magyar-horvát kapcsolat kiváló, de lehetne sokkal jobb is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott Gordan Grlic Radmannal, Horvátország kül- és Európa-ügyi miniszterével. Számítani kell migránshullámokra, számítani kell rendszeres, tömeges támadásokra a magyar határkerítésnél - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Törökország úgy döntött, hogy tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket - adta hírül a Reuters hírügynökség. Görögország megerősíti a Törökországgal közös szárazföldi és tengeri határai védelmét, válaszul arra, hogy Ankarában bejelentették: Törökország már nincs abban a helyzetben, hogy fel tudja tartóztatni a menekülteket. Ausztriában ötre nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma. A fertőzés miatt a kancellár tartományi vezetőkkel, szakértőkkel egyeztetett. Újabb német tartományokat ért el a koronavírus-járvány, Bajorországból, Hamburgból, Hessenből és Rajna-vidék-Pfalzból jelentettek új fertőzéseket. 17-re emelkedett Olaszországban a koronavírus-járványban elhunytak száma, ugyanakkor 45 embert gyógyultnak nyilvánítottak. Az olasz külügyminiszter arról beszélt, hogy Olaszország megbízható, a külföldiek ne féljenek odautazni. Nigéria után Litvániából is jelentettek egy bizonyítottan koronavírusos megbetegedést. WHO: „Döntő ponthoz” érkezett a COVID-19 koronavírus-járvány, és ezért a kórokozó terjedésének feltartóztatására irányuló erőfeszítések megkettőzésére lenne szükség a világ országai részéről. Mike Pence amerikai alelnök koordinátort nevezett ki a Fehér Ház vírusellenes küzdelmének irányítására - jelentette be a Fehér Ház. Világszerte 2867 halottat követelt a koronavírus-járvány, és több mint 83 ezren fertőződtek meg. A dél-kínai Kuangtung tartományban, amely az új típusú koronavírus-járvány második leginkább sújtotta területe az országban, kevesebb az összes fertőzött száma, mint Dél-Koreában. Önként karanténba vonult a dél-koreai Sincshondzsi keresztény egyháznak mintegy 1600 tagja, akik a koronavírus tüneteit fedezték fel magukon - közölték dél-koreai egészségügyi hatóságok. Kiköthetett a mexikói Cozumel-szigeten az új típusú koronavírus miatt vesztegzár alá helyezett turistahajó mintegy 6000 emberrel a fedélzetén. Az Egyesült Államokban intenzíven vizsgálják a kórokozó túlélési és fertőzőképességének időtartamát különféle felületeken - erről számolt be a járványügyi és betegségmegelőzési központ igazgatója. A koszovói kormány március 15-től fokozatosan megszünteti a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező árura kivetett százszázalékos büntetővámot - jelentette be Albin Kurti koszovói miniszterelnök. Dánia ismét fogad menedékkérőket az ENSZ menekültelosztási programjának keretében - közölte a koppenhágai bevándorlási hatóság. Horvátország csatlakozása a schengeni övezethez és a két ország közötti határvita rendezése is témája volt Borut Pahor szlovén és Zoran Milanovic horvát államfő találkozójának a szlovéniai, Krka folyó melletti Otocec-kastélyban. A török hadsereg intenzív tűz alá vette a szíriai kormányerők több mint 200 hadállását, válaszul arra, hogy előző nap 33 török katona meghalt, 32 pedig megsebesült egy szíriai kormánytámadásban Idlíb tartományban - közölte a török védelmi miniszter. Törökország arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy védje meg a harcok dúlta, szíriai Idlíb tartományban tartózkodó civileket, és nyilvánítsa repüléstilalmi övezetté Idlíbet. Hulusi Akar török védelmi miniszter pénteken tagadta az orosz védelmi tárca azon közlését, amely szerint a török katonák előző nap Szíriában ellenzéki fegyveresek formációiban tartózkodtak, amikor a szíriai kormányerők tüzébe kerültek Idlíb tartományban. Tengerbe zuhant a spanyol légierő akadémiájának egyik repülőgépe Spanyolország délkeleti részén, a pilóta életét vesztette. Hétfőn megkezdi Budapesten a kerti zöldhulladék elszállítását az FKF Nonprofit Zrt., a társaság csak a biológiailag lebomló, FKF-logós zsákokat szállítja el. Kisebb árhullám vonul le a Tisza magyarországi szakaszán, és az árral egyre több kommunális hulladék érkezik Ukrajnából - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest megyei munkatársai idén is ellenőrzik a megyében zajló építkezéseket, amelyeken gyakran találnak feketén foglalkoztatott munkavállalókat. A koronavírus-fertőzés veszélye miatt elmaradt az A-Híd OSC Újbuda és a ZF-Eger szombatra kiírt összecsapása a férfi vízilabda ob I-ben. A koronavírus veszélye miatt májusra halasztják a női olimpiai vízilabda selejtezőtornát, amelyet jövő vasárnaptól rendeztek volna meg az olaszországi Triesztben. Magyarország rendezheti a 2027-es, olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságot - döntött kairói ülésén a Nemzetközi Kézilabda Szövetség tanácsa.