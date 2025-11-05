Hol a bátorság? Magyar Péter Csákberényben sem mert válaszolni az adatbotrányra + videó

Elő a pezsgőkkel! A Závecz szerint már majdnem kész a 148 százalékos Tisza-győzelem

A leleplező chat: így hazudott Magyar Péter az „orosz hekkerekről” is és az adatbotrányról

Sorompót kikerülve a halálba – sokkoló részletek derültek ki a szentmártonkátai tragédiáról

Botrány a köbön! Aktív bírák adatai szivárogtak ki a Tisza-appból. Egy belső hangfelvétel szerint a szoftver félkész volt. Kíméletlen vita!

A helyi Fidesz-KDNP válaszokat vár a kerület polgármesterétől, Pikó Andrástól, aki szerintük megpróbálta eltussolni az ügyet.

