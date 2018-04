„Hogyan tűrhetik ezt a magyarok?”

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5.50-TÕL, A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA. 6.30 ÚJABB TÜNTETÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT - VENDÉG: GULYÁS BALÁZS SZERVEZÕ, MI VAGYUNK A TÖBBSÉG! 6.40 NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS A SAJTÓSZABADSÁGÉRT - VENDÉG: Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK. 7.40 EDVIN MARTON KONCERT A SPORTARÉNÁBAN - VENDÉG: EDVIN MARTON HEGEDÛMÛVÉSZ. 8.30 PERONON: UNGÁR PÉTER, ELNÖKSÉGI TAG, LMP. A SZOMBATI BUDAPESTI TÜNTETÉS UTÁN TÖBB VIDÉKI VÁROSBAN IS UTCÁRA VONULTAK AZ EMBEREK, HOGY TILTAKOZZANAK A KORMÁNY POLITIKÁJA ELLEN. LUKÁCSI KATALIN: NEM A VIDÉKNEK KELL SEGÍTENIE BUDAPESTET, HANEM VIDÉKRÕL KELL JÖNNIE A MEGÚJULÁSNAK. JOBBIK: A KÖZMÉDIA MÛKÖDÉSÉNEK VEZÉRELVE LÉNYEGÉBEN AZ ÖNCENZÚRA, ILLETVE AZ ORBÁN VIKTORHOZ ÉS A FIDESZHEZ VALÓ LOJALITÁS. NEM TITKOSAK, MÉGSEM ISMERHETÕEK MEG A PAKSI BÕVÍTÉS MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK RÉSZLETEI. AZ LMP TÁRGYALNI HÍVJA AZ ELLENZÉKET A PARLAMENT ALAKULÓ ÜLÉSE ELÕTT, HOGY EGYEZTESSÉK TERVEIKET. MÉRTÉK MÉDIAELEMZÕ KÖZPONT: A KORMÁNYPROPAGANDA AZOKRA VOLT A LEGNAGYOBB HATÁSSAL, AKIK ELSZIGETELTEN VAGY KISZOLGÁLTATOTTSÁGBAN ÉLNEK. A KORMÁNYPÁRTI TELEPÜLÉSEKNEK JUTOTT A LEGTÖBB UNIÓS ÉS HAZAI ADÓFIZETÕI PÉNZ AZ ELMÚLT 8 ÉVBEN CÉLPONT. ENSZ-ELÕREJELZÉS: 2050-IG MAGYARORSZÁGON 15%-KAL CSÖKKENHET A NÉPESSÉG PORTFOLIO.HU. FINANCIAL TIMES: CSÖKKENTHETIK A MAGYARORSZÁGNAK SZÁNT EU-S PÉNZEK MÉRTÉKÉT. PENÉSZ LEPI EL A BUDAI GYERMEKKÓRHÁZ FALAIT RTL KLUB. MEGFOSZTANÁ ÁLLAMPOLGÁRSÁGUKTÓL AZ UKRÁN ELNÖK AZOKAT, AKIK RÉSZT VESZNEK MÁS ORSZÁGOK VÁLASZTÁSAIN. A JOGSZABÁLY UKRAJNA VALAMENNYI KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL RENDELKEZÕ LAKOSÁRA VONATKOZNA. VIZSGÁLÓCSOPORT: ERÕS A GYANÚ, HOGY AZ EURÓPA TANÁCS PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSÉNEK TÖBB TAGJA IS VÉTKES AZ AZERI VESZTEGETÉSI ÜGYBEN. AZERBAJDZSÁN ÁLLÍTÓLAG 2 MILLIÓ EURÓT FIZETETT, HOGY KEDVEZÕBB SZÍNBEN TÜNTESSÉK FEL. EMMANUEL MACRON AZ ELSÕ KÜLFÖLDI VEZETÕ, AKIT ÁLLAMI LÁTOGATÁSON FOGAD DONALD TRUMP. MACRON: ARRA AKAROM KÉRNI WASHINGTONT, HOGY NE VONULJANAK KI SZÍRIÁBÓL. FRANCIA KÖZÉLETI SZEMÉLYISÉGEK TILTAKOZNAK AZ ISZLAMISTA ANTISZEMITIZMUS ELLEN. ISMÉT SZTRÁJKOLNAK AZ AIR FRANCE DOLGOZÓI ÉS A FRANCIA VASUTASOK. MEGVÁLASZTOTTA ELSÕ NÕI ELNÖKÉT VASÁRNAPI KONGRESSZUSÁN A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT. VISSZAUTASÍTOTTA A GÖRÖG KORMÁNY A TÖRÖK ELNÖK JAVASLATÁT A KATONACSERÉRE. INDULHAT A TÖRÖK VÁLASZTÁSOKON AZ ÁLLAMFÕ LEGFÕBB KIHÍVÓJÁNAK TEKINTETT JÓ PÁRT. AZ ELLENZÉKI TÜNTETÕK ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL JEREVÁNBAN, NIKOL PASINJÁN ELLENZÉKI VEZETÕT PEDIG ÕRIZETBE VETTÉK. HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT AZ 54-ES FÕÚTON BÓCSA KÖZELÉBEN, AMIKOR 2 SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT. 4 EMBER SÉRÜLT MEG, AMIKOR 2 AUTÓ KARAMBOLOZOTT BUDAPEST XIX. KERÜLETÉBEN. TÍZEZRES TÖMEG TEKERT A FÕVÁROSBAN VASÁRNAP DÉLUTÁN AZ IDEI I BIKE BUDAPESTEN. EGY MOTOROS ELESETT ÉS ÉLETÉT VESZTETTE A RANGA LÁSZLÓ ÚTON PÉCS HATÁRÁBAN. VÁDEMELÉST JAVASOLNAK AZZAL A SZERB FÉRFIVAL SZEMBEN, AKI LÕ- ÉS TÛZFEGYVEREKET AKART ÁTCSEMPÉSZNI RÖSZKÉNÉL.