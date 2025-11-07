Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 07. Péntek Rezső napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Hogyan lett Magyarország Amerika kiemelt szövetségese? + videó

2025. november 07., péntek 14:30 | Hír TV

Orbán Viktor washingtoni látogatása nem csupán egy diplomáciai esemény, hanem egy új korszak kinyilvánítása. A miniszterelnök szavai a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról és a „bajtársi viszonyról” egyértelműen jelzik: a nemzeti érdekekre és a józan észre alapozott politika globális szövetségesre talált.

  • Hogyan lett Magyarország Amerika kiemelt szövetségese? + videó

Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni nyilatkozata a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról nem csupán udvarias diplomáciai frázis, hanem egy új világrend alapjainak lefektetése. A kormányfő szavai tűpontosan világítanak rá arra a morális és logikai szakadékra, amely a józan észre épülő, szuverén amerikai politika és a kudarcot vallott brüsszeli ideológiai zsarolás között tátong.

1. Az aranykor anatómiája: miért pont most?

A miniszterelnök kiemelte: virágzik az üzlet, kiváló az egyetemi és kutatási együttműködés. De a józan ész azt diktálja, hogy ez a gazdasági siker nem ok, hanem következmény.

A valódi ok az, amit Orbán Viktor így fogalmazott meg, „teljes összhang van a két kormányzat között” a legfontosabb kérdésekben.

Béke: Mindkét kormány a diplomáciát erőlteti a háborús eszkaláció helyett.

Migráció: Mindkét kormány a határok védelmében és az illegális bevándorlás megállításában hisz, nem a migránsgettókban.

Család: Mindkét kormány a hagyományos családi értékek védelmét tekinti a nemzet alapjának, nem pedig a gender-ideológia terjesztését.

Ez az ideológiai és értékalapú egyetértés az alapja az "aranykornak".

2. A rejtett üzenet Brüsszelnek: a tisztelet politikája

A miniszterelnök posztjának kulcsmondata ez: „Ez egy bajtársias viszony ebben a pillanatban úgy, hogy természetesen az amerikai elnök az amerikai nép érdekeit, én meg a magyar nép érdekeit képviselem.” Ebben a mondatban rejlik a magyar szuverenista politika zsenialitásának és a brüsszeli modell kudarcának magyarázata.

A Trump-modell (józan ész): A Trump-féle Amerika nem akarja megmondani Magyarországnak, hogyan éljen. Tiszteli, hogy a magyar kormány a magyar érdekeket képviseli, ahogy ő is az amerikait. A szövetség alapja a kölcsönös tisztelet és a közös érdekek.

A brüsszeli modell (ideológiai zsarolás): Ezzel szemben Brüsszel politikája (a LIBE-jelentésektől a Tisza Párt támogatásáig) arra épül, hogy meg akarja törni a nemzeti érdekeket. A brüsszeli elit számára a „jó európai” az, aki feladja a saját érdekeit.

A washingtoni aranykor tehát pontosan azért lehetséges, mert Washington (Trump alatt) nem úgy viselkedik, mint Brüsszel.

3. „bajtársi viszony”: kik ellen harcolunk?

A „bajtárs” (comrade-in-arms) kifejezés közös harcot feltételez. De ki az ellenfél? A válasz egyértelmű: az az internacionalista, globalista és háborúpárti elit, amely Brüsszeltől Washingtonig próbálja meg rákényszeríteni a világra az akaratát, figyelmen kívül hagyva a nemzetek érdekeit és a józan észt. Orbán Viktor és Donald Trump bajtársak a szuverenitásért, a békéért és a normalitásért folytatott küzdelemben.

Konklúzió: A washingtoni látogatás tehát egy erkölcsi és stratégiai győzelem. Azt bizonyítja, hogy a magyar út – a nemzeti érdekek, a béke és a józan ész képviselete – nem elszigetelődéshez vezet (ahogy a hazai baloldali média hazudja), hanem a világ legerősebb hatalmával való bajtársi szövetséghez. Ez a szövetség pedig a jövő Európájának és a valódi, nemzetállamokra épülő Nyugatnak az alapja.

Forrás: Orbán Viktor/ Fidesz.hu

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Buszterminál helyett római birodalmi kincs: a régészek megtalálták Dácia leggazdagabb városát

Brutális baleset miatt bénult meg a forgalom a 811-es főúton, mentőhelikoptert kellett riasztani a motoroshoz

Szoboszlai a csúcson? Már a Real háromszoros BL-győztese is őt isteníti

Zseniális női trükk: Ettől lesz szupermagas a piskóta

Fordulóponthoz érkezhet a Karácsony adományládikás mozgalmának ügyében zajló nyomozás

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

További híreink

Aljas vádra hivatkozva feljelentették Dobrev Klárát

Krasznaja Vjeszna hírügynökség: Kárpátaljáért cserébe a magyar miniszterelnök támogatná Ukrajna EU-s integrációját

Megmozdult az ország: félmillióan üzentek a kormánynak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson
2
Amerika megfúrta az orosz Lukoil eladásáról szóló gigászi üzletet
3
Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó
4
„Amerika jövünk!” – Orbán Viktor látványos videója a washingtoni érkezésről + videó
5
Néhány nyugati médium végre említést tett Orbán Viktor washingtoni látogatásáról + videó
6
Terrortámadás Washingtonnál: fehér port tartalmazó csomaggal támadták meg az amerikai elnöki repülőtéren dolgozókat
7
Ferencvárosi diadal az Európa-ligában
8
Az Európai Unió befagyasztaná az orosz központi bank nyugaton tárolt milliárdjait – egy német professzor szerint ez jogsértés
9
A kormány ismét belenyúl az árakba – ezekkel bővül az olcsóbb élelmiszerek köre
10
Orbán Viktor: Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!