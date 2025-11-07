Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök washingtoni nyilatkozata a magyar–amerikai kapcsolatok aranykoráról nem csupán udvarias diplomáciai frázis, hanem egy új világrend alapjainak lefektetése. A kormányfő szavai tűpontosan világítanak rá arra a morális és logikai szakadékra, amely a józan észre épülő, szuverén amerikai politika és a kudarcot vallott brüsszeli ideológiai zsarolás között tátong.

1. Az aranykor anatómiája: miért pont most?

A miniszterelnök kiemelte: virágzik az üzlet, kiváló az egyetemi és kutatási együttműködés. De a józan ész azt diktálja, hogy ez a gazdasági siker nem ok, hanem következmény.

A valódi ok az, amit Orbán Viktor így fogalmazott meg, „teljes összhang van a két kormányzat között” a legfontosabb kérdésekben.

Béke: Mindkét kormány a diplomáciát erőlteti a háborús eszkaláció helyett.

Migráció: Mindkét kormány a határok védelmében és az illegális bevándorlás megállításában hisz, nem a migránsgettókban.

Család: Mindkét kormány a hagyományos családi értékek védelmét tekinti a nemzet alapjának, nem pedig a gender-ideológia terjesztését.

Ez az ideológiai és értékalapú egyetértés az alapja az "aranykornak".

2. A rejtett üzenet Brüsszelnek: a tisztelet politikája

A miniszterelnök posztjának kulcsmondata ez: „Ez egy bajtársias viszony ebben a pillanatban úgy, hogy természetesen az amerikai elnök az amerikai nép érdekeit, én meg a magyar nép érdekeit képviselem.” Ebben a mondatban rejlik a magyar szuverenista politika zsenialitásának és a brüsszeli modell kudarcának magyarázata.

A Trump-modell (józan ész): A Trump-féle Amerika nem akarja megmondani Magyarországnak, hogyan éljen. Tiszteli, hogy a magyar kormány a magyar érdekeket képviseli, ahogy ő is az amerikait. A szövetség alapja a kölcsönös tisztelet és a közös érdekek.

A brüsszeli modell (ideológiai zsarolás): Ezzel szemben Brüsszel politikája (a LIBE-jelentésektől a Tisza Párt támogatásáig) arra épül, hogy meg akarja törni a nemzeti érdekeket. A brüsszeli elit számára a „jó európai” az, aki feladja a saját érdekeit.

A washingtoni aranykor tehát pontosan azért lehetséges, mert Washington (Trump alatt) nem úgy viselkedik, mint Brüsszel.

3. „bajtársi viszony”: kik ellen harcolunk?

A „bajtárs” (comrade-in-arms) kifejezés közös harcot feltételez. De ki az ellenfél? A válasz egyértelmű: az az internacionalista, globalista és háborúpárti elit, amely Brüsszeltől Washingtonig próbálja meg rákényszeríteni a világra az akaratát, figyelmen kívül hagyva a nemzetek érdekeit és a józan észt. Orbán Viktor és Donald Trump bajtársak a szuverenitásért, a békéért és a normalitásért folytatott küzdelemben.

Konklúzió: A washingtoni látogatás tehát egy erkölcsi és stratégiai győzelem. Azt bizonyítja, hogy a magyar út – a nemzeti érdekek, a béke és a józan ész képviselete – nem elszigetelődéshez vezet (ahogy a hazai baloldali média hazudja), hanem a világ legerősebb hatalmával való bajtársi szövetséghez. Ez a szövetség pedig a jövő Európájának és a valódi, nemzetállamokra épülő Nyugatnak az alapja.

Forrás: Orbán Viktor/ Fidesz.hu