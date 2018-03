Hogy mit is lőtt, maga Semjén sem tudja

Évek óta titkos luxusvadászatokra jár Semjén Zsolt Svédországba – tárta fel a Magyar Nemzet. A magyar fővadász tavaly ősszel tett skandináviai kiruccanásán helikoptert is béreltek – a forgószárnyas vitte a vad nyomára a politikust, majd az szállította el az elejtett állatot. Hogy mit is lőtt, azt úgy tűnik, maga Semjén Zsolt sem tudta pontosan: a Nemzet cikkére válaszolva ugyanis először jávorszarvast emlegetett Facebook-bejegyzésében, majd egy kommentelő figyelmeztetésére ezt rénszarvasra írta át.

Már 2011-ben is hallgatott a kormányszóvivő Semjén Zsolt dél-afrikai vadászatáról. A miniszterelnök-helyettes Namíbiában vándorantilopot, nyársas antilopot, impalát, de akár zebrát is lőhetett. Egy egyhetes kiruccanás akkoriban 400 ezer forintról indult, de akár 1 millió forintot is kóstálhatott.

A magyar fővadász 2012 óta jár rendszeresen a skandináv vadászmezőkre, legutóbb tavaly ősszel ruccant ki a jávor- és rénszarvasok földjére, tudta meg a Magyar Nemzet. A magyar miniszterelnök-helyettes a tajgaerdőkben élő siketfajdokat is célkeresztbe veszi, ha alkalma adódik rá a lap birtokába került fotók tanúsága szerint.

A szervezők elmondása szerint előfordult, hogy egy egész – körülbelül 40 fős – hotelt béreltek ki Semjénék számára, hogy mások ne zavarják őket. A politikus a gyaloglást sem szereti, így esetenként azt is elintézték neki, hogy lóháton közlekedjen. Az Emmi államtitkára szerint Semjén csak svédországi rokonait látogatta meg, az pedig szerinte nem tartozik a közre, hogy egy családi találkozón mi a program.

– Semjén Zsoltnak rokonai vannak Svédországban, őket látogatja meg, és hogy egy magán családi rendezvényen milyen program van, ez a családnak a magánügye.

– Negyvenfős szállodát béreltek ki neki, azt nem hinném, hogy egy családi látogatás lett volna.

– Nem biztos, hogy el kell hinni, amit a Magyar Nemzet leír, hiszen sok esetben Simicska Lajos politikai eszközként használja a saját lapját, és természetesen álhírekkel teszi olykor-olykor tele – fogalmazott Rétvári Bence.

Svédországban a helikopterezés háromszor annyiba kerül, mint amennyiért egy gép Rogán Antalt és családját vitte 2016-ban egy celebesküvőre.

Semjén Zsoltnak a forgószárnyas segítségével sikerült utolérnie tavaly szeptemberben egy rénszarvast, amit aztán el is ejtett.

– Ha egy fotón van egy helikopter, akkor a sajtó azt a következtetést vonja le, hogy helikopterről vadásztak, mint ami a cikkben megjelent?

– Még akár ezt a következtetést is le lehet vonni, a Magyar Nemzet ezt dokumentumokra hivatkozva írta.

– Én, engedje meg, kedves Balázs, hogy más állásponton legyek ebben a kérdésben.

– Tehát ön úgy gondolja, hogy helikopter, az csak egy díszlet volt a fotó hátterében?

– Én nem gondolok semmit. Én elmondtam ezzel kapcsolatban az álláspontomat. Kérem, hogy ezt használják föl – válaszolta Budai Gyula.

Míg az egykori elszámoltatási kormánybiztos nem gondol semmit az ügyről, a Jobbik kíváncsi a kormánypárti politikusok hobbijának finanszírozására. „Ez az urizálás jellemző a Fideszre, gondoljunk csak Rogán Antal helikopterezésére, akinek az autó kényelmetlen, ezért helikopterrel ment esküvőre. Ugyanez Semjén Zsoltnál is megjelenik. Neki a vadászat közbeni gyaloglás kényelmetlen, ezért volt kénytelen helikopterről lövöldözni Svédországban” – fogalmazott a Szilágyi György országgyűlési képviselő.

Miből?

A DK a Kádár-rendszer honvédelmi miniszterére – Czinege Lajosra emlékeztet. Szerintük ő volt az utolsó magyar vezető politikus, aki helikopterről vadászott. „A kormányváltás után tételesen ki fogjuk vizsgálni, hogy Semjén Zsoltnak hogyan van 4-5 millió forintja egy ilyenre, miközben az országgyűlési képviselői és miniszteri fizetéséből nyilván erre nem telik” – emelte ki Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke.

Elítélendőnek tartják a kereszténydemokrata pártelnök urizálását a szocialisták is, az LMP pedig részletes beszámolót várna a pénzügyi háttérről. „Ki fizeti mindezt? Mert, hogy ő nem, az fix. Ugyanis nincs ennyi fizetése. Akkor ki az, aki őt vendégül látja, és mit ad érte cserébe? Erre a kérdésre válaszoljon itt és most Semjén Zsolt” – jegyezte meg Szél Bernadett.

Hasonló állásponton van Szabó Rebeka is. A Párbeszéd politikusa ezért vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezne Semjén Zsolttal szemben.

Mit is?

A fővadász nem nyilatkozott, megpróbálta rövid Facebook-bejegyzésben elintézni luxusvadászatai ügyét. Annyit írt közösségi oldalára: Nem én helikopterezek, hanem a jávorszarvas. Egy kommentelő világosította fel ezután, mit is lőtt pontosan. Ennek nyomán Semjén is átírta válaszát arra, hogy: Nem én helikopterezek, hanem a rénszarvas.

Magánügy?

Egy miniszterelnök-helyettes fizetése elég kell legyen skandináviai vadászatokhoz – ez a kereszténydemokraták frakcióvezetőjének a véleménye Semjén Zsolt luxusútjairól. Harrach Péter úgy gondolja, a politikus vadászata magántevékenység, és most csak azért téma, mert kampány van. „Sok olyan magyar vadászt ismerek, aki részt vesz külföldi, szervezett vadászatokon. Nem hiszem, hogy egy miniszterelnök-helyettes fizetése olyan kevés lenne, hogy ne lenne rá képes, hiszen sok magyar vadász is így hódol a szenvedélyének. Mindenkinek más a szenvedélye, van, aki vadászik, van, aki horgászik, van, aki túrázik. Ő ezt választotta, ezt csinálja, ez magánéleti kérdés” – emelte ki.