Belföld

Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó

2025. október 30., csütörtök 21:27 | Magyar Nemzet
felháborodás Bayer Zsolt Ambrózy Áron kenyai repülőgép-szerencsétlenség

A kenyai repülőbaleset halálos áldozatain, köztük elhunyt gyermekeken gúnyolódnak a tiszás kommentelők, mert remélik, hogy fideszesek voltak, és ezek a kommunikációs térben rejtőzködő emberek nem mellékesen minden kormánypárti szimpatizánst felkoncolnának.

  • Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó

Mélységesen felháborította kollégáinkat, hogy a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatain töltötte ki a dühét a Tisza-szekta kommentszekciója, akik már mielőtt tudták volna, hogy kik az áldozatok, azt írták, remélik, hogy fideszes szavazók voltak.

Bayer kiemelte, hogy két gyermek is van az áldozatok között, és durva, lesújtó hozzászólásokat idézett.

Pöcegödörré változik az emberiség időről időre? Mit akarnak a Tisza-vezér szakértői? Miért sarcolnák meg a magyar lakosságot Magyar Péterék? Több energiavezeték jobb, mint egy.

Mindezek mellett a jövő heti Orbán Viktor–Donald Trump-találkozóról is kifejtette véleményét a politikailag inkorrekt műsorban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.

 

 

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

 A 14. havi nyugdíj bevezetésének rendjén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor emellett arról is beszámolt, hogy a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, valamint az árrésstopot is kiterjesztik további 14 élelmiszertermékre.
