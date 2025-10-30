Hogy lehet kisgyerekek halálának tapsolni? – Mélységesen felháborodtak Bayer Zsolték + videó

Megosztás itt:

Mélységesen felháborította kollégáinkat, hogy a kenyai repülőgép-szerencsétlenség áldozatain töltötte ki a dühét a Tisza-szekta kommentszekciója, akik már mielőtt tudták volna, hogy kik az áldozatok, azt írták, remélik, hogy fideszes szavazók voltak.

Bayer kiemelte, hogy két gyermek is van az áldozatok között, és durva, lesújtó hozzászólásokat idézett.

Pöcegödörré változik az emberiség időről időre? Mit akarnak a Tisza-vezér szakértői? Miért sarcolnák meg a magyar lakosságot Magyar Péterék? Több energiavezeték jobb, mint egy.

Mindezek mellett a jövő heti Orbán Viktor–Donald Trump-találkozóról is kifejtette véleményét a politikailag inkorrekt műsorban, a Pikkben Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa.