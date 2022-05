Hódi Pamela megtörte a csendet: megható poszttal búcsúzott Berki Krisztiántól

Megosztás itt:

Pénteken reggel váratlanul elhunyt Berki Krisztián. Mint ismert, ma reggel több rendőrautó is állt Berki Krisztián IX. kerületi otthona előtt, s a helyszínre mentőautó is érkezett. A szomszédok, akik már napok óta folyamatos veszekedéseknek lehettek a fültanúi, elmondták, már korábban is voltak a háznál rendőrök.

Hódi Pamela – érthető okokból – eddig nem jelentkezett a tragédiával kapcsolatban, most azonban közzétett egy szívszorító posztot az Instagramján, amelyben búcsúzik volt párjától, Krisztiántól.

Bejegyzésében leírta, abban bízott, hogy Natinak nem kell majd az édesapa nélkül felnőnie, ahogyan neki kellett. Mindig tett azért, hogy a kislánya sok időt töltsön együtt az édesapjával. Mint írja, amikor a lánya szemébe néz, látja azt a tekintetet, ahogy Berki Krisztián és Nati néztek egymásra. Pameláék fájdalma leírhatatlan, ezért türelmet és megértést kért mindenkitől, valamint megköszönte a sok részvétnyilvánítást.

A poszt ITT elérhető.

A történtek helyszínén Berki Renáta is ott volt, aki a könnyeivel küszködve szemlélte az eseményeket.

Fotó: dfp.hu

Blikk