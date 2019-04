Hivatalosan megkezdődött a kampányidőszak

Az európai parlamenti választáson keresztény civilizációnk léte a tét - jelentette ki Orbán Viktor a budapesti Bálnában, ahol ismertette a Fidesz EP-választási programját. A kormányfő megszüntetné a migránskártyát és a migránsvízumot, szerinte el kell érni, hogy egyetlen országot se lehessen kötelezni a bevándorlók befogadására, a migrációt kezelését elvenné a brüsszeli bürokratáktól és visszaadná a nemzeti kormányoknak. A miniszterelnök szerint el kell érni, hogy Európába senki ne léphessen be érvényes okmányok nélkül, Brüsszel ne adjon pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett inkább a határvédelem költségeit térítse meg. Orbán Viktor fontosnak nevezte, hogy a keresztényeket ne érje hátrányos megkülönböztetés Európában, az uniós intézmények élére pedig bevándorlást ellenző vezetők kerüljenek. Ellenzéki pártok bírálták Orbán Viktor miniszterelnöknek a Fidesz EP választási programját bemutató beszédét: Az MSZP szerint a Fidesz Európa-ellenes, a Jobbik szerint a nagyobbik kormánypárt elüldözi a magyarokat. Egy minden tagállamot értékelő, centrum és perifériamentes Európába vetett hitéről beszélt a Fidesz európai parlamenti listavezetője a párt kampánnyitó rendezvényén. Trócsányi László hangsúlyozta: Európa komoly kihívások előtt áll. Az európai unió a magyarokat is magába foglalja, éppen ezért nem mindegy az, hogy a közösség merre halad - mondta Szájer József. A Fidesz EP-képviselője leszögezte: hazánk megerősödött a másfél évtizedes tagsága alatt, és nincsenek illúziói arról, hogy hogyan kell képviselnie nemzetünk céljait. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: büszkének kell lenni arra, hogy Magyarország nemet mondott az ENSZ migrációs csomagjára, de a harc nem ért véget. Hivatalosan megkezdődött az európai parlamenti választási kampány időszaka. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány a választást megelőző 50. napon indul és a szavazás napján a voksolás befejezéséig tart. Mától kaphatják meg a pártok az ajánlóíveket, ezzel elkezdődik az aláírásgyűjtés az európai parlamenti képviselők májusi választására. A választáson indulóknak 20 ezer érvényes támogató aláírást kell összegyűjteniük. Országos aláírásgyűjtő akciót indít a Fidesz, amelyben arra kérik a magyar embereket, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos akciótervét a bevándorlás megállítására. A Fidesz országszerte több mint 200 fórumot tart majd az európai parlamenti választás kampányában, ezeken miniszterek, államtitkárok és a kormánypárt vezető politikusai is részt vesznek - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A Magyar Liberális Párt közölte: a párt a jelenlegi kutatási adatok szerint nem érné el az 5 százalékot, nem tudna képviselőt küldeni az Európai Parlamentbe, ezért nem indulnak el a választáson. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint jelenleg az összeomlás irányába halad az Európai Unió a jogállamiság, az emberi jogok és a demokrácia elvének abszolutizálása, átpolitizálása miatt. A jelek arra mutatnak, hogy Észak-Macedónia felé indulhat el a Görögországban lévő migránskaraván - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 műsorában. A gazdaság bővülésének idején a Magyar Nemzeti Bank a fenntartható, kiszámítható növekedésre helyezi a hangsúlyt - mondta Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az ország szinte minden településén nőtt az érdeklődés az eladó lakások iránt - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az M1 műsorában. Magyarország ellenzi a közös társasági adóalap, illetve új típusú áfa-forrás bevezetését az Európai Unióban, és ragaszkodik versenyképes adózási rendszeréhez - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Bukarestben. A Vajdasági Magyar Szövetség is részt vesz az európai parlamenti választások kampányában, és nyíltan a Fidesz-KDNP listája mellett áll ki - jelentette be Pásztor István pártelnök. Összecsapások voltak a görög rendőrök és az újonnan Szalonikihez érkező migránsok között - a rendőrök többször is könnygázt vetettek be. Irakból Németországba szállítottak el több gyereket, akik az Iszlám Állam elítélt tagjainak családjából származnak - közölték német hírportálok, amelyek szerint visszatérne az országba a terrorszervet Szíriában fogvatartott, csaknem 90 harcosa. Kiszabadult egy olasz férfi, akit 2016 áprilisában hurcoltak el és tartottak túszul Szíriában - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök. Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő. A brit EU-tagság megszűnésének legfeljebb június 30-ig terjedő halasztását kérte Theresa May brit miniszterelnök, nyitva hagyva a korábbi kilépés lehetőségét. Minden Tripoli felé irányuló katonai előrenyomulás azonnali leállítására szólítottak fel a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7-csoport külügyminiszterei. Hiába kérte Recep Tayyip Erdogan török elnök Igazság és Fejlődés Pártja az isztambuli helyhatósági választás egyik kerületi eredményének megsemmisítését - közölte a párt egyik tisztségviselője. Sürgősen lépnie kell az Európai Uniónak a líbiai fegyveres konfliktus legfrissebb fejleményei miatt, hogy megelőzze a káoszt és egy esetleges újabb migrációs válság kialakulását - mondta Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke. A szudáni biztonsági erők legkevesebb 60 embert öltek meg az elmúlt hónapok kormányellenes tüntetései során - közölte egy emberi jogi csoport. Az Egyesült Államok megtelt, a migránsok forduljanak vissza! - közölte Donald Trump amerikai elnök az amerikai-mexikói határon. Ezentúl Svájc látja el az Egyesült Államok diplomáciai képviseletét Caracasban - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető országos tömegtüntetéseket jelentett be a hivatalban lévő Nicolás Maduro elnök lemondásának kikényszerítésére. Fegyveres rablók csaptak le Mexikó guanajuatói nemzetközi repülőterén egy páncélozott furgonra, amelyből mintegy 300 millió forintnyi pesót zsákmányoltak. Halott csecsemőt találtak egy magyarmecskei házban – közölte a rendőrség. A haláleset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálják. A rendőrök elfogtak egy férfit és egy nőt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy sajószentpéteri otthonában megöltek egy idős férfit - közölte a rendőrség. Száz hektáros területen égett a nádas Fonyódnál, a Turul utca és az M7-es autópálya közötti szakaszon – a tüzet csaknem 24 órán át tartó munkával sikerült eloltani. Burkolatjavítási munkák és a Bagi völgyhíd felújítása miatt forgalomkorlátozás várható az M3-as autópályán mától hétfőig - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ma indul a 3-as metró felújításának második üteme, amelynek keretében a déli szakaszt újítják fel a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között - jelentős változások lesznek a közlekedésben. Tavaszköszöntő promenád címmel rendezvényt tartanak ma 10.30 és 14.00 között az Andrássy úton, ezért szakaszosan lezárják az utat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok számára kedvező változások lépnek életbe holnaptól a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza, a Budapest-Győr, a Székesfehérvár-Szombathely, a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs és a Budapest-Kelebia vasútvonalakon - közölte a MÁV. Férfi vízilabda Európa Kupa: Magyarország - Montenegró 11:7 Férfi kosárlabda NB I: Serco-TF-BP - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 65:93 Hosszú Katinka a világ idei második legjobb idejével nyert 400 méteres vegyesúszásban a norvégiai Bergenben.