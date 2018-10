Hivatalos: a kormány az EU bíróságához fordul a Sargentini-jelentés miatt

A szerdai kormányülésen hivatalosan is döntés született arról, hogy a magyar kormány megtámadja a Sargentini-jelentést az Európai unió Bírósága előtt.

Trócsányi László igazságügyi miniszter megismételte: az Európai Parlamentben nem volt meg a kétharmad a Sargentini-jelentés elfogadásához, és ezt a kormányzati álláspontot foglalják bele a jelentés ellen benyújtott keresetbe is. A dokumentumot még szerdán beadják a bíróságra. A tárcavezető megdöbbentőnek tartja, hogy két nappal a szavazás előtt az Európai Parlament a saját jogi szolgálatával véleményeztette a tartózkodó szavazatok elbírálását, holott az eljárási szabályzat értelmezése az EP alkotmányügyi bizottságának a feladata.

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 354. cikk 4-es bekezdéssel, valamint a saját eljárási szabályzattal, a 178. cikk 3-as bekezdéssel egyértelműen rendelkezik arról, hogy a tartózkodó szavazatokat is figyelembe kell venni. Hogyha valaki nem akar szavazni, akkor megteheti, hogy nem nyom meg gombot, vagy kimegy a teremből, de aki szavaz, azt ugyanúgy be kell számítani a leadott szavazatok közé, mert a tartózkodás is egy szavazat, és azt kell mondani, hogy egy nem szavazatnak minősül” – ismételte meg az igazságügyi miniszter.