Hivatali visszaéléssel gyanúsítják az Integritás Hatóság elnökét + videó

A Magyar Nemzet információi szerint Biró Ferenc nagy értékű autóbérlés mellett a feleségének is kölcsönzött egy terepjárót, amivel mintegy 14 millió forintos kárt okozott.

Azt beismerte, hogy családtagja használta hivatali autóját, sőt még azt is elmondta, hogy felesége üközött is vele. Azt azonban tagadta, hogy külön kocsit béreltek volna neki. Felmerült még emellett az is, hogy saját házának kerítését is megcsináltatta, valamint egyéb felújításokat is elvégeztetett az Integritás Hatóság pénzén azon az ingatlanon, amelyben lakik. Biró Ferenc ezeket is részben beismerte.