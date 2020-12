„Hitvány történet”

Nem logikus, amit Hadházy Ákos csinál – fogalmazott a Magyar Hírlapnak Tarlós István, miután a baloldali országgyűlési képviselő a 3-as metró szerelvényeinek felújítása ügyében bűncselekménnyel vádolta meg a volt főpolgármestert. Tarlós hitványságnak nevezte a történteket, kiemelve, hogy miközben olyanok támadják most a személyét, akik semmit nem tettek a metróvonal korszerűsítése érdekében, addig ő elindította a felújítást és rendbe tette a 4-es metró zavaros ügyeit is.

– Meglepte, hogy Hadházy Ákos képviselő látszólag előzmény nélkül rángatta elő a hármas metróval kapcsolatos vádjait?

– Nem ismerem személyesen Hadházyt, de amit évek óta látok, hallok vele kapcsolatban, az épp elég. Egy Coriolanusnak tartom, akiben egyre többen egyre kevésbé bíznak. Lassan már mindenkivel eljátszott egy hasonló színjátékot. Nézze, több mint egy éve voltak a választások, és használható támadási felületet nem talált senki. Hadházy most őrjöng. Neki az ellenzéki oldalon is bizonyítási kényszerei vannak. Én, ahogy előre jeleztem, hétfőn rágalmazás miatt feljelentettem. Ő azóta is csak zagyva filippikákat irkál. Feltűnősködik, hisztériázik. Arról prédikál, hogy ki mindenkire vár még, mielőtt ő lépne. Nem logikus, amit csinál. Mivel konkrét bűncselekményt állít, amit konkrét személyre publikált, hát sürgősen tegye meg ellenem a feljelentést, különben alighanem ő merít ki büntetőjogi tényállást. Ilyen egyszerű a dolog.

– Kilencéves tevékenységével kapcsolat­ban leggyakrabban a hármas metró felújításához kapcsolódó vádaskodásokkal állnak elő a balliberális politikusok. Ez elégedettséggel tölti el, hogy más fogást nem találnak, vagy bosszantja, mert azokat is alaptalannak látja?

– A hármas metró felújítását az ellenzék részéről elejétől fogva inkább ellenséges hozzáállás jellemezte. Pedig számunkra rendkívül kellemetlen hagyaték volt, vagy talán épp azért. A korszerűsítés összességében körülbelül a tízszeresébe kerül, mint a Lánchídé. A projekt összesen négy elemből áll, amiből mi hármat lényegében megcsináltunk. Pedig az infrastruktúra felújításához kapcsolódó tendereket többször elutasították. Ha én ilyen terhet hagytam volna a jelenlegi városvezetésre, az ellenzéki média már ízekre szedett volna. Ráadásul nekünk ott volt a félkész négyes metró is. A Lánchidat pedig előkészítettük, miközben a hármas metró teljesen előkészítetlen volt. Sőt, kétezer-tizenöt előtt hozzá sem nyúlhattunk, mivel a korábbi ciklusból kétezer-tízre csupán a BKV-nál hetvenhárommilliárd forintos működési adósságot hagytak hátra. Ennek a cirka ötvenmilliárdos maradékát az Orbán-kormány csak kétezer-tizenöt nyarán tudta átvállalni. Addig minden, a hármas metróra vonatkozó szerződés fedezet nélküli kötelezettségvállalás lett volna. Ez persze nem akadályozta Gy. Németh Erzsébetéket, hogy az én telefonszámomat címkézzék ki tömegével a metrók ablakába, mint akit keresni kell, ha baj történik. Azon a metrón, ami az ő ciklusaikból maradt ott katasztrofális állapotban. Mellesleg – teszem hozzá – még a kettes metró új szerelvényeit is nekünk kellett beszerezni. Akkoriban azokból is egyetlen példány volt itt, de annak sem volt típusengedélye.

– A hármas metró korszerűsítése kapcsán a legtöbb kritika a járművek felújítása miatt hangzik el. Nem lett volna célszerűbb új szerelvényeket beszerezni?

– Nézze, ez az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala. Valamit kezdenünk kellett vele, mert ha nem teszünk semmit, akkor az egészet le kellett volna állítani, ami közlekedési katasztrófát okozott volna a fővárosban. Így két alternatíva állt előttünk: új szerelvények beszerzése vagy legalább a régiek felújítása. Alapvetően az új szerelvények beszerzését támogattuk, de a költségelemzések alapján felújításra kaptunk engedélyt. A BKV a közbeszerzési eljárások eredményei függvényében kilencven–százmilliárd közé prognosztizálta az új szerelvények beszerzési árát, és hatvan–hatvanötmilliárd körülire a felújításét, de hátra volt még a teljes infrastruktúra is, amire aztán a kormány kétezer-tizennyolcban még nyolcvanmilliárd forint többlettámogatást is adott. Fontos megjegyezni, hogy ma többen beszélnek uniós pénzről a szerelvényfelújítások esetében, de ez nem igaz. A szerelvényfelújításban egy fillér uniós pénz sincs. Tehát a két évvel ezelőtti kormánydöntést követően meg kellett indítani a felújítást. A közgyűlés csak a felújítás tényéről döntött – a hosszas mérlegelés mellett hozott kormányhatározatot követően. A jelentős árkülönbözeten kívül a gyorsabb átfutási idő is szerepelt a felújítás mellett szóló szempontok között. Akkor a szerelvények már nagyon rossz állapotban voltak.

