Hiteltelenek Magyar Péter adócsökkentési ígéretei

Megosztás itt:

Az elmúlt hónapokból származó írásos anyagok, videófelvételek és nyilatkozatok segítségével tételesen bemutatjuk, hogy a Tiszánál gyakorlatilag mindenki azt gondolja: túl alacsony a hazai személyi jövedelemadó, de legalábbis túlzók a kedvezmények. Ebből pedig nem következhet más, csak az, hogy kormányra kerülve a Tisza megszorító politikát folytat majd. A következtetést sem az nem írja felül, hogy Magyar Péter az adóemelési tervük nyilvánosságra kerülése után több nappal adócsökkentő ígérettel állt elő, de sem az, hogy börtönnel fenyegeti a tényekről beszámoló sajtót.

A teljes írást ITT érheti el.

Magyar Nemzet