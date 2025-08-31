Keresés

2025. 08. 31. Vasárnap
Hiteltelenek Magyar Péter adócsökkentési ígéretei

2025. augusztus 31., vasárnap 07:27 | Magyar Nemzet

A Tisza Párt elnöke a terhek mérséklését hangoztatja, egy kiszivárgó belsős dokumentum mellett a párt körüli szakértők is adóemelést sürgetnek.

  • Hiteltelenek Magyar Péter adócsökkentési ígéretei

Az elmúlt hónapokból származó írásos anyagok, videófelvételek és nyilatkozatok segítségével tételesen bemutatjuk, hogy a Tiszánál gyakorlatilag mindenki azt gondolja: túl alacsony a hazai személyi jövedelemadó, de legalábbis túlzók a kedvezmények. Ebből pedig nem következhet más, csak az, hogy kormányra kerülve a Tisza megszorító politikát folytat majd. A következtetést sem az nem írja felül, hogy Magyar Péter az adóemelési tervük nyilvánosságra kerülése után több nappal adócsökkentő ígérettel állt elő, de sem az, hogy börtönnel fenyegeti a tényekről beszámoló sajtót.

A teljes írást ITT érheti el.

Magyar Nemzet

