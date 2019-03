Hírzárlat van az MSZP-benl Mesterházy Attila fegyelmi vizsgálatának ügyében

Hírzárlat van az MSZP-n belül Mesterházy Attila fegyelmi vizsgálatának ügyében. A szocialista képviselők közül többen is azt nyilatkozták híradónknak, hogy ameddig nem dönt az ügyben az etikai bizottság addig nem kívánnak reagálni. A korábbi MSZP elnök ellen a párt Tolna megyei alelnöke Kurtyán Ferenc tett bejelentést a fegyelmi bizottságnál.

A botrány kirobbanása óta az érintettektől és több MSZP-s képviselőtől is próbáltuk kideríteni, hogy kinek állhat érdekében, hogy Mesterházy Attilát kizárják a pártból, de senki nem kívánt válaszolni. A korábbi szocialista elnököt Kurtyán Ferenc a párt Tolna megyei alelnöke vádolja azzal, hogy videót készített a februári választmányi ülésről, és azt kiszivárogtatta a sajtónak és a kormánypártoknak. Mestreházy Attila ezt azóta, már több ízben is cáfolta, de az MSZP elnöke azonnali vizsgálatot rendelt el és összehívták a fegyelmi bizottságot is. A szocialisták elnökségi tagja szerint a párton belül minden tökéletesen működik.

A Magyar szocialista párt elnöksége egységes abban, hogy minél jobb eredményt kell elérni az uniós választásokon, le kell váltani az Orbán kormányt és menni kell előre és olyan programot kell adni az embereknek és olyan lehetőséget kell biztosítani, hogy ebben az országban a fiatalok ne elmenjenek, hanem hazajöjjenek – mondta Bihal Dávid az MSZP elnökségi tagja.

Az LMP-n belül a választásokat követően a párt több képviselőjét, például Ungár Pétert is, megbüntették és eltiltották attól, hogy tisztséget viselhessenek. A zöld párt országgyűlési képviselője sem kívánta kommentálni az ügyet, de felajánlotta, hogy szívesen segít az MSZP-nek.