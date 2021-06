Hihetetlen, kinek adta ki magát egy győri férfi: Így próbált kedvezményhez jutni

Jóval olcsóbban szeretett volna nyílászárókhoz jutni egy andocsi férfi az egyik Győr környéki cégtől, ezért dandártábornokként mutatkozott be. Először előnyöket kínált a csökkentett árért cserébe, de a bolt bezáratását is kilátásba helyezte a vonakodó alkalmazottnak.

Egy Győr környéki ablakos cégtől érkezett a bejelentés a rendőrségre még múlt hét pénteken arról, hogy feltehetően egy álrendőr próbált az üzletükben vásárolni. A bejelentő elmondta, hogy alkalmazottként dolgozott aznap, amikor egy férfi bement az irodába, majd

EGY RENDŐRSÉGINEK LÁTSZÓ IGAZOLVÁNYT, VALAMINT EGY LAMINÁLT LAPOT LENGETVE JELENTŐS KEDVEZMÉNNYEL SZERETETT VOLNA NYÍLÁSZÁRÓKAT VÁSÁROLNI.

Szavainak nyomatékosabbá tételé érdekében közölte, hogy bármit el tud intézni a rendőrségen, ha kell, akkor törölteti a gyorshajtásos vagy a megállni, várakozni tilos bírságokat, mivel ő egy rendkívül magas beosztású dandártábornok. Azt is elmondta, ha nincs a cégnek bírsága, akkor is jár neki a kisebb vételár, hiszen akár olyan hatósági ellenőrzéseket is szervezhet, aminek eredményeképpen bezárathatja a vállalkozást. A férfi ezt követően elment, de kilátásba helyezte visszatérését, illetve abbéli reményét, hogy megértették őt, így olcsóbban juthat a megrendelt áruhoz – olvasható a police.hu-n.

Ígéretéhez híven néhány nap múlva, hétfőn délelőtt

ISMÉT BEJELENTKEZETT „ANTAL DANDÁRTÁBORNOK”,

hogy egy aznap megbeszélt időpontban magával vigye a kedvezményes termékeket.

Az irodába azonban az adás-vétel közben rendőrök jelentek meg, akik elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a 61 éves andocsi lakost, akinek a birtokában egy nemzetőr igazolványt, és jelvényt találtak. A Győri Rendőrkapitányság nyomozói a férfit kényszerítés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

