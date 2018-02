Hiesz: Nagyot hibázott Molnár Gyula

Nagyot hibázott Molnár Gyula, amikor Fodor Gábornak ígérte a gyöngyösi választókerületet – mondta Egyenesen című műsorunkban az országgyűlésiképviselő-jelöltségtől vissza-, az MSZP-ből kilépett Hiesz György. A gyöngyösi polgármester szerint a szocialisták elnökének tudnia kellett volna, hogy a Liberálisok elnökét nem fogadják el a helyiek. A városvezető önsorsrontásnak tartja, ahogy egy-két saját jelöltjével elbánt az MSZP.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Az elnök itt nagyot hibázott. Ha azt mondja, hogy »tévedtem, mellényúltam, nem gondoltam át ezt a szövetséget és a te helyzeted«, én akkor azt mondom, »Gyula, kezet rá, és felejtsük el«.

– Még most is?

– Nem.

– Most már nincs visszaút?

– Nincs, nem is szabad, már úgy gondolom.

– Elindul a választáson civilként?

– Sokan biztatnak, hogy függetlenként induljak el, most már csak kíváncsiságból is megnézném, hogy mire vagyok képes… Nem akarok elindulni.

Tekintse meg a teljes interjút: