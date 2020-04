Hidvéghi: számunkra változatlanul a járvány elleni védekezés a legfontosabb

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire tekintettel újraindítható az élet Magyarországon - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről később döntenek - mondta Gulyás Gergely. Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek - egyes kivételekkel - mostantól bejelentés után végezhetőek lesznek - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat - közölte Gulyás Gergely. Nagy horderejű lépés a kereskedelemnek az üzletek időkorlátozás nélküli nyitva tartásának lehetősége - mondta az Országon Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Hétfőn nulla órától lesznek hatályosak az Orbán Viktor miniszterelnök által a koronavírus-járvány elleni védekezésben bejelentett változások – közölte Kovács Zoltán államtitkár. 2775-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 idős krónikus beteg, ezzel 312 főre emelkedett az elhunytak száma, 581-en már gyógyultan távoztak a kórházból. A koronavírus-járvány még nem zajlott le, egyelőre nem lehet fellélegezni - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Az új szabályokkal megkezdődik a járvány elleni védekezés második szakasza, amelyben szigorú szabályok és menetrend szerint indítják újra az életet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központ munkatársa. A nagyobb, 200-nál több embert ellátó idősotthonokban is lesznek kórházparancsnokok - közölte a koronavírus-járvány miatt kinevezett országos kórházfőparancsnok. Továbbra is szükség van arra, hogy a lakosság fegyelmezetten betartsa a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedéseket, mert ez a garanciája annak, hogy a vírus terjedése lassuljon - mondta Kovács Zoltán államtitkár a Kossuth rádióban. Az Agrárminisztérium kezdeményezésére, az anyák napja miatt a hosszú hétvégére feloldják a virágboltok nyitva tartására vonatkozó korlátozásokat - közölte Nagy István tárcavezető. A fertőzöttség és az átfertőzöttség felmérésére országos szűrővizsgálat-sorozatba kezdenek a hazai orvosképzők – közölte Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A nemzeti összefogásnak lenne itt az ideje - hangsúlyozta a Miniszterelnök parlamenti és stratégiai államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Orbán Balázs szerint az ellenzék megnyilvánulásainak ebben a helyzetben nem a politikai haszonszerzést kellene szolgálniuk. Az Unilever Magyarország Kft. 15 milliárd forintos ráfordítással bővíti a háztartás-vegyipari termékeket gyártó nyírbátori üzemet - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. 57 millió dolláros megállapodást írt alá Magyarország Mongóliával, amelynek értelmében egy magyar vállalat állatvakcina-előállító gyárat és labort épít majd a közép-ázsiai országban - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A gazdaság újbóli megerősítése és a munkahelyek megőrzése érdekében minden eddiginél fontosabb a magyar termékek támogatása és vásárlása - jelentette ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2019/2020-as tanév május-júniusi érettségi időszaka - közölte az Oktatási Hivatal. Megkezdődött az érettségizőknek és felügyelő tanáraiknak biztosított maszkok és védőeszközök kiszállítása - jelentette be Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később megtartják az ünnepséget. Mától kötelező bölcsődei és óvodai ügyeletet biztosítaniuk azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a koronavírus-járvány miatt bezáratták ezeket az intézményeket - közölte Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Járványveszély idején különösen fontos a magyar-szerb együttműködés, hiszen a kapcsolatok erősítése mindkét félnek kedvez - jelentette ki Szijjártó Péter Budapesten, miután hivatalában fogadta Siniąa Mali szerb pénzügyminisztert. Donald Tusknak, az Európai Néppárt elnökének bocsánatkérését várja Magyarország, miután az Európai Bizottság az uniós szabályokkal összhangban állónak találta a magyar pandémiás intézkedéseket - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Brüsszel hivatalosan is megerősítette, hogy a magyar koronavírus-törvény semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Világszerte 3 194 523-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 227 659, a meggyógyultaké 973 371 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Ukrajnában újabb rekordot döntött az egy nap alatt azonosított koronavírusos fertőzöttek száma 540 új esettel, és elérte a 10 406-ot, a betegségben eddig 261-en hunytak el.. Péntektől tovább enyhülnek a korlátozó intézkedések a nyugat-balkáni országokban, eltörlik például a hétvégi kijárási tilalmat, a maszk és a kesztyű viselését viszont továbbra is javasolják a szakértők. Csehországban eddig 227 halálos áldozatot követelt a koronavírus-járvány. Háromszázezernél is többen veszítették el az állásukat áprilisban Németországban a koronavírus-járvány miatt, és a munkaadók több mint tízmillió embert jelentettek be rövidített munkaidőre a szövetségi munkaügyi ügynökség adatai szerint. Franciaországban 24 ezer fölé emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Spanyolországban a regisztrált fertőzöttek száma meghaladta a 213 ezret, a betegség következtében eddig 24 543 ember vesztette életét. Olaszországban az elmúlt 24 órában 323-mal emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, és elérte a 27 682-t. Belgiumban 48 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járványnak eddig 7501 halálos áldozata van. Hollandiában megközelíti a 39 ezret az igazolt fertőzöttek száma, 4711-en haltak meg a SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben. Nagy-Britanniában több mint 26 ezer halálos áldozata van az új koronavírus okozta járványnak - közölte a brit kormány. Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma több mint 106 ezerre nőtt. A kormányoknak védelmezniük kell az újságíróknak a demokráciában betöltött alapvető szerepét, és kerülniük kell a média szabadságának indokolatlan korlátozását, különösen a koronavírus okozta krízis idején - jelentette ki az Európa Tanács főtitkára. Joe Biden munkatársai nyomást gyakoroltak a The New York Times című amerikai lapra a várható demokrata elnökjelölt elleni szexuális zaklatási vádak ügyében - jelentette a republikánusokhoz közelálló Fox televízió. Washington továbbra is Észak-Korea atomfegyver-mentesítését szorgalmazza, függetlenül attól, ki az ország vezetője - jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Terrortámadások előkészítését akadályozta meg és három terroristát „semlegesített" Jekatyerinburgban a Szövetségi Biztonsági Szolgálat - közölte az orosz Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság. Jóváhagyta a kormányprogramot a pozsonyi parlament, és ezzel bizalmat szavazott az Igor Matovic vezette, már több mint egy hónapja hivatalba lépett új szlovák kormánynak is. Az izraeli főügyész szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a korrupciós ügyekben vádlott Benjámin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök ismét kormányt alakítson. A Holt-Marosba hajtott egy személyautó Szegeden, a Bérkert utcai átkelő közelében - közölte a katasztrófavédelem. Emberölés miatt emeltek vádat egy zalaegerszegi férfi ellen, aki januárban előbb az élettársát, majd a kutyájukat is megfojtotta, ezután pedig értesítette a rendőrséget - közölte a Zala Megyei Főügyészség. Elfogott a rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint egy futót és egy kerékpárost támadott meg a II. kerületben februárban és áprilisban - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Elfogott a rendőrség egy 32 éves férfit, aki marihuánát termesztett kertjében, Nógrád megyében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Összeütközött egy betegszállító kisbusz és egy kisteherautó a 31-es főúton Gyömrőnél - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Békés megyében is megjelent a madárinfluenza: Battonyán egy mintegy 23 500 egyedet számláló növendék hízópulyka-állomány, Nagykamaráson pedig egy csaknem 10 000-es törzslúd-állomány felszámolását kezdték meg a szakemberek - közölte a Nébih. A koronavírus-járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet miatt, a folyamatos áruellátás érdekében a nehéz tehergépkocsik hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a hazai utakon. A koronavírus-betegségből felgyógyult élsportolók ajánlották fel a vérplazmájukat a fertőzöttek kezeléséhez. Augusztus helyett a jövő évben rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot - közölte Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Két új játékossal, Debreczeni Dáviddal és Zdolik Bencével erősítette meg keretét a férfi kézilabda NB I-ben szereplő Grundfos Tatabánya. Szőke Álmos, a jégkorong Erste Liga elnöke elképzelhetőnek tartja, hogy azok a klubok is rajthoz álljanak a sorozatban a következő szezonban, amelyek az elmúlt években külföldi bajnokságokban szerepeltek.