Hidvéghi Balázs: Új gazdasági hidegháborút akar most Brüsszel ránk kényszeríteni + videó

Megosztás itt:

Hidvéghi Balázs a videóban azt mondta: az első kérdés a gazdasági semlegességről, a második pedig a gazdaságpolitikáról szól általában.

"Azt látjuk, hogy egy új gazdasági hidegháborút akar most Brüsszel ránk kényszeríteni, elő akarja írni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem, ez pedig káros Magyarországnak" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a kormány szerint a saját utunkat kell járni és mind a nyugat, mind a kelet felé nyitva kell tartani a gazdasági kapcsolatokat, így lehet elérni az uniós átlagnál magasabb növekedést, így lehet béreket emelni és erősödni gazdaságilag.

A harmadik kérdés a kis- és középvállalkozásoknak juttatott támogatásról szól: a kormány azt gondolja, hogy szükség van tőkejuttatásra, hogy ezen cégek növekedni tudjanak, és új piacokat találjanak, és így a hazai gazdaságot erősítsék - tette hozzá.

A negyedik kérdés a multicégek megrendszabályozásáról szól, és a kormány már eddig is fellépett az erejükkel visszaélő multikkal szemben, de szerinte erre időről-időre szükség van ahhoz, hogy a magyar érdeket helyezzék az első helyre - mondta Hidvéghi Balázs, hozzátéve, hogy ez nem tetszik Brüsszelnek, mindig kritizálják ezeket lépéseket, ezért vár most megerősítést az emberektől a kormány.

Az államtitkár elmondta, az ötödik kérdés a béremelési programról szól; a kormány úgy látja, hogy ha megfelelő gazdasági növekedést tudnak elérni, akkor szükség van egy előre kiszámítható, tervezett béremelési programra, ehhez pedig megállapodás kell a munkáltatók és a munkavállalók között. A kormány segíti ezeket a tárgyalások, és azt szeretnék elérni, hogy a következő években a minmálbér havonta 400 ezer forintra, az átlagbér pedig egymillió forintra nőjön - jegyezte meg.

Hidvéghi Balázs úgy folytatta, hogy a hatodik kérdés a munkáshitellel foglakozik: a kormány szerint a munkakezdő fiataloknak egy célzott hitelre van szükségük ahhoz, hogy jobb körülmények között tudják elkezdeni a dolgozó éveket; ez hasonló lenne a diákhitelhez, csak a munkakezdő fiataloknak szól.

A hetedik és a nyolcadik kérdés a lakhatásról szól, elsősorban a fiatalok lakhatási támogatásáról, hiszen a kormány úgy látja, hogy komoly lakhatási válság alakult ki elsősorban a fővárosban, de másutt is az országban, és azt szeretnék, hogy például a cégek hozzájáruljanak az alkalmazottaik lakbéréhez, lakhatási költségeihez, cserébe ezért adókedvezményt kapnának a kormánytól; annak kapcsán is várják az emberek véleményét, hogy Szép-kártya ezentúl lakásfelújításra is felhasználható legyen-e - közölte a politikus.

Hozzáfűzte, hogy a fiatalok lakhatásának kérdésében egyrészt kollégiumok építését szeretné a kormány, másrészt azt gondolják, hogy szükség van egy kedvezményes 5 százalékos kamatozású hitelre az első lakás vásárlásához. Ebben az ügyben meg kell állapodnia a kormánynak a bankokkal, de az is fontos, hogy lássák, mit gondolnak a kérdésről az emberek - hangzott el a videóban.

Hidvéghi Balázs szerint a kilencedik kérdés a 13. havi nyugdíjjal foglalkozik; "mi büszkék vagyunk arra, hogy visszaépítettük a 13. havi nyugdíjat, miután a baloldal azt eltörölte, azonban folyamatosan támadásokat kapunk emiatt Brüsszelből, Brüsszel azt követeli, hogy szüntessük meg" - emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány nem megszüntetné, hanem állandósítaná.

A videóból kiderült az is, hogy a tizedik kérdés a családi adókedvezményt érinti, amit a kormány szeretne megduplázni két lépcsőben a következő időszakban. "Mi azt gondoljuk, hogy nem a migráció, a bevándorlás támogatására van szükség - ahogy ezt Brüsszel szeretné -, hanem a magyar családok, a gyermekeket nevelő családok támogatására" - emelte ki az államtitkár.

A tizenegyedik, a zárókérdés a migráció elutasítását hozza újra napirendre, hiszen naponta egymillió eurós bírságot akar Magyarországtól Brüsszel beszedni azért, mert elutasítja az illegális migrációt és azt, hogy be kelljen fogadnia az unióba illegálisan beérkezett bevándorlókat - mondta Hidvéghi Balázs, hangsúlyozva, hogy "nem kérünk a kvótából, az elosztási rendszerből". A kormány szerint ez felháborító és továbbra is el kell utasítani az illegális bevándorlást.

"Nagyon fontos ügyekről van tehát szó, a magyar gazdaságról, az erősödésről, a növekedésről, a bérekről, és így tovább. Kérjük, hogy minél többen mondják el véleményüket" - zárta a videót a politikus.

Forrás: MTI

Fotó: MTI