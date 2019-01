Hidvéghi Balázs: minden irányból erőltetik az elképzeléseiket

„Ha ki lehet állni egy országot gyalázni, ha beleírathatják Ahmed H. nevét a Sargentini-jelentésbe, akkor most helyezzék nyomás alá saját kormányaikat, akár a francia vagy a portugál kormányt, hogy adjanak neki menedékjogot, de úgy tűnik nem tolonganak ezért az elítélt bűnözőért” – mondta Hidvéghi Balázs. Ezek a szocialista, zöldpárti, kommunista képviselők most, hogy megtehetnék már koránt sem olyan aktívak egykori védelmezettjük sorsát illetően. Érdekes látni, hogy milyen csöndben vannak azok, akik megmozdultak a per folyamán és azt követően úgy, hogy ráadásul egy volt szocialista igazságügyminiszter védte őt. Most láthatjuk, láthattuk ki hol áll – jegyezte meg Hidvéghi Balázs.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem lehet csak úgy átadni valakinek, olyan ember, akit nem akarnak befogadni – mondta Hidvéghi Balázs. A magyar hatóságok álláspontja szerint Ahmed H. nem maradhat Magyarországon, mivel veszélyt jelent a magyarok biztonságára: ehhez azonban az kell, hogy valamelyik ország be is fogadja. Mivel Cipruson van háza, ezért az a legkézenfekvőbb, ha Ciprusra toloncolják, de Ciprus sem mutat nyitottságot Ahmed H. befogadására – mondta Hidvéghi Balázs.

A szerdai, Európai Parlamentben (EP) tartott Magyarországról szóló ülésről Hidvéghi Balázs azt mondta: egyértelműen kampányeseményről van szó. Kovács Zoltán, államtitkár szerint elfoglalták az európai intézményeket a bevándorláspárti erők, és ezzel Hidvéghi Balázs is egyetért. „Az a tény, hogy a szocialisták csúcsjelöltje kivételesen közel áll Soros Györgyhöz, és szorosan követi az amerikai milliárdos elképzeléseit, találkozik vele, egyértelművé teszi a helyzetet” – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Összesen mintegy 570 milliárd forintnak megfelelő összeggel emelik meg a valószínűsíthetően főleg bevándorlás és Soros-párti civilszervezetek európai uniós támogatását, megháromszorozva a korábbi összeget, valamint jogállamisági kritériumokhoz kötnék a támogatásokat – emlékeztetett Hidvéghi Balázs. Minden irányból erőltetik az elképzeléseiket – véli a Fidesz politikusa.

Tekintse meg a teljes interjút: