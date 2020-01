Hidvéghi Balázs: Megpróbáljuk jobb irányba fordítani az Európai Néppártot

Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak. Nyugalmat kell teremteni Győrben - mondta Dézsi Csaba András a mai időközi polgármester-választás kapcsán. A Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje bízik abban, hogy a helyiek olyan jelöltre adják voksukat, aki együtt tud dolgozni a közgyűlés legnagyobb frakciójával. Jakab Péter frakcióvezetőt választották a párt elnökévé a Jobbik tisztújító kongresszusán. A gyöngyöspatai romákat képviselő alapítvány politikai célja a rasszista kártya kijátszása, annak bizonyítása, hogy Magyarországon rasszizmus, cigányüldözés és diktatúra van - jelentette ki a gyöngyösi körzet fideszes országgyűlési képviselője. Horváth László a Bayer show-ban hangsúlyozta: a szegregáció csak ürügy, a roma családok pedig csak eszközök a magyar Soros Alapítvány által támogatott szervezetnek, amely gyakorlatilag csatateret csinált Gyöngyöspatából. Közvetlen konzultáció kezdődik a gyöngyöspatai iskolaügy érintettjeivel, a település önkormányzata és a tankerület a jövő héten a felpereseket levélben keresi meg, amelyben szervezett képzések széles választékát kínálják nekik - mondta Rétvári Bence. Az Emmi parlamenti államtitkára hozzátette: bár kezdetben nyitottságot tapasztaltak, néhány nappal később olyan választ kaptak, amely szerint a jogi képviselő nem tartja valószínűnek, hogy ilyen egyeztetés eredményre vezetne. Az egész Szeviép-ügy Botka László szegedi polgármester és a helyi önkormányzat korrupciós ügye - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője azzal kapcsolatban, hogy a Szegedi Törvényszéken felmentették a Szeviép-ügy vádlottjait. Budai Gyula a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: „teljesen egyértelmű, hogy Botka László és a szegedi önkormányzat egyes szegedi bírókat különböző juttatásokkal befolyásol és a befolyásolás következtében születhetett ez a másodfokú döntés”. Eddig 600 milliárd forinthoz juttatta a családokat a kormány a családvédelmi akcióterv keretében – közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. Március 2-án elindul az azonnali fizetések rendszere, alapszolgáltatásként 10 milliós összeghatárig másodpercek alatt teljesülnek a lakossági és vállalkozói egyedi átutalások az év minden napján - mondta Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára az M1-en. Az uniós Terület- és településfejlesztési operatív program keretéből 650 millió forintot nyert el a Békés megyei Gyopárosfürdő turisztikai fejlesztésre. Az Európai Néppárt egyre inkább balra tolódik, egyre kevésbé vállalja a keresztény konzervatív értékeket - mondta a Fidesz EP-képviselője a Hír Tv A Nyolcas című műsorában. Hidvéghi Balázs hangúlyozta: emiatt belső feszültség alakult ki a pártcsaládban. Az országos tisztifőorvos közlése szerint nincs tudomásuk magyarországi koronavírusos betegről. Müller Cecília egyúttal hangsúlyozta, hogy itt kicsi az esélye a járványnak. Nem mutattak ki 2019-CoV típusú koronavírust annál nyolc kínai turistánál, akiket Moszkvában szállítottak kórházba akut vírusos légúti fertőzés tüneteivel. Kínában 56-ra emelkedett a tüdőgyulladást okozó koronavírus halálos áldozatainak a száma, összesen 1975 fertőzéses esetet jegyeznek - jelentették be az ottani egészségügyi hatóságok. Egyre gyorsabb ütemben terjed az országban az új koronavírus, amely már a lappangási időszakban is fertőző - jelentette ki a kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki Hongkonban Carrie Lam, a terület kormányzója a koronavírus terjedése miatt. A kínai hatóságok hétfőtől leállítják az összes csoportos utazást bel- és külföldre egyaránt, hogy meggátolják az új koronavírus okozta járvány terjedését - jelentette a kínai állami televízió. Az Egyesült Államok evakuálni készül konzulátusának személyzetét és más amerikai állampolgárokat a tüdőgyulladást okozó járvány epicentrumának számító kínai Vuhanból - jelentette be az amerikai külügyminisztérium. Tartományi választást tartanak az ausztriai Burgenlandban: több mint 250 ezer választópolgár járulhat az urnákhoz, hogy szavazzon a helyi parlament tagjairól. Csúcstalálkozót hívott össze február 20-ára az Európai Unió következő hétéves keretköltségvetésének megvitatására Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Választásokat tartanak ma két olasz tartományban; a déli Calabriában jobboldali győzelm várható, az északkelet-olaszországi Emilia Romagnában fej-fej mellett áll a bal és jobboldal. Hetvennyolc migránst vett fedélzetére a Földközi-tengeren, Líbia partjainak közelében az Alan Kurdi német civil hajó két különböző műveletben - közölte a Sea-Eye segélyszervezet. Lehetséges az egyidejű tárgyalás az Egyesült Államokkal és az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnése utáni kereskedelmi kapcsolatokról - mondta a brit Brexit-ügyi miniszter BBC televíziónak. A német hadsereg újrakezdte a kurd biztonsági erők kiképzését az észak-iraki Erbílben. Az iraki biztonsági erők megrohamozták Bagdadban a kormányellenes tüntetések fő helyszínét, és megpróbálták megtisztítani a tiltakozóktól a déli városokat is; rendőrségi források szerint az akciókban 4 ember meghalt, és többtucatnyian megsebesültek. Megszakította az interjút és durván kiosztott egy rádióriportert pénteken Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, miután az rákérdezett a visszahívott ukrajnai nagykövet ügyére. Ezrek vettek részt az Ausztrália napján megrendezett ünnepségeken, amelyekre rányomták bélyegüket a 33 halálos áldozatot követelő és számos otthont, illetve állatok millióit elpusztító bozóttüzek. Rendőrökre támadtak szélsőbaloldali tüntetők a németországi Lipcsében, a szombat este történt összecsapásban 13 rendőr megsebesült. Legkevesebb 35-en meghaltak és 1600-an megsebesültek a péntek esti délkelet-törökországi 6,8-as erősségű földrengésben. A gyanú szerint megölte apját egy 15 éves fiú Orgoványban - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Súlyos, maradandó sérülése keletkezett egy a budapesti férfinak, amikor felrobbant a kezében egy hanggránát Székesfehérváron, a MOL Fehérvár–Budapest Honvéd NB I-es bajnoki labdarúgó mérkőzés előtt - közölte a rendőrség. Vízilabda Eb - Nők: Magyarország - Hollandia 10:8 Liu Shaolin Sándor arany-, Liu Shaoang pedig ezüstérmes lett 500 méteren a Debrecenben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Ferencváros - Paks 4:0; Zalaegerszeg - Diósgyőr 1:3; Kaposvár - Puskás Akadémia 1:1; Mezőkövesd - Kisvárda 1:0; MOL Fehérvár - Honvéd 0:0; Debrecen - Újpest 4:0 Tóth Ivett a 21. helyen végzett a grazi műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokságon.