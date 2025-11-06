Keresés

Hidvéghi Balázs: Magyar Péter egy hataloméhes ember + videó

2025. november 06., csütörtök 11:19 | Hír TV
Hidvéghi Balázs applikáció Tisza Párt

A Tisza még a hatalom közelébe se került, de már 200 ezer magyar emberrel kiszúrt - emlékeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság Órájában.

Hidvéghi Balázs azt mondta: úgy tudni, Magyar Péter sürgette azt, hogy indítsák el a Tisza Világ applikációt, annak ellenére, hogy az ukrán fejlesztők még nem készültek el vele. Ez is jól mutatja, hogy a pártelnök egy hataloméhes ember, aki mindent elkövet azért, hogy Magyarországot belerángassa a háborús konfliktusba, csakúgy mint a brüsszeli, baloldali elit - tette hozzá az államtitkár.

