Hidvéghi Balázs: Magyar Péter egy hataloméhes ember + videó

Hidvéghi Balázs azt mondta: úgy tudni, Magyar Péter sürgette azt, hogy indítsák el a Tisza Világ applikációt, annak ellenére, hogy az ukrán fejlesztők még nem készültek el vele. Ez is jól mutatja, hogy a pártelnök egy hataloméhes ember, aki mindent elkövet azért, hogy Magyarországot belerángassa a háborús konfliktusba, csakúgy mint a brüsszeli, baloldali elit - tette hozzá az államtitkár.