Hidvéghi Balázs: Az Unió jövőjére a szuverén államok együttműködése a megoldás

A kormány a magyar emberek egészségének védelmében, az operatív törzs javaslatára 2021. április 19-ig meghosszabbítja a hatályban lévő védelmi intézkedések érvényességét - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Mivel 2,5 millió embert már beoltottak, a járványügyi intézkedéseket a magyar kormány módosította. A kijárási tilalom ezentúl este 10 és reggel 5 óra közti időszakra vonatkozik. Az üzletek reggel öt és este fél tíz között lehetnek nyitva. Az üzletekben 10 négyzetméterenként átlagosan egy vásárló tartózkodhat. A szolgáltatásokkal kapcsolatos védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és egyéb szolgáltatók. A vendéglátó egységek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben. A szállodák továbbra nem fogadhatnak vendégeket. Az iskolák és óvodák április 19-én indulhatnak újra, a pedagógusok oltását követően. 1933 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 693 676-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 311 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 409-re emelkedett. A védelmi intézkedések első fokozatú feloldása ellenére is fokozott óvatosságot és az eddigi járványügyi szabályok betartását kérte mindenkitől az országos tiszti főorvos. Müller Cecília hangsúlyozta, az eddig meghozott védelmi intézkedések megmaradnak, így feltétlenül szükséges az orrot és szájat eltakaró maszk viselése az üzletekben és a közterületeken. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 2 millió 536 ezer fő, közülük 1 millióan már a második oltását is megkapta. Magyarország átoltottságban az Európai Unió országai között éllovassá vált azzal, hogy 2,5 millió ember megkapta a koronavírus elleni védőoltást - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Kiemelkedő hetet zártunk, soha annyi oltást nem adtunk be, mint a keddi nappal lezárult oltási héten - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára. Csaknem 250 ezer Pfizer-BioNTech vakcina érkezett Magyarországra, ez a mennyiség mintegy 50 százalékos növekedést jelent a március utolsó hetében beérkezett adagok számához viszonyítva - közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. „A keleti vakcináknak köszönhetően jó esély van rá, hogy e hónap végéig akár 4,4 millió embert is be tudunk oltani. Jól látszik, hogy néhány héten belül mindenki oltáshoz juthat Magyarországon” - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Fejezze be az oltásellenes politikát a baloldal – így reagált Cseh Katalin szavaira a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás felidézte a momentumos EP-képviselő megszólalását, amelyben felelőtlenségnek nevezte, hogy európai engedél Menczer Tamás emlékeztetett a momentumos EP-képviselő megszólalására, amelyben felelőtlenségnek nevezte, hogy európai engedély nélkül használják a keleti vakcinákat. „Azért állunk ilyen jól, mert a magyar kormány önállóan cselekedett és a keleti vakcinákkal is oltanak” - mondta Megadja Gábor, a Századvég vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban. Magyarországon csak olyan vakcinával lehet oltani, amelyet a szakemberek biztonságosnak, hatékonynak találtak és engedélyeztek - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A normalitásnak van többsége Magyarországon - hangsúlyozta ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az Állatorvosi Kamara elnökének javaslatára etikai eljárást indíttatott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő ellen Budai Gyula, aki szerint Hadházy hazudott a vagyonnyilatkozatában. Hadházy Ákos vagyonnyilatkozatában azt írta, hogy szünetelteti állatorvosi foglalkozását, amelyre egyébként az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény is kötelezi. Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben extra című műsorunkban közölte: a Nébih közérdekű adatigénylésre küldött válaszából kiderül, hogy tavaly január óta Hadházy a saját pecsétjével több dokumentumot is kiállított. A Magyar Nemzeti Bank 31,5 tonnáról 94,5 tonnára növelte Magyarország aranytartalékát - közölte az MNB. Eddig több mint 155 ezer munkavállaló után igényeltek ágazati bértámogatást a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került szektorokban működő cégek, és 62 milliárd forint már meg is érkezett a vállalkozások számláira - jelentette be Bodó Sándor államtitkár. Újabb kategóriákban adhatják be pályázataikat mától a kistelepülési helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházközségek és civil szervezetek a Magyar falu programban - tudatta a Miniszterelnökség. Az elmúlt évtizedben Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv az Európai Unió tagországai közül - közölte az Eurostat friss adatai alapján Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Magyarországnak továbbra is ki kell állnia az európai őshonos nemzeti kisebbségek mellett - mondta Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke. Még egy hónap van a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésére, mivel az időtartamot meghosszabbította az Európai Bizottság - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Az Európai Néppárt elveszítette iránytűi szerepét, nem erős közösség benyomását kelti, hanem sokkal inkább önfeladó, sodródó alakulatét - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. A keleti nyitásból a magyar gazdaság nagyon sokat profitált, Tádzsikisztánban például a Richter a legnagyobb európai gyógyszeripari szereplő, és várják egyebek között a magyar vízipari cégeket - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Unió áprilisban induló új ötéves program keretében, a korábbinál háromszor nagyobb összeggel támogatja a közép-ázsiai országok, köztük Tádzsikisztán határvédelmét, terrorizmus elleni küzdelmét - jelentette be Szijjártó Péter. Az ellenzékben politizáló Románok Egyesüléséért Szövetség társelnöke, Claudiu Tarziu szenátor példaértékűnek tartja Magyarország nemzetpolitikáját, és szorgalmazta, hogy pártja lépjen szövetségre az RMDSZ-szel az ukrajnai románok és magyarok védelmében. Lehetséges a vérrögképződéssel összefüggő rendellenességek nagyon ritka esetei és az AstraZeneca gyógyszergyár oltóanyaga között, a vakcina előnyei azonban felülmúlják a mellékhatások kockázatait - közölte az Európai Gyógyszerügynökség. A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság szerint az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszeripari csoport koronavírus elleni vakcinájának előnyei a beoltottak óriási többsége számára messze meghaladják az alkalmazásával járó esetleges kockázatokat. Milliós nagyságrendben vásárolhat az új típusú koronavírus ellen Oroszországban kifejlesztett Szputnyik V vakcinából Bajorország, amennyiben azt engedélyezi az Európai Unió - jelentette be Markus Söder, a német tartomány miniszterelnöke. A világon 132,3 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,87 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 15 ezer új beteget regisztráltak, az elhunytak száma megközelítve az ötszázat újabb csúcsot döntött a járvány tavaly tavaszi kitörése óta. Lengyelországban csökken a koronavírus-fertőzések napi növekménye, de a kórházak megterheltsége miatt április 18-ig meghosszabbítják a március végén hozott járványügyi korlátozásokat. Rövid, de szigorú, és tartományokon átívelően egységes zárlat szükséges az új típusú koronavírus harmadik fertőzéshullámának megfékezéséhez Németországban Angela Merkel kancellár szerint. A párizsi Pasteur Intézet tanulmánya szerint a felnőtt francia lakosság 90 százalékát be kellene oltani a koronavírus ellen szeptember 1-ig ahhoz, hogy az élet teljesen visszatérhessen a normál kerékvágásba. A nyár közeledtével a tagállamokban közös szabályrendszerre van szükség a turisták fogadására Massimo Garavaglia idegenforgalomért felelős olasz miniszter szerint. Százak vonultak utcára Bosznia-Hercegovinában, hogy elégedetlenségüknek adjanak hangot azért, mert véleményük szerint a kormány rosszul kezeli a koronavírus-járványt, és képtelen megszervezni az országos oltakozást. Izrael áll a Saviz nevű iráni felderítő hajó ellen a Vörös-tengeren elkövetett keddi robbantás mögött - jelentette a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja. 6 súlyosbított és 32 hagyományos életfogytiglani börtönbüntetésről szóló ítéletet hozott egy ankarai bíróság abban a perben, amelyben a 2016. júliusi törökországi katonai puccskísérlet 497 résztvevőjét vádolták. A nyugat-afrikai Guineában egy hét alatt újabb öt ebolavírusos megbetegedést és az ebolával összefüggő három halálesetet regisztráltak a hatóságok - közölte az afrikai járványügyi és betegségmegelőzési központ. A tűzoltók megfékezték a szentendrei áruház raktárában keletkezett tüzet, amely veszélyeztette a környező üzleteket és egy benzinkutat. Emberölés miatt emelt vádat a Zala Megyei Főügyészség egy fiatal nagykanizsai nő ellen, aki otthonában megszülte, majd az udvaron lévő fészerbe dobta újszülött gyermekét. Ellátatlansága miatt a csecsemő meghalt. Az ügyészi indítvánnyal egyezően, jogerősen tizennégy év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla azt a jászárokszállási férfit, aki hónapokon keresztül szexuálisan molesztálta a leánygyermekét. Többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy baranyai vállalkozó ellen, aki építőipari munkákat vállalva, de nem teljesítve csalt ki pénzt ügyfeleitől. A gyanú szerint színlelt számlázási láncolatokon keresztül csalt el több mint félmilliárd forint áfát egy papírkereskedelemmel foglalkozó, Budapest környéki bűnszervezet - közölte a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi ügyfélszolgálatain, kirendeltségein és ügyfélszolgálati helyein a személyesen megjelenő ügyfeleket időpontfoglalással fogadja - hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A magyar válogatott három helyet javítva a 37. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistáján. A MOL-Pick Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligájától, miután a nyolcaddöntő első mérkőzéséhez hasonlóan a visszavágón is 33:28-ra kikapott a címvédő német THW Kiel csapatától. Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - MTK Budapest 31:32; Hungast Szombathelyi KKA - DVSC Schaeffler 20:32; Kisvárda Master Good SE - Váci NKSE 30:31; Motherson Mosonmagyaróvári KC - Alba Fehérvár KC 25:28 Férfi kézilabda NB I: HE-DO B.Braun Gyöngyös - Grundfos Tatabánya KC 23:29; Sport36-Komló - Balatonfüredi KSE 26:30 Férfi kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: Szolnoki Olajbányász - Alba Fehérvár 67:66; Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - PVSK-VEOLIA 96:69; DEAC - Naturtex-SZTE-Szedeák 87:80 Férfi vízilabda ob I: Szeged - Szolnoki Dózsa 6:16; KSI SE - PVSK 9:9; Kaposvári VK - Budapesti Honvéd SE 7:18; Miskolci VLC - Tatabánya 14:5; VasasPlaket - OSC 11:8; FTC - Eger 16:8; BVSC Zugló - UVSE 21:8