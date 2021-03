Hidvéghi Balázs: Az ET emberi jogi biztosa nyílt törvénysértésre buzdít

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával tárgyalt a koronavírus-járvány miatti szabályokról Orbán Viktor miniszterelnök. Amíg minden 65 év fölötti, oltásra regisztrált honfitársunkat nem oltottuk be, addig az újraindítást nem kezdhetjük meg, hiszen ők közvetlen életveszélyben vannak - közölte Facebook-oldalán a kormányfő. 5481 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 586 123-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 252 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 703 főre emelkedett. Elemi erővel tombol a járvány Magyarországon és Európa-szerte, aminek a brit vírusvariáns az oka - mondta az országos tiszti főorvos. Több mint 160 ezer adag Pfizer-BionTech-oltóanyag érkezett ma Magyarországra, ezzel a két vállalat által fejlesztett koronavírus-vakcinából Magyarországra szállított dózisok száma meghaladta az 1,2 milliót. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 millió 636 ezer embert beoltottak, ebből 482 ezren már a második adagot is megkapták. Magyarország Európa egyik leggyorsabb oltási sebességét diktálja - közölte az országos oltási munkacsoport vezetője. György István hozzátette: a következő egy hétben mintegy 215 ezer regisztrált idős ember kap védőoltást, ha közülük mindenki beoltatja magát, aki erre lehetőséget kap. A véradás a szolidaritás kifejezésének fontos eleme, erős szimbóluma, amelyet most, a járvány idején még jobban értékelünk és érzékelünk - mondta a köztársasági elnök felesége az Országos Vérellátó Szolgálat egyik átmeneti véradópontján. A járvány elleni védekezési alapból és a gazdaságvédelmi célú keretekből összesen 1127 milliárd forint plusz forrást csoportosított át tavaly a kormány az egészségügynek a költségvetési törvényben tervezetten felül - közölte a Pénzügyminisztérium. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, és a kamatfolyosó sem változott. A kamatkondíciók változatlan szinten történő tartása azt jelenti, hogy a kedvező finanszírozási helyzetet továbbra is fenntartjuk - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A következő hónapokban az inflációs bizonytalanság lehet a legnagyobb kihívás, nyárig átmeneti kiugrások is előfordulhatnak - írta az MNB monetáris tanácsa. A kormány 4,6 milliárd forintot biztosít a 2-es metró és a gödöllői HÉV Örs vezér téri összekötésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének kiviteli terveire - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kisadózó vállalkozások tételes adója népszerűbb, mint valaha, immár a vállalkozói szféra több mint egyharmada katázik - mondta a Magyar Nemzetnek a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert szerint az idén életbe lépett hárommilliós szabály amellett, hogy igazságosabbá teszi a kata rendszerét, alkalmas a visszaélések visszaszorítására is. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta a francia Veolia cég Antoine Frérot elnök-vezérigazgató által vezetett delegációját. A visegrádi országok együttműködésében érték és érdek egyszerre jelenik meg - emelte ki Novák Katalin, a Fidesz nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnöke. Egyértelműen Brüsszelt terheli a felelősség a vakcinabeszerzés akadozása miatt - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Facebookon közzétett videójában. Magyarország a NATO elkötelezett és szolidáris tagjaként nem akar új hidegháborút, nem akar új ellenségeskedést sem Kelet és Nyugat között - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. Létrejött a Felvidéken a megegyezés az egységes magyar érdekképviselet létrehozásáról, az új párt a Szövetség - Magyarok, nemzetiségek, régiók nevet viseli majd - jelentették be az új politikai tömörülést létrehozó pártok. Belebukott az egyre növekvő korrupciós botrányba Frank Engel luxemburgi politikus, aki az elmúlt években a magyar kormány egyik legkeményebb bírálója volt az Európai Unióban - közölte az M1. Az Európai Néppárt a külső kihívásokkal szembenézve egyre kevésbé képes hű maradni értékeihez, és egyre kevésbé képes új elképzelések befogadására - jelentette ki Trócsányi László fideszes EP-képviselő az Euractiv című brüsszeli hírportálon megjelent. Trócsányi László közölte, az EPP-ből hiányzik a sokszínűség és a jövőkép. Szerinte, ha a pártcsalád nem gondolja újra az európai politikában játszott szerepét, a baloldal felé fog elmozdulni. Elfogadhatatlanok az uniós szankciókra adott kínai válaszintézkedések, amelyek szerint Peking uniós diplomatákat és intézményeket sújt megszorító intézkedésekkel - jelentette ki az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben. Bekérette a kínai külügyminisztérium az Európai Unió pekingi nagykövetét, hogy hivatalos panaszt tegyen az északnyugat-kínai Hszincsiangban kifogásolt emberi jogi kérdések kapcsán kivetett brüsszeli szankciók miatt. Nincsenek kapcsolatok Moszkva és az Európai Unió között, Brüsszel egyoldalú lépéseivel megsemmisítette őket - jelentette ki a dél-kínai Kujlinban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután tárgyalt Vang Ji kínai kollégájával. Elfogatóparancsot adtak ki Törökországban újabb 184 ember, köztük katonák ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-ei puccskísérletért a török hatóságok által felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. A világon 123,6 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 70,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az olasz miniszterelnök Róma, Párizs és Berlin együttműködésével akarja felgyorsítani az Európai Unió oltási ütemezését sajtóértesülések szerint, miközben Olaszországba várják az orosz vakcinát fejlesztő moszkvai Gamaleja intézet delegációját. Az a védőoltás a legjobb, amely már ma elérhető, és nem az, amelyet holnap, holnapután vagy júliusban lehet csak megkapni - hangsúlyozta Marijan Ivanusa, a WHO szerbiai irodájának a vezetője. Csehországban az egy éve tartó koronavírus-járvány halálos áldozatainak a száma hétfőn túllépte a 25 ezret, a kór ellen beoltottak száma pedig az egymilliót. Ausztriában a várakozásokkal és a kormány korábbi terveivel ellentétben húsvét előtt nem lesznek további nyitások a koronavírus-járvány miatti korlátozások tekintetében - jelentette be Sebastian Kurz kancellár. Bukarest után Kolozsváron is hat ezrelék fölé emelkedett kedden a fertőzöttségi ráta, de a prefektus szerint egyelőre nincsen szó arról, hogy vesztegzár alá helyezzék a várost. A német vezetők megállapodtak, hogy legalább április 18-áig fenntartják az országban a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozásokat, és a húsvéti ünnepekre további szigorításokat vezetnek be, hogy megfékezhessék a fertőzések erősödő hullámát. Egymillió dózis vakcina kiszállítását rendelte el a járványért felelős kormánybiztos Olaszországban, miután több tartomány vakcina-utánpótlás nélkül maradt. Spanyolország 55-ről 65 évre emeli az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag alkalmazásának korhatárát - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter. Vlagyimir Putyin elnöknek nem tetszik a kamera előtti oltakozás, ezért nem lesz nyilvános, amikor megkapja a Covid-19 elleni vakcinát, amelynek megtörténtét adott szóra kell majd elhinni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A brit kormány ma ismertetett tervezete szerint jövő hétfőtől komoly pénzbírsággal sújthatók mindazok, akik nyomós indok nélkül próbálnak Angliából külföldre utazni. Több mint 250 milliárd font veszteséget okozott az elmúlt egy évben a brit gazdaságnak a koronavírus-járvány - áll az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely tanulmányában. A brit belügyminisztérium közleményben hívta fel a Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok figyelmét arra, hogy éppen száz nap múlva jár le a tartós letelepedési kérelem benyújtására kijelölt határidő. Egyperces csenddel emlékeztek meg Nagy-Britanniában a koronavírus-járvány áldozatairól, a járvány megfékezését célzó, tavaly március 23-án elrendelt első országos zárlat évfordulóján. Az Egyesült Államokban eddig összesen több mint 126,5 millió adag koronavírus-vakcinát adtak be. Körülbelül minden negyedik - csaknem 83 millió - ember kapott legalább egy adag vakcinát, és körülbelül 45 milliónak mindkét dózist beadták. A koronavírus-járvány miatt az egymás utáni második évben hívők nélkül zajlik majd a húsvét a Vatikánban, a nagypénteki esti keresztutat tavalyhoz hasonlóan a Colosseum helyett a Szent Péter téren tartják meg. Megkezdődött az elmúlt két év negyedik parlamenti választása Izraelben. Az egyfordulós, országos pártlistás parlamenti választások napja Izraelben munkaszüneti nap. Elfogtak a spanyol hatóságok egy férfit, aki ellen tizenhárom elfogatóparancs volt érvényben Magyarországon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda- Megsérült egy veszélyes anyagot szállító kamion egyik tartálya az M0-s autóúton Halászteleknél. Az érintett szakaszt lezárták - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Több mint tizenkétmillió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy autóban Túristvándi közelében hétfőn. Vádat emeltek egy buszsofőr és egy taxis ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, illetve garázdaság miatt. A két férfi december 28-án délután keveredett közlekedési konfliktusba Budapest belvárosában - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség. Jogerősen felmentette az erős felindulásban elkövetett emberölés vádja alól a Szegedi Ítélőtábla kedden azt az asszonyt, aki menekülés közben autóval elgázolta a korábban őt bántalmazó férjét. Operatív törzs: ötszázan szegték meg a maszkviselési szabályokat hétfőn. A látogatók magas száma miatt a Hegyvidéki Önkormányzat arra hívja fel a Normafán kirándulni vágyókat, hogy a koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési és a távolságtartási szabályokat ott is tartsák be. Szerda reggeltől csütörtök reggelig fokozott vasúti ellenőrzést végeznek a rendőrök - közölte az Ország Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. NAV: Az szja 1+1 százalékát idén is május 20-áig lehet felajánlani az adóhivatalnál regisztrált civil szervezeteknek, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségeknek és a kiemelt költségvetési előirányzat részére. Az olimpiai, valamint amatőr és profi világbajnok Kovács Istvánt nevezték ki a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkárának. A hatodik helyen végzett a Szász-Kovács Emese, Kun Anna, Muhari Eszter, Büki Lili összeállítású csapat a párbajtőrözők kazanyi világkupaversenyén. A PEAC-Pécs koronavírus-fertőzés miatt nem tud elutazni az Aluinvent-DVTK elleni negyeddöntő mai első mérkőzésére, amelyet így játék nélkül a miskolciak nyertek a női kosárlabda NB I-ben.