Hidvéghi Balázs: Az ellenzéki képviselők nem tisztelik a választókat

Alapvető normákat rúgnak fel a DK és a Momentum EP-képviselői azzal, hogy nem támogatják a Fidesz-KDNP jelöltjeit abban, hogy pozíciókat szerezhessenek a különböző bizottságokban és testületekben - ezt a Fidesz EP- képviselője mondta a Kossuth Rádióban. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: az EP-ben a tisztségeket a választási eredmények után a választói akaratnak megfelelően osztják ki. A magyar ellenzéki pártok azonban ezt egyáltalán nem tartják tiszteletben. A Miniszterelnökség közzétette a Magyar Falu Program két újabb pályázatának eredményét - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár elmondta: az ötezer lélekszám alatti falvakban 186 orvosi rendelő épülhet vagy újulhat meg, összesen 4 milliárd forint értékben, illetve 778 kistelepülésen nyílik lehetőség orvosi eszközök beszerzésére, összesen 2 milliárd forint értékben. Tavaly 76 ezer hektoliterrel, 15 millió palackkal több, összesen 6,29 millió hektoliter sört értékesítettek az előző évhez képest – írja a Napi.hu. Jobb lesz a gabonatermés az előzetesen vártnál - jelentette ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Hidvéghi Balázs szerint reménykeltőek Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság új elnökének kijelentései. A Fidesz-KDNP EP-képviselője a Kossuth Rádióban felidézte, hogy a német politikus azt mondta: bár régebben a föderális Európai Egyesült Államok híve volt, ma már azt gondolja, hogy a sokszínűségben kell erősnek lennie az Európai Uniónak. Közösségi oldalán bírálta Ursula von der Leyent Ujhelyi István. Az MSZP egyetlen európai parlamenti képviselője azt írta az Európai Bizottság megválasztott elnökéről, hogy narancsszemüveget hord. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter aláírta a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, amelynek célja, hogy az uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Gulyás Gergely jelezte: a polgári kezdeményezésben 2020. május 7-éig egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a kérdéssel. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő szerint nem okozott balesetet az Irán által a Hormuzi-szorosban pénteken lefoglalt brit olajszállító hajó. Jeremy Hunt brit külügyminiszter a BBC-nek megerősítette, hogy teljesen elfogadhatatlan az iráni akció, amely súlyos kérdéseket vet fel a brit és a nemzetközi hajózás biztonságával kapcsolatban a Hormuzi-szorosban. Brit sajtóértesülés szerint a brit kormány várhatóan szankciókat jelent be Irán ellen, miután az iráni Forradalmi Gárda a minap lefoglalt egy brit tartályhajót a Hormuzi-szorosban. Az a lényeg, hogy a háborút sikerüljön megakadályozni a Perzsa-öböl térségében - szögezte le a Bild am Sonntag című német lapnak Heiko Maas német külügyminiszter. Heiko Maas felszólította Teheránt, hogy legyen tisztában a felelősségével, ne feszítse tovább a húrt. A miniszter szerint a helyzet megoldásához „okos diplomáciára” van szükség. Dan Barnát, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnökét indítja a novemberi romániai elnökválasztáson az USR-PLUS jobbközép pártszövetség, amely a voksok több mint 22 százalékát szerezte meg a májusi EP-választáson. A populizmus és a nacionalizmus, valamint a rasszizmus és az antiszemitizmus elleni fellépést sürgette Angela Merkel német kancellár az Adolf Hitler elleni 1944-es sikertelen merénylet 75. évfordulóján. Merkel a Németországban tapasztalható növekvő antiszemitizmussal és rasszizmussal kapcsolatban hangsúlyozta: senki nem maradhat csendben, ha ilyesmit tapasztal. Összecsaptak a rendőrökkel egy melegtüntetés ellenzői Lengyelországban. Több rendbontót őrizetbe vettek. A brit pénzügyminiszter bejelentette, hogy lemond, ha Boris Johnson lesz Nagy-Britannia következő miniszterelnöke. Philip Hammond a BBC-nek azzal indokolta ezt a döntést, hogy tudomása szerint Johnson megkövetelné kormányának tagjaitól a megállapodás nélküli, rendezetlen Brexit lehetőségének elfogadását. Biztonsági okokból hét napra felfüggeszti kairói járatait a British Airways brit légitársaság. A német hadsereg, a Bundeswehr az elmúlt két évben 63 jelentkező felvételét tagadta meg biztonsági okokra hivatkozva, voltak köztük szélsőségesek, iszlamisták és bűnelkövetők is. Az Európai Unió kész nullára csökkenteni az Egyesült Államokból importált autók vámját - közölte Peter Altmaier német gazdasági és energetikai miniszter. Szaúd-Arábia két és fél hónap után útjára engedte azt az iráni tartályhajót, amely még április végén meghibásodás miatt került Dzsidda kikötőjébe. Öngyilkos merénylő megölt 9 embert és mintegy 30-at megsebesített Pakisztán északnyugati részén, egy kórház kapuja előtt - közölték rendőrségi források. Politikai trükknek nevezte Aleksandar Vucic szerb államfő Ramush Haradinaj koszovói kormányfő lemondását, amellyel Vucic szerint csak népszerűségét szeretné növelni a koszovói politikus. Több mint húszezren tüntettek az orosz főváros központjában a moszkvai képviselőtestületi választások szabadságáért. Több tízezren tüntettek Hongkongban a városvezetés mellett, válaszul az elmúlt hónapok ellenzéki demonstrációira. Erdőtüzek pusztítanak Portugália középső részén. A lángok oltása közben hét tűzoltó és egy civil megsérült. Hőség tombol az Egyesült Államokban. A helyenként 45 Celsius-fokos melegben eddig tucatnyian vesztették életüket. Sikeresen összekapcsolódott a Nemzetközi Űrállomással az első Holdra szállás 50. évfordulója tiszteletéből feljuttatott orosz űrkabin. Elhunyt Kovács Péter Kossuth-díjas festőművész és grafikus, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kovács Pétert az MMA saját halottjának tekinti - közölte Szabó Anita, az MMA Kommunikációs és Sajtófőosztályának főosztályvezetője. Halálra gázolt a vonat egy férfit Berettyóújfaluban, a Dózsa György utcai vasúti átjáróban - közölte a rendőrség. Négy iráni határsértőt fogtak el a rendőrök Röszkénél. 15 helyszínen razziáztak a rendőrök Békés megyében, több száz tő kendert foglaltak le. Kábítószer birtoklás gyanúja miatt 12 férfit és két nőt állítottak elő. Baleset miatt 7 kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópályán Szabadbattyánnál a főváros felé - közölte a rendőrség. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt torlódás alakult ki több Csongrád megyei határátkelőhelyen. A nyári idegenforgalmi időszakra tekintettel meghosszabbított nyitvatartással dolgozik a röszkei és az ásotthalmi közúti határátkelőhely hétfőtől - az átkelők július 29-ig 7 és 22 óra között fogadják az utasokat. Hosszú Katinka középdöntőbe jutott Kvangdzsuban, a 18. vizes világbajnokságon a 200 méteres női vegyes úszásban. Adam Peaty világcsúcsot ért el 100 méter mellen a kvangdzsui világbajnokságon. A 4x100 méteres férfi gyorsváltó a hetedik helyen végzett a kvangdzsui világbajnokságon. Szabó Szebasztián döntőbe jutott 50 méter pillangón a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek nyitónapján. Késely Ajna új országos csúccsal 4. lett 400 méter gyorson a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Elődöntőbe jutott a magyar férfi kardválogatott a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon. A legjobb magyarként Tóth Tamás a 20. helyen végzett a triatlon világbajnoki-sorozat edmontoni versenyén. Budapest rendezheti a 2027-es olimpiai kvalifikációs vizes világbajnokságot, erről a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA döntött a dél-koreai Kvangdzsuban.