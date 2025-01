Hidvéghi Balázs: az ellenzék Brüsszel bábjaként migránsokat és terrorcselekményt hozna Magyarországra

Megosztás itt:

Emlékeztetett: a bevándorlóországokban rendszeresek a terrortámadások, a napokban Németországban is újabb halálos késelés és tömeges gázolás is történt. Brüsszel bevándorláspárti politikája tönkretette Európát, ennek ellenére teljes erővel tovább erőltetik a migránsok befogadását. Magyarországot pedig büntetnék azért, mert nem vagyunk hajlandóak ezt végrehajtani - mutatott rá. Kitért arra is, hogy a Brüsszelben már megszavazott migrációs paktumot 2026-ban akarják életbe léptetni, ez migránsok tömeges betelepítését jelentené Magyarországra.

A Manfred Weber vezette Néppárt és az európai baloldal pedig nyílt paktumot is kötött, hogy a bevándorláspárti politikában összezárnak, így a Tisza Párt és a DK is szorgalmasan "nyomogatja" a gombot Brüsszelben az összes migrációpárti intézkedésre - fogalmazott az államtitkár. Brüsszelben pontosan tudják, hogy az Orbán Viktor vezette nemzeti kormány soha nem fogja végrehajtani a migráns-betelepítéseket. Ezért akarnak egy bábkormányt hatalomra juttatni Magyar Péterrel, Gyurcsánnyal, meg az összes balliberális bábbal - írta Hidvéghi Balázs.

Fotó: MTI