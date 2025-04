Hidvéghi Balázs: a véleménynyilvánító szavazás legfontosabb üzenete az, hogy mi döntsünk

Megosztás itt:

A kormány nem akar egy ilyen ügybe "belemenni" anélkül, hogy ne ismerné a magyarok véleményét, ezért egyszerű kérdést tesznek fel a szavazólapon: támogatja-e azt, hogy Ukrajnát felvegyék az EU-ba - mondta.

A kormánypárti politikus emlékeztetett arra: számos kérdésben megtörtént már, hogy az unióban az európai emberek véleményének ismerete nélkül hoztak döntéseket. Ilyen volt a háborús politika, a szankciós döntések vagy a migráció, és most így akarják Ukrajnát is beerőltetni az unióba - tette hozzá.

A kormány szerint ez veszélyes, számos veszélyt jelent a magyar családoknak - mutatott rá, megjegyezve, hogy Ukrajna eddigi támogatása is már mintegy 2,5 millió forint költséget jelentett minden magyar családnak, ha pedig beerőltetnék Ukrajnát az EU-ba, akkor ez évi szinten félmillió forintos költség lenne minden családnak.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: Brüsszelben közölték, hogy az ukrán hadsereg fenntartását, modernizálását és Európa újrafegyverzését is egy csomagban szeretnék finanszírozni egy óriási közös hitelből, amelynek költségeit még az unokáinknak is kellene fizetniük. A Magyar Külügyi Intézet számításai szerint Ukrajna felvétele és annak költségei több mint 20 ezer milliárd forintba kerülnének - tette hozzá.

Jelezte: megszűnne a közös agrárpolitika, amely sok magyar gazdát érintene negatívan, emellett sok a biztonsági kockázat is. Ukrajnában a közbiztonság sokat romlott, rengeteg fegyver van az országban, a szervezett bűnözés mellett pedig az egészségügyi, járványügyi, oltási szabályok is sokkal lazábbak, mint Magyarországon - sorolta.

A szavazásról és az ahhoz kapcsoló kampányról Hidvéghi Balázs elmondta: két hónapig tartó országjárás lesz, számos fórumot tartanak, ahol elmondják érveiket és meghallgatják az emberek véleményét. Bár a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás nem ügydöntő, azonban annak eredményét politikai értelemben kötelezőnek tekinti a kormány - szögezte le.

Az államtitkár a szavazás menetéről elmondta: április közepén indul a postai kézbesítés, mindenki kap egy borítékot a szavazólappal, egy levéllel és egy ingyenes válaszborítékkal. Ezeket május végéig mindenki megkapja az országban, és június 20-áig lehet visszaküldeni a szavazólapokat.

Hidvéghi Balázs a műsorban arról is beszélt, hogy Brüsszelnek megvannak "mindenütt a készséges bábjai", Magyarországon most Magyar Péter személyében, és "azt tudjuk, hogy az Európai Néppártba való felvételükkor - Manfred Weber el is mondta teljesen világosan - feltétel volt az, hogy Ukrajnát támogatni kell".

Veszélynek értékelte, hogy a Tisza Párt elkezdett egy aláírásgyűjtést, "ami valójában adatgyűjtésről szól", az ukrán kérdésben pedig szerinte azt akarják bemutatni "a brüsszeli gazdáknak", hogy a magyarok támogatják Ukrajna felvételét az EU-ba.

Hidvéghi Balázs a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témában úgy fogalmazott: a Tisza Párt akciója egy ellenőrizetlen aláírásgyűjtés, gyakorlatilag adatokat gyűjtenek.

A kormány viszont egy szavazólapot küld minden szavazókorú magyar állampolgárnak. Ezeket a szavazólapokat biztonsági papírra nyomtatják, így nem lehet azokat hamisítani, fénymásolni, és a beérkezett szavazólapokat közjegyző jelenlétében fogják összesíteni - hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

