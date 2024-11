Hidvéghi Balázs: A kormány számára fontos, hogy közösen hozza meg a döntéseket a magyar emberekkel

Hidvéghi Balázs közölte: a kormány számára fontos, hogy közösen hozza meg a döntéseket a magyar emberekkel. – Ha közösen döntünk, akkor erősebbek leszünk – mutatott rá. Ez szerinte annál is inkább lényeges, mert Brüsszel gazdasági hidegháborút indított, gazdasági bezárkózást akar ráerőltetni a tagállamokra, így Magyarországra is.

