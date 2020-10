Hidvéghi: Alaptalan és sértő Donald Tusk Magyarországot támadó kijelentése

3149 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 59 247 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 35 beteg, így az elhunytak száma 1425 főre emelkedett, 16 242 -en pedig már meggyógyultak. Az Országgyűlés hétfőn egynapos ülést tart, amelyen szigoríthatja a karanténszabályok megsértése miatti szankciókat. Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő szerint Borka-Szász Tamás, a DK politikusa úgy állíthatott elő kriptovalutát hivatali helyiségében, hogy azt később pártja számára használhatta fel, és így pártfinanszírozási célt szolgált tevékenységével. Hidvéghi Balázs, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője szerint az EP-ben a magyar baloldal hátba támadta a magyar gazdákat a Közös agrárpolitikáról szóló szavazás során. A családokat helyezi a középpontba a kormány 2010 óta - jelentette ki a szaktárca felelős tárca nélkül minisztere a Hír Tv Bayer show című műsorában. Novák Katalin elmondta: a családtámogatások fogadtatása pozitív a magyar lakosság körében, és az emberek túlnyomó többsége egyetért abban, hogy érdemes ezekre minél nagyobb összeget fordítani. 2019-ben 332 milliárd forint volt az az összeg, ami a gyermekvállalás elismert költségeként adókedvezmény formájában a családoknál maradt. A kormány a szülőknél hagyott összeget 2010-hez képest több mint huszonhatszorosára emelte - mondta Tállai András. A magyar fiatalok számára fontos a saját otthon a családalapításhoz - mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke az M1-en. A 25 év alattiak munkához jutását segíti az alacsony iskolai végzettségű fiatal álláskeresők támogatása - jelentette ki a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége főtitkára az M1-en. A földgáz lakossági ára 28 hónapja, a villamos energiáé 12 hónapja Magyarországon a legolcsóbb az Európai Unióban - mondta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szóvivője az M1-en. Továbbra is aktív a balkáni migrációs útvonal - mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1-en. Horvátország lesz a következő állomása a székely autonómiáért indított kezdeményezésnek - ismertette Pesty László, az irdala.hu kampányfőnöke. A Székely Autonómia Napja legyen számunkra egy felkiáltójel - hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az MTI-hez eljuttatott közleményében, amelyben a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtést is népszerűsítette. A határon túli magyaroknak minél többen ott kell lenniük az ukrajnai önkormányzati választáson, hogy ne dönthessenek a kárpátaljai magyarokról a kárpátaljai magyarok nélkül - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Kötelező maszkviselés, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet-mérés, saját toll használata és egyéb különleges intézkedések mellett tartják ma Ukrajnában a helyhatósági választásokat az országban egyre terjedő koronavírus-fertőzés közepette. Korcs demokráciának nevezte a magyar államot az Európai Néppárt elnöke. Donald Tusk közölte: a jogállamiság és szólásszabadság nélküli demokrácia egyáltalán nem demokrácia. Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke kudarcot vallott pártvezetőként és emberként is - írta a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. A világon már 42,6 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Már a 140 ezerhez közelít a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, napról napra újabb fertőzöttségi rekordok dőlnek meg a térség országaiban, a kormányok azonban egyelőre nem akarják sem nehezíteni a határátkelést, sem teljesen lezárni a határokat. Csehországban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében meg kell hosszabbítani a szükségállapotot - jelentette ki Andrej Babis cseh miniszterelnök. A magyar kormány 150 invazív lélegeztetőgéppel segíti Csehországot a koronavírus-járvány elleni védekezésben - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Olaszországban egy nap alatt 19 466 új fertőzöttet regisztráltak, és 151 beteg halt meg. Utcai csatatérré változott Róma belvárosának legnagyobb tere, ahol szélsőjobboldali csoportok a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom ellen tüntettek. A francia nemzetgyűlés első olvasatban megszavazta a koronavírus-járvány miatti korlátozások kihirdetéséhez törvényi keretet biztosító egészségügyi rendkívüli állapot meghosszabbítását. Oroszországban az elmúlt napon 16 710-zel emelkedett az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma, az eddig megfertőződöttek száma ezzel meghaladta a másfél milliót. Pozitív lett az amerikai alelnök kabinetfőnökének koronavírus-tesztje, de Mike Pence az eredeti terveknek megfelelően folytatja az intenzív kampányolást a közelgő elnökválasztás előtt - közölte Devin O'Malley, az alelnök szóvivője. Donald Trump amerikai elnök teljesen elszúrta a koronavírus-járvány kezelését - jelentette ki egy floridai kampányrendezvényen Joe Biden demokrata párti elnökjelölt mellett korteskedve Barack Obama előző elnök. Telefonon beszélt egymással Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök - tudatta az amerikai külügyminisztérium. Életbe léphet 90 nap múlva a nukleáris fegyverek teljes tilalmáról szóló nemzetközi szerződés, miután az ehhez szükséges ötven állam ratifikálta a megállapodást - tudatta a Twitteren Ausztria ENSZ-nagykövetsége. Az afgán biztonsági erők végeztek az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik magas rangú vezetőjével, Abu Muhszin al-Maszrival, aki szerepelt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda legkeresettebb terroristáinak listáján. Robbanás történt egy orosz tartályhajón az Azovi-tengeren, a legénység három tagja eltűnt - mondták el tisztségviselők. Autóbalesetben súlyosan megsérült Pozsony egyik külvárosában Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke - jelentette a TA3 szlovák hírtelevízió a rendőrség tájékoztatására hivatkozva. Mától új járatokat és sűrűbb indulásokat kínál a MÁV Piliscsaba és Rákos között, valamint az egri, a sátoraljaújhelyi illetve a Debrecen és Püspökladány közötti vonalon - közölte a vasúttársaság. Több településen nőtt a légszennyezettség. Két településen már veszélyes a levegő minősége a magas szálló por tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. 43 éves korában elhunyt Veréb Krisztián olimpiai bronzérmes, többszörös világ- és Európa-bajnoki érmes kajakozó - tájékoztatta a család a Magyar Olimpiai Bizottságot. A 63 kilogrammos Özbas Szofi bronzérmet szerzett a budapesti cselgáncs Grand Slam-viadalon. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 32:25 Rodrigo Corrales után Lékai Máté, Blaz Blagotinsek és Kentin Mahé is megfertőződött a koronavírussal a Telekom Veszprém kézilabdacsapatának játékosai közül. A jövő hét helyett november 10-től 12-ig kerül sor a férfi röplabda Bajnokok Ligája-selejtező kaposvári érdekeltségű G csoportjának mérkőzéseire. Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC - Újpest FC 2-0; MTK Budapest - Kisvárda Master Good 1:1; Paksi FC - Budapest Honvéd 0:0