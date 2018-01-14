2018. január 15.,
hétfő, Lóránt, Loránd napja

Hídról esett a Dunába egy férfi

Hír TV

2018. január 14., vasárnap 20:51, frissítve: vasárnap 20:56

A rendőrök mentették ki a folyóból Újpestnél.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2018. január 14-én reggel 6 óra körül bejelentés érkezett, hogy egy férfi az Újpesti vasúti hídról a folyóba esett.

 
Police.hu
 

A Police.hu beszámolója szerint a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai perceken belül megtalálták a vízben sodródó férfit. A rendőrök a férfit a hajóba segítették és az Újpesti öböl egyik partszakaszára vitték, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

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