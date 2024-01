Hídpénzbotrány: újabb kérdések merültek fel a több százmilliós számlagyár üzemeltetésével vádolt exügyvéd büntetőügyében

Megosztás itt:

2023. december 23-i hatállyal, meglehetősen sürgősen távozott a cégtől Vig Dávid Amnesty-igazgató a Help-Me Bt.-ből, amelyben kültagként volt tulajdonos a konkrét büntetőjogi intézkedés alá vont testvére, Vig Mór is. Az egyik legutóbbi hír az előzetesben lévő egykori ügyvéddel kapcsolatban, hogy az érdekeltségeihez tartozó Sunstrike Kft.-nek, amely 2021-ben és 2022-ben több mint kétmilliárd forintot realizált.

A VÁLLALKOZÁSNAK SAJTÓHÍREK SZERINT 1,4 MILLIÁRD FORINTOT UTALT ÁT A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁT KORRUPCIÓGYANÚS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ELVÉGZŐ A-HÍD ZRT.

A Sunstrike Kft. tekintetében 2024. január 22-i hatállyal NAV végrehajtás van folyamatban, amely a vállalkozás egészére, így a vezetőségre is kihat. Ezért is érdekes, hogy Vig Mór egyik Sunstrike-beli cégtársa, F.B.G. meglehetősen furcsa cégjogi manővereket hajtott végre az elmúlt hónapokban.

Az F.B.G. által bejegyzett Happy Banana Catering Kft., a 2KER Classic Trade Kft., és a Black-BOX Vaskereskedési Kft. is egységesen 2023. augusztus 11-én lett alapítva, különböző tevékenységi körökkel. Ugyanakkor érdekes módon mindhárommal szemben, ugyanakkor egyszerűsített végelszámolási eljárás indult 2024. január 1. napján – írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.

A cégek rövid élete különösen a folyamatban lévő ügyek fényében figyelemre méltó és több kérdést is generál. Mint ahogyan az is, hogy a cégek székhelye az a Keleti Károly utca 48., amely Vig Mór több vállalkozásának (Smart Királyhágó Kft., Veritas Menedzsment Kft., On Ad Production Kft.) is a székhelye. Sőt, a Sunstrike egyik vezetőségi tagjának cége, a Büro Cégkezelő Kft. is ide van bejegyezve.

A kérdés tehát, hogy Vig Móréknak volt-e tervük a bedöntött cégekkel, és milyen további összefonódások derülnek még ki az említett székhelyekkel kapcsolatban. Az is kérdés továbbá, hogy a Vig Mór jelenlegi lakóhelyére bejelentett Ciliana cégcsoport (Bau, Borászati, Leasing) több kft.-je kapcsán miért indult végrehajtás az elmúlt időszakban?

