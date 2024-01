Hídpénzbotrány: Karácsony mégsem úszhatja meg a felelősségre vonást?

Megosztás itt:

A bejelentéseiről ismert jogász szerint súlyos bűncselekmények gyanúja is felmerülhet a Lánchíd felújítása kapcsán.

Hiába jelentette ki magabiztosan Karácsony Gergely, hogy nincs semmi látnivaló a Lánchíd felújítása körül, ezért nincs is szükség vizsgálóbizottság felállítására, jó esély van arra, hogy egy másik szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) szakemberei górcső alá veszik a hídpénzbotrány történéseit. A PestiSrácok hétfőn arról számolt be, hogy Tényi István közérdekű bejelentéssel fordult a hivatalhoz, mivel álláspontja szerint a Vig Mór-féle számlagyár ügyében folyamatban levő büntetőeljárás nyilvánosságra került részletei alapján további súlyos bűncselekmények is megvalósulhattak.

A bejelentés

Tényi István a KEHI-nek elküldött közérdekű bejelentésében arra emlékeztet, hogy egy 2018-as határozatban a kormányzat a Lánchíd felújításához hatmilliárd forint támogatást állapított meg, amelyhez a kormány és Budapest Főváros Önkormányzata között támogatási szerződés jött létre. A fentieken túlmenően a fővárosi önkormányzat a további forrásokat több mint húszmilliárd forint összegű beruházási hitelből biztosította, melyhez a kormány előzetes hozzájárulására is szükség volt.

