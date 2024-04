Hídpénzbotrány: Az LMP szerint az eddigi részletek aggodalomra adnak okot, a Jobbik vizsgálóbizottság felállítását sürgeti + videó

Megosztás itt:

Próbál olyan dolgok között összefüggést találni, ami között nincsen

– így kommentálta vasárnap a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentését Tüttő Kata. A szocialista főpolgármester-helyettes a Magyar Nemzet stábjának azt mondta, hogy a tranzakciók előbb kezdődtek, minthogy a szerződéskötés megtörtént a fővárossal.

Mint ismert, az atv.hu írt először arról, hogy a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. csaknem másfél milliárd forintot utalhatott el az Amnesty International Magyaroszág igazgatója testvérének, Vig Mór ügyvéd cégének, a Sunstrike Kft-nek, ebből pedig 900 millió forintot továbbutalhattak a magán és ügyvédi letéti számlájára. Mellette pedig egy másik ügyvéd neve is felbukkant, aki a Mandiner információi szerint szintén hatalmas készpénzösszegeket vehetett fel az A-Híd Zrt. által, a Sunstrike Kft. számlájára utalt pénzekből.

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata is megerősítette: időbeli összefüggés van a Lánchíddal kapcsolatos közbeszerzés és a Vig Mór cégének történt gyanús utalások között. Az A-Híd Zrt. három alkalommal, már a fővállalkozási szerződés megkötését megelőzően is teljesített átutalásokat a Sunstrike Hungary Kft. részére, de már az első átutalás is időben összefügg a közbeszerzési eljárás folyamatával, ugyanis az a tenderbontás után egy héttel történt, amikor már egyértelmű volt, hogy ki a győztes.

A főpolgármester szerint továbbra sincs hídpénzbotrány.

A Jobbik – Konzervatívok főpolgármester-jelöltje azonban azonnali vizsgálóbizottság felállítását követeli az ügyben. Brenner Koloman szerint elkerülhetetlen a Lánchíd felújítása körül kialakult botrány kivizsgálása, a főváros vezetése pedig súlyos mulasztást követett el, amikor nem állított fel vizsgálóbizottságot az ügy kivizsgálására.

De az LMP is valós problémának tartja, hogy nem látnak tisztán az ügyben: a zöldpárt ugyancsak a Mandinernek úgy nyilatkozott: várják a vizsgálatok végeredményét, ugyanis az eddig napvilágot látott információk aggodalomra adnak okot.

Már a Kehi-jelentés előtt napvilágra kerültek érdekes adatok a Lánchíd felújításával kapcsolatában, többek között a vállalkozóknak juttatott előleget több mint a hatvanszorosára emelték a korábbihoz képet – erre hívta fel a figyelmet a Századvég jogi szakértője Vezércikk című műsorunkban.

A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a költségvetési csalás megalapozott gyanújáról beszélnek a sajtóban szakértők. Utóbbi kapcsán pedig hozzá kell tenni, hogy mivel az Európai Beruházási Banktól igényelt kölcsönből történt a felújítás egy része és az európai közösségek pénzügyi érdeke Karácsony Gergelynek még annál is fontosabbak, mint amennyire ez egy átlagpolgárnak fontos, hiszen ő nagy européer, ezért kíváncsi vagyok, hogy ő hogyan fogja megvédeni az unió pénzügyi érdekeit ezek után – mondta ifj. Lomnici Zoltán.