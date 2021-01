Hideg, téli idő lesz a hétvégén

1 926 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 347 636-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 066 főre emelkedett. A következetes védelmi intézkedéseknek köszönhetően kedvezően alakulnak a járványügyi adatok - mondta az országos tiszti főorvos. A kormány minden lehetőséget kihasználva azon dolgozik, hogy legyen koronavírus elleni vakcina Magyarországon, és jó esély van arra, hogy Kínából is szerez oltóanyagot - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A vakcinabeszerzésekről Gulyás Gergely azt mondta: az EU-s oltóanyag-szállítás lassú, 100 ezer alatt van az unión keresztül Magyarországra érkező heti mennyiség, amivel körülbelül 30 hétig tartana 3 millió ember beoltása. Az Európai Bizottság „botrányosan” lassú vakcinabeszerzése miatt nem lehet feloldani a korlátozásokat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kormány egyértelműen oltáspárti, és kampányt is indít annak érdekében, hogy minél előbb, minél többen jelentkezzenek a koronavírus elleni vakcinára - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az oltás önkéntes, és a kormány a jövőben sem teszi kötelezővé azt, ugyanakkor mindenkit arra biztat, hogy regisztráljon, illetve, aki kapott, küldje vissza a nyugdíjasoknak kiküldött papírívet. Egyre többen szeretnék beoltatni magukat - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth Rádióban. Szlávik János közölte: jelenleg vizsgálják, hogy a 18 éven aluliaknál mennyire hatékony a koronavírus elleni védőoltás, de még eltarthat egy ideig, amíg eredmény születik. Minden embernek, de különösen az egészségügyi dolgozóknak erkölcsi felelőssége a példamutatás és az oltások ajánlása minden olyan ember számára, akinél nincs orvosi ellenjavallat - közölte a Magyar Egészségügyi Társaság. Teljeskörű és automatikus kompenzációt kell adnia a kormánynak az iparűzési adó kiesése miatt az önkormányzatoknak - mondta a főpolgármester. Erősíteni kell a közös önkormányzati hivatalok feladatellátásának minőségét, ez ugyanis hatással van a hivatalokhoz tartozó önkormányzatok gazdálkodására és annak fenntarthatóságára - közölte az Állami Számvevőszék. A GE 3,3 milliárd forintos beruházással bővíti a budapesti és szegedi digitális egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó központjait, a kormány ehhez 675 millió forint támogatást biztosít – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. KSH: Tavaly decemberben a fogyasztói árak átlagosan 2,7 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál és 0,3 százalékkal az előző havinál; 2020-ban az előző évhez képest átlagosan 3,3 százalékkal nőttek az árak. KSH: Tavaly novemberben az építőipari termelés 5,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az épületek építése 7,7, az egyéb építményeké 2,2 százalékkal nőtt. Több mint 350 millió forint európai uniós támogatásból megkezdődött Baján a Kodály utcai bölcsőde bővítése, a fejlesztés a bölcsődei helyek számának növelése mellett tizenkét új munkahelyet is teremt - közölte a város önkormányzata. Idén is rendelkezésre állnak a kulturális ágazatban szükséges források, több mint 22 milliárd forint garantálja az ágazati beruházások, fejlesztések folytatását - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Három vidéken működő magyar vállalat összesen 2,1 milliárd forint értékben hajt végre beruházásokat, amelyekhez a kormánytól 690 millió forint támogatásban részesülnek - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Fontos, hogy rend és tisztaság legyen Magyarországon - mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára Vácrátóton, ahol csaknem hárommillió forint kormányzati támogatással számol fel illegális hulladéklerakókat az önkormányzat. A kormány plusz pályázati forrással segíti a hajléktalanellátó szervezeteket, hogy a koronavírus-járvány idején, illetve a várható hidegebb időben bővíteni tudják szolgáltatásaik körét - közölte az Emmi szociális ügyekért felelős államtitkára. A hegyi-karabahi konfliktus után Magyarország segíti az azeri újjáépítést - írta a Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar kivitel Üzbegisztánba tavaly az első tíz hónapban 36 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, és bőven meghaladta a 100 millió dollárt - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az anya és apa neve helyett a személyi igazolványokba visszahelyezik az egyes és kettes szülő megnevezést, amelyet a volt belügyminiszter Matteo Salvini törölt el 2019-ben - közölte az olasz sajtó. A jobbközép ellenzék pártjai mielőbbi parlamenti beszámolóra szólítják fel az Élő Olaszország kis párt minisztereinek kiválása miatt többség nélkül maradt Giuseppe Conte miniszterelnököt - jelentette be a Hajrá Olaszország képviselőházi frakcióvezetője. A világban 92,3 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióan meghaltak és majd 60 millióan meggyógyultak. Az Egészségügyi Világszervezet összehívja vészhelyzeti bizottságát. A jelenlegi járványhelyzet megvitatása mellett terítékre kerül az oltási bizonyítványok és a vírustesztek ügye is az utazók esetében. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, csütörtökre csaknem nyolcezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Romániában a február 8-án kezdődő második félévtől a koronavírus-járvány helyi adataitól teszik függővé, hogy az iskolákban jelenléti vagy online formában folytatódjon az oktatás. Szigorú országos karantént vezetnek be Portugáliában a koronavírussal fertőzött emberek számának hirtelen emelkedése miatt. Az emberek péntektől csak élelmiszervásárlás és munkavégzés céljából, illetve egészségügyi indokokból hagyhatják el otthonaikat. Kapacitásai határára ért a svéd egészségügy. A kórházvezetők szerint elképzelhető, hogy a közeljövőben már nem csak a tervezett, hanem a sürgősségi beavatkozásokat sem tudják elvégezni a koronavírusos betegek kezelése miatt. Belgiumban hétfőtől megkezdik a lakosság beoltását a Moderna vállalat koronavírus elleni oltóanyagával is. Elérte a 3 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban - közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A korábbi rendelkezésben szereplő pénteki időpont helyett jövő hétfőtől kell negatív koronavírusteszt-eredményt felmutatniuk azoknak, akik külföldről utaznak Angliába - közölte Grant Shapps közlekedési miniszter. Törökországban a kínai CoronaVac vakcina vészhelyzeti alkalmazásával megkezdődött a lakosságnak az új koronavírus elleni tömeges beoltása. Izraelben már csaknem kétmillió embert oltottak be az új típusú koronavírus ellen a helyi egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint. Izraelben már két héttel a koronavírus elleni Pfizer/BioNTech-vakcina első dózisának beadása után mintegy felére csökkent a fertőzöttség a beoltottaknál - írta a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. Napi 24 órás, azaz teljes kijárási tilalom kezdődött Libanonban a koronavírus-járvány fékezése végett. Megérkeztek a közép-kínai Vuhanba az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi, a koronavírus eredetének felkutatásával megbízott szakértői. Új kormány alakításáról állapodott meg az Észt Centrumpárt és az ellenzéki jobbközép Észt Reformpárt annak nyomán, hogy Jüri Ratas észt kormányfő szerdán lemondott a pártjához köthető korrupciós ügy miatt. Törökország felszólította a leendő amerikai vezetést, hogy vizsgálja felül azokat a szankciókat, amelyekkel a NATO-szövetséges Egyesült Államok a török védelmi ipart sújtotta december 14-én orosz SZ-400-as légvédelmi rendszer vásárlása miatt. Az amerikai képviselőház megszavazta a republikánus párti Donald Trump amerikai elnök felmentését célzó eljárás megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium ostroma miatt. Ismételten elítélte a washingtoni Capitoliumnál kitört erőszakot Donald Trump amerikai elnök videóüzenetében, amelyben azonban nem tett említést az ellene lázadás szításának vádjával megindult hivatali felmentési eljárásról. Megvédte a Twitter közösségi oldal tulajdonosa a Donald Trump amerikai elnök fiókjának felfüggesztéséről szóló döntést, ám arra figyelmeztetett, hogy ez a lépés veszélyes precedenst teremthet. Stabil hitelképességi kilátással kezdik az évet Közép- és Kelet-Európa gazdaságai - áll a Moody's Investors Service Londonban ismertetett átfogó térségi helyzetértékelésében. Tavaly 70 százalékkal, 4,4 millió főre csökkent a Bukarest melletti Otopeniben levő Henri Coanda nemzetközi repülőtér utasforgalma 2019-hez mérten - közölte csütörtökön a Ziarul Financiar című napilap. Életét vesztette három ENSZ-békefenntartó és hatan megsebesültek Mali központi részén szerdán egy támadásban. Negyven éve nem látott éhínség fenyegeti Jement, amennyiben Washington nem vonja vissza a jemeni kormány ellen harcoló húszikat terrorszervezetté nyilvánító döntését - közölte az ENSZ humanitárius ügyek összehangolásáért felelős irodájának vezetője. Őrizetbe vettek tíz embert Franciaországban illegális fegyverkereskedelem miatt, a gyanúsítottak között két katona is van - közölte az AFP francia hírügynökség. Silvio Berlusconi hétfő óta egy monacói kórházban van, ahová szívelégtelenség miatt került - közölték a hírügynökségek a volt olasz miniszterelnök személyes orvosára hivatkozva. A horvát kormány teljes egészében vállalja a december végi földrengésben Sziszek-Monoszló és Károlyváros megyében megsérült épületek felújítását. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt az elmúlt 24 órában 197 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Elfogtak a rendőrök egy török férfit és egy román nőt, aki a gyanú szerint harmincegy illegális bevándorlót szállított egy kamion rakterében csütörtök virradóra - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. Elfogtak a rendőrök egy kábítószer-kereskedő bandát irányító 25 éves nőt, aki társával hat illegális bevándorlót szállított Kunszentmártonnál - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Meghosszabbította a bíróság az édesapja, Szilágyi István színművész megölésével gyanúsított férfi letartóztatását. Engedély nélkül tartott lőszereket találtak a Nógrád megyei Szügyben egy 53 éves férfi családi házában, ahol lőfegyvernek látszó tárgyakat is lefoglaltak a rendőrök - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Tavaly ismét nőtt a legnagyobb, ténylegesen teljesített pótdíjbefizetések összege: a legnagyobb, egyösszegű befizetés 2 797 400 forint volt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Négy ember meghalt, miután személyautójuk összeütközött egy teherautóval Győr térségében csütörtökön kora délután - közölte a rendőrség. Országszerte csökkent a légszennyezettség; már sehol sem veszélyes vagy egészségtelen a levegőminőség a szálló por miatt. Jégkorong Erste Liga: UTE-Gyergyói Hoki Klub (romániai) 4:1 Női kosárlabda NB I: Sopron Basket - PEAC-Pécs 88:53 Férfi röplabda Magyar Kupa: Vegyész RC Kazincbarcika-Kistext SE 3:0 Női röplabda Extraliga: MTK Budapest-Vasas Óbuda 0:3 Pozitív lett a koronavírus-tesztje Charles Leclerc-nek, a Forma-1-es Ferrari csapat monacói pilótájának.