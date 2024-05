Hibákat és értelmetlenségeket tartalmaz a Publicus Intézet felmérése

Megosztás itt:

A pártok támogatottságáról készített, hétfőn közzétett felmérés adatait illusztráló grafikonok mind a megrendelő újság, a Népszava, mind a Publicus honlapján számszaki hibákat, illetve értelmetlenségeket tartalmaznak.

A Népszava infografikájában a biztos szavazó pártválasztók kategóriáját ábrázolják, és ha összeadjuk az egyes oszlopok számait, akkor 115 százalék jön ki, ami természetesen lehetetlen. A hiba abból ered, hogy a lap munkatársai a 18 százaléknyi bizonytalan szavazót is ide sorolták, ami eleve értelmetlen, mert éppen a biztos szavazó pártválasztók kategóriájáról van szó. De ha kivesszük a bizonytalan szavazók eredményét az egészből, akkor csak 97 százalékot ad ki a pártok támogatottságának összessége, tehát így sem jön ki a matek, hiszen értelemszerűen a végeredmény csak száz százalék lehet.

De nem csak a Népszava követett el fatális hibát, maga a kutató cég is jelentősen megnehezítette az eligazodást az újságírók számára.

A Publicus honlapján ugyanis egy nagy grafikonon szemléltették az összes mérési kategóriát, tehát az összes megkérdezettet, a biztos szavazókat, valamint a biztos szavazó pártválasztókat. Az egyes pártok nevei fölött így három oszlopdiagram látható, viszont a sor végén ott van a „bizonytalan szavazó” kategória is, amely fölött csak két oszlop található, hiszen a „biztos szavazó pártválasztó” kategória a bizonytalanok körében önellentmondás lenne. A Népszava munkatársai ezt nem vették figyelembe, egyszerűen hozzácsapták a saját grafikonjuk készítésekor a biztos szavazó pártválasztókhoz a 18 százaléknyi voksolót, akik ugyan biztosra mondják, hogy most vasárnap elmennének választani, de még nem tudják, hogy melyik pártra húznák be az X-et.

Fotó: Facebook