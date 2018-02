Hiába volt a kormány bőkezű, a multik nem hálálták meg

ZÁRT KÖRBEN VALLOTTA BE KÖVÉR LÁSZLÓ, HOGY A FIDESZ MAGÁRA SZABTA A VÁLASZTÁSI RENDSZERT. KÖVÉR LÁSZLÓ MÉG 2017 JANUÁRJÁBAN BESZÉLT ERRÕL, A HANGFELVÉTELT A REFLEKTOR BLOG TETTE KÖZZÉ. AZ LMP SZERINT VILÁGOSSÁ VÁLT, HOGY A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN A FIDESZ ÉS AZ MSZP EGYÜTT ZÜLLESZTETTE LE A MAGYAR KÖZÉLETET. MSZP: KÖVÉR BEISMERTE A VÁLASZTÁSI CSALÁST. JOBBIK: KÖVÉR LÁSZLÓ MEGERÕSÍTETTE, HOGY A FIDESZ A PÉNZÉRT ÉS A HATALOMÉRT BÁRMIRE KÉPES. A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA SZERINT SEMMI VÁLLALHATATLAN NINCS A KÖVÉR-BESZÉDBEN. A KÓRHÁZI VEZETÕKNEK HETI KÉT JÓ HÍRT KELL MEGJELENTETNIÜK A SAJTÓBAN - NÉPSZAVA. TAGADJA AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT, HOGY UTASÍTOTTÁK A KÓRHÁZI VEZETÕKET A POZITÍV HÍREK MEGJELENTETÉSÉRE. AZ EGYÜTT, ESZTERGOMBAN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON VISSZALÉPETT A DK JELÖLTJEI JAVÁRA. GYURCSÁNY FERENC VAGYONVIZSGÁLATOT KÉR MAGA ELLEN. A MAGYAR IDÕK SZERINT GYURCSÁNY FERENC BEVALLÁSÁBÓL HIÁNYZIK, AZ A CSAKNEM 150 MILLIÓ FT, AMELY EGY OSZTRÁK BANKSZÁMLÁN VAN ELHELYEZVE. ELLEPHETIK A METRÓPÓTLÓ BUSZOK VÉGÁLLOMÁSAIT IS A FIDESZES PLAKÁTOK A KAMPÁNYBAN MAGYAR NEMZET. MINDEN MAGYAR HÁZTARTÁSBA SZÓRÓLAPOT JUTTAT EL A FIDESZ A NAPOKBAN. PÉCS VÁROSA KÉTSZER HÁROM MRD FORINT VISSZATÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁST KAP A MAGYAR ÁLLAMTÓL. A KÖLCSÖNÉRT CSERÉBE A KORMÁNY ZÁLOGJOGOT TETET PÉCS VÁROSÁNAK VAGYONÁRA. MAGYARORSZÁGON IS TERJED A SERTÉSPESTIS, AMELY FÕLEG A VADDISZNÓKAT FERTÕZI MEG, DE TALÁLTAK MÁR FERTÕZÖTT HÁZI SERTÉST IS. AFRIKAI MIGRÁNSOKRA NYITOTTAK TÜZET AUTÓBÓL KÉT ALKALOMMAL IS AZ OLASZORSZÁGI MACERATA VÁROSÁBAN. AZ OLASZ VÁROSBAN NÉHÁNY NAPJA EGY 18 ÉVES OLASZ LÁNYT ÖLTEK MEG, A GYILKOSSÁG MIATT EGY NIGÉRIAI FÉRFIT VETTEK ÕRIZETBE. VAGYONUK EREDETÉNEK IGAZOLÁSÁRA KÖTELEZI A BRIT KORMÁNY A NAGY-BRITANNIÁBAN ÉLÕ KÜLFÖLDI OLIGARCHÁKAT. ANDREJ BABIS NEM ZÁRJA KI AZ ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁSOKAT. AUGUSZTUSTÓL ÚJRA KÉRVÉNYEZHETIK A CSALÁDEGYESÍTÉST A NÉMETORSZÁGBAN BEFOGADOTT MENEKÜLTEK. DONALD TRUMP SZANKCIONÁLNÁ AZOKAT AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEK NEM FOGADJÁK BE AZ USA-BÓL KITOLONCOLT ÁLLAMPOLGÁRAIKAT. ÕRIZETBE VETTEK SPANYOLORSZÁGBAN 40 FÉRFIT, AKIK PEDOFIL TARTALMÚ ANYAGOKAT OSZTOTTAK MEG. OFFENZÍVÁT INDÍTOTT AZ IRAKI HADSEREG AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET MEGMARADT HARCOSAI ELLEN. ENSZ-JELENTÉS: ÉSZAK-KOREA 200 MILLIÓ DOLLÁR BEVÉTELRE TETT SZERT TILTOTT EXPORTTEVÉKENYSÉGBÕL. EGY SZÍRIAI ELLENZÉKI CSOPORT LELÕTT EGY OROSZ CSATAREPÜLÕT, ÉS FOGLYUL EJTETTE A PILÓTÁJÁT. 4400 ÉVES ÓKORI EGYIPTOMI SÍRT TALÁLTAK RÉGÉSZEK A GÍZAI PIRAMISOK KÖZELÉBEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT PALOTAI KÁROLY OLIMPIAI BAJNOK LABDARÚGÓ, AKI KÉSÕBB JÁTÉKVEZETÕKÉNT IS A LEGJOBBAK KÖZÖTT SZEREPELHETETT. A HAVAZÁS MIATT A FÉL ORSZÁGRA ELSÕ FOKÚ FIGYELMEZTETÉST ADOTT KI AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT. AZ ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG KÖZLÉSE SZERINT EDDIG A HAVAZÁS MIATT SEHOL SEM VEZETTEK BE KORLÁTOZÁST AZ UTAKON. A SOFÕRT BILINCSBE VERVE VITTÉK EL A RENDÕRÖK, MERT FELMERÜLT A GYANÚ, HOGY ITTAS VOLT. 1 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, 6-AN PEDIG MEGSÉRÜLTEK HAJDÚNÁNÁNÁL, AMIKOR 2 SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT. AZ ASZÓDI RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI AZ ELMÚLT KÉT HÉTBEN GALGAHÉVIZI PORTÁKRÓL LOPOTT KÜLÖNBÖZÕ ÉRTÉKEKET.