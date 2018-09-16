2018. szeptember 16.,
vasárnap, Edit napja

Hiába van kész az uszoda, használni nem lehet

Hír TV

2018. szeptember 16., vasárnap 19:26

Hónapok óta kész, mégsem lehet használni a törökszentmiklósi tanuszodát.

A térség országgyűlési képviselője azt mondja, elszámoltatási vita késlelteti a megnyitást, de szerinte hamarosan használatba vehetik a létesítményt a helyiek.

A teljes riport:

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