Hiába próbálta eltitkolni jövőbeli kimenőit a Tarsoly házaspár

A bíróság elutasította indítványukat. A Quaestor-ügy vádlottjának védője azután kérte, hogy ne legyen nyilvános, hol tartózkodnak az amúgy lakhelyelhagyási tilalom alatt álló Tarsolyék, hogy kiderült, a hétvégén üzleti luxustréningen vehettek részt Tihanyban. A károsultak egyébként azt gyanítják, hogy a házaspár nyugdíjas-szövetkezet indítását fontolgatja, ugyanis a hétvégi konferencia is erről szólt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A 753-rendbeli csalással vádolt Tarsoly Csaba és felesége sem járult hozzá, hogy a tárgyalóteremben felvételek készüljenek róla.

Nem csak a tárgyalótermi felvételeket kerülné el a házaspár. Az előző tárgyaláson a feleség védői olyan indítványt terjesztettek a bíróság elé, a jövőben ne legyen nyilvános, hogy a lakhelyelhagyási tilalom alatt lévő vádlott éppen hova kért eltávozást a bíróságtól.

„Abban az esetben ha a kényszerintézkedés fennállása alatt a másodrendű vádlott írásban becsatolja, mettől meddig és hol kíván tartózkodni, az indítványt, amennyiben a tisztelt bíróság lehetőséget ad rá, megküldenénk előzetesen az ügyészségnek is, és ilyen feltételek mellett lehetőség lenne arra, hogy a védői indítványnak helyt adjon, és nem korlátozva semmilyen módon a tárgyalás nyilvánosságát a Be. 301. §, pusztán az indítvány lényegi elemét megjelölni és rögzíteni az e tárgykörben hozott határozatát” – fogalmazott Németh Nóra, Tarsolyné Rónaszéki Erika jogi képviselője.

Az ügyész az indítvány elutasítását kérte, szerinte ugyanis semmi nem indokolja annak teljesítését.

„Az erkölcsi ok, a kiskorú védelme, a különös bánásmódot igénylő sértett és kiskorú védelme, illetve a minősített adat védelme, tehát a védő által hivatkozott indokok nem feleltethetők meg ezeknek az okoknak. Ezért véleményem szerint a védői indítvány teljesítésére nincs lehetőség” – mondta Földváry Csaba, a Fővárosi Főügyészség ügyésze.

A bíróság az ügyésszel értett egyet.

„Az ügyész úrnak igaza van abban, hogy ilyen jellegű ok és körülmény nem merült fel a tárgyaláson. Ezért a tárgyalás nyilvánossága most és a jövőben is egészen addig, amíg más körülmény fel nem merül, egyértelmű” – reagált Idzigné Novák Csilla tanácsvezető bíró.

Azután próbálták eltitkolni kimenőiket a nyilvánosság elől a Quaestor-per vádlottjai, hogy a károsultak azt állították: Tarsoly Csaba és felesége üzleti luxustréningen voltak Tihanyban. A Hír TV információi szerint azonban a rendezvényen csak a feleség vett részt.

A brókerügy károsultjai egyébként úgy tudják, a Tarsoly házaspár nyugdíjas-szövetkezet létrehozását fontolgatja, a Quaestor-vezér azonban válasz helyett ügyvédjéhez irányította stábunkat, és a felesége sem kívánt nyilatkozni.

A károsultak képviselője azt mondja, kíváncsiak lennének arra, miért érdekelte Tarsolyékat a tihanyi konferencia.

„Furcsa, hogy akit pénzügyi csalással vádolnak, miközben kényszerintézkedés van ellene, hogy ne tudja megismételni a bűncselekményt, egy nyugdíjas-szervezet létrehozásáról szóló konferencián vesz részt, vagyis új üzleti lehetőséggel foglalkozik” – mondta az egyik károsult.

A Quaestor-ügynek több mint 30 ezer károsultja van, a vádbeli cselekmények elkövetési értéke 77 milliárd forint.