Hiába próbálja kivéreztetni Magyarországot Brüsszel

A 2023-as évet pénzforgalmi szempontból az EU-val való megállapodás hiánya nem érinti drámaian, de jövőre már nagyobb problémát okozhat, ha valóban nem érkeznek meg az uniós források – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, akit azok után kérdezte a médium az államháztartartás finanszírozási helyzetéről, hogy egyre nagyobb az esélye annak, hogy idén nem nyílnak meg az uniós pénzcsapok.

Essősy Zsombor, a Magyarok a Piacon Klub elnöke azt a forgatókönyvet valószínűsítette a Bruttó e heti adásában – amellett, hogy benne vagy egy 10 százalékos forrásvesztés a kalapban –, hogy idén legfeljebb részmegállapodások lehetnek az Európai Bizottság és a magyar kormány között, ezért szerinte hiába küldjük ki a számlákat – ahogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter július végén jelezte –, 2024 közepe előtt Brüsszel biztosan nem fog utalni.

Tehát az idei év ebből a szempontból elúszott, ami Árokszállási szerint nem akkora probléma, mert 2023-ban az N+3-as szabály miatt még mindig az előző uniós keretköltségvetésből származó pénzek érkeznek Magyarországra, ezeket pedig nem érinti az uniós zárolás. Az idei büdzsében 2000 milliárd forint uniós bevétel van betervezve, ennek a fele még a korábbi ciklust takarja, tehát ezeknek elvileg rendben be kell folyniuk a költségvetésbe. Másrészről a brüsszeli stopra maga a kormány is készült, Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak adott interjújában is elismerte, hogy részben emiatt bocsátottak ki 4,2 milliárd euró devizakötvényt az év elején, amiből előfinanszírozták az uniós programokat.

A 2024-es költségvetés lesz ugyanakkor az igazán nehéz dió, ott már majdnem kétszer akkora összeget érint az uniós zárolás, mint 2023-ban: a 2021–2027-es kohéziós operatív programokból bevételként 1091 milliárd forint, a helyreállítási alapból pedig 767 milliárd forint lett betervezve, tehát itt van egy 1800 milliárd forintos kockázat, miközben legalább 2500 milliárd forintot elköltene az új ciklus programjaira a kormány.

Fotó: Kallus György/Világgazdaság