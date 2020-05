Hiába kérdezzük, hallgatnak Karácsony Gergelyék arról, hogy a Pesti úti idősotthonban meghalt asszony fia szerint édesanyját embertelen, megalázó körülmények között tartották

November óta nincs orvos a fővárosi fenntartású Pesti úti idősotthonban, erről beszélt a Ripostnak egy férfi, akinek az édesanyja az idősotthonban méltatlan körülmények között halt meg. A férfi újabb, súlyos vádakat is megfogalmazott. Ezekből kiderül, hogy az intézményből a tavalyi önkormányzati választás után kirúgták a főnővért, akit mindenki kedvelt, az ápolókat is lecserélték, az idős emberekkel nem foglalkoztak, nem fürdették őket, nagy részük rühes volt, többen így kerültek kórházba, sőt, volt, hogy külsérelmi nyomok voltak rajtuk - vagyis embertelen viszonyok vannak az idősotthonban.

A Ripostnak sikerült megszólaltatnia a Pesti úti idősotthon egyik halálos áldozatának fiát. Az édesanyját gyászoló Cs. Krisztián több olyan állítást is tett a lapnak, amely tovább rontja a képet a főváros kezelésében lévő intézményről. Elmondása szerint

- édesanyja 2017-ben költözött be az otthonba, ahol ekkor még minden rendben volt;

- az önkormányzati választást követően azonban valami nagyon megváltozott, hiszen a korábbi ápolók eltűntek, a népszerű főnővért lecserélték, az orvossal pedig többé nem tudtak beszélni;

- a problémák tavaly novemberben kezdődtek: édesanyja elesett, aminek következtében kórházba szállították. Ugyan hamar visszakerült az otthonba, azonban amikor másnap meglátogatta, édesanyja nem ismerte fel őt, a szája széle "el volt ferdülve", és kábának mutatkozott. Cs. Krisztián először arra gondolt, hogy sztrókot kapott, így orvost keresve azonnal a nővérszobába rohant. Csakhogy nem volt bent senki, amikor pedig ki szerette volna kérni a zárójelentést, nem adták ki neki.

- anyukája szobatársai arról tájékoztatták Cs. Krisztiánt, hogy az egészségügyi személyzet sem enni, sem inni nem segített neki. Amikor a nővéreknek szóvá tette, hogy nemrég még jól volt, most meg alig van magánál, úgy reagáltak rá, "biztos idegösszeomlást" kapott. Nagy nehezen egy pszichiáterként mutatkozott be. "Próbált megnyugtatni, hogy csak pihenésre van szüksége az édesanyámnak." - magyarázta. Orvossal ugyanakkor nem tudott beszélni, annak ellenére, hogy ezt többször is kérte, rendre kitérő válaszokat kapott.

- amikor legközelebb meglátogatta egyre rosszabb állapotba kerülő édesanyját, külsérelmi nyomokat talált rajta. Értelemszerűen a nővérektől megkérdezte, hogy mégis honnan származnak ezek a sérülések, azonban választ nem kapott. "Anyukám jobb keze sebes, véres volt, legalább egy napja meg se mosdatták. A felső fogsora ki volt törve" - ismertette megtörten, milyen állapotok uralkodtak az intézményben, hogyan hanyagolták el édesanyját.

- ezek után Cs. Krisztián kijelentette, hogy el szeretné vinni a Nyírő Gyula Kórházba, erre elmondása szerint megzsarolták azzal, ha egyszer innen kiviszi édesanyját, akkor többé már nem jöhet vissza.

- ennek ellenére (újra) orvost kért annak érdekében, hogy kórházba vitessék az idős nőt. Állítása szerint amíg lehetősége volt látogatni, sosem volt jelen orvos az intézményben, kivéve egy alkalmat, amikor egy ügyeletessel tudott beszélni. Csakhogy semmit nem tudott édesanyjáról, azt mondta, ő csak gyógyszereket ír fel.

- Február 29-én látták utoljára édesanyját, hiszen március elején még az influenzajárvány miatt lezárták az intézményt. Ekkor telefonon próbálták tartani a kapcsolatot az idősotthonnal, azonban vagy nem vették fel, vagy nem adtak felvilágosítást édesanyja állapotáról.

- időközben itthon is megjelent a koronavírusjárvány, ami miatt a férfi még inkább féltette édesanyját. Elmondása szerint március 30-án délelőtt telefonon elért egy ápolót, aki azt mondta, jól van az anyukája, hiszen az otthonban nem jelent meg a vírus. Pár órával később, délután négy órakor édeasanyja halálhírével ugyanaz az ápoló hívta fel. Az orvos azt sem tudta megmondani, milyen betegségben halt meg és hová viszik a holttestét. Végül lehetetlen módon neki kellett kiderítenie, hogy az idős nő holttestét Monor mellé szállították el. Mint kiderült, a halotti bizonyítványt a XVII. kerület ügyeletes orvosa állította ki, magyarán aznap sem volt orvos az intézményben. Ezen a napon a mentők öt beteget vittek el koronavírus-fertőzés gyanújával, a férfi szerint édesanyja is abban halt meg.

- a halotti bizonyítvány szerint 20 éve érelmeszesedéssel küzdött, és 10 éve demenciában szenvedett, de a férfi szerint ebből semmi nem igaz. A halál okaként agyi infarktust jelöltek meg, azonban boncolás nem volt, koronavírusra nem vizsgálták. Ha lett volna az intézményben orvos, talán felismeri korábban a tüneteket - véli a férfi.

- Cs. Krisztián szerint édesanyja méltatlan körülmények között halt meg orvosi ellátás és lelki vigasz nélkül. Arról is beszélt, hogy iszonyatos kosz volt az intézményben. Meglátása szerint a higiénia és az orvos hiánya okozhatta a betegek halálát

A Ripost természetesen megkérdezte Karácsony Gergelyt az elmondottakról, de válasz nem érkezett. Korábban az Origo is többször beszámolt a Pesti úti idősotthonban tapasztalt döbbenetes állapotokról. Megírtuk, hogy a Pesti úti idősotthonból kórházba küldött betegek 70-80 százaléka rühes. Ami azért is

döbbenetes, mert a rühatka lassan terjed, ahhoz, hogy valaki rühes legyen az kell, hogy hetekig, de inkább hónapokig ne tisztálkodjon. Vagyis ennyire elhanyagolták az embereket a Pesti úti Idősotthonban.

Ezt megerősítette Sásdi Antal, a Péterfy Kórház főigazgatója, aki a Mandiner kérdésére ezt írta: „Ma (április 5-én jelent meg a cikk - a szerk.) de. tartott igazgatói értekezleten

az Országos Traumatológiai Intézet igazgatójától azt a választ kaptam, hogy a Pesti úti szocotthonból beérkező betegek általában elhanyagolt állapotban érkeznek traumás sérüléssel, ilyen eset volt tegnap is, és becslés szerint harmaduknál észlehető rühesedés.

A Cs. Krisztián által elmondottak után különösen figyelemre méltóak a főigazgató szavai. Azt mondta ugyanis, hogy a fővárosi idősotthonból érkező betegek

"elhanyagolt állapotban érkeznek traumás sérüléssel", vagyis nem Cs. Krisztián édesanyja volt az egyetlen, aki ismeretlen eredetű sérüléseket szenvedett az intézetben.

A rendőrség nyomozást is indított, miután a kórház hatósági eljárást kezdeményezett - hivatalosan - rendkívüli halál gyanúja miatt (egyébként róla is megállapították, hogy rühes volt). Ő azután halt meg, hogy az otthonban állítólag elesett - érdekes, hogy Cs. Krisztián édesanyja is ezért került kórházba. Két esetből nem lehet feltétlenül általánosító következtetéseket levonni, de a Péterfy igazgatójának válasza után elgondolkodtató, hogy egyelőre összesen két eset van, amely részletesebben ismert és mind a kettőben azt mondták az ápolók, hogy az idős ember elesett, az egyik ügyben pedig már nyomoz is a rendőrség.

Mint ismert, a főpolgármester két nappal ezelőtt a Népjóléti Bizottság ülésén még azt állította, hogy az orvosi ellátás szempontjából is minden rendben volt az otthonban. Ezt Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője Facebook-oldalán szembe állította az idős nő hozzátartozójának beszámolójával.

A Pesti úti idősotthon lakói közül mindezidáig 34-en haltak meg, és 321-en (295 gondozott, 26 dolgozó) fertőződtek meg a koronavírus-járvány miatt. Ezzel az intézmény továbbra is a legnagyobb gócpont az idősotthonok között.

Természetesen azt eddig is tudtuk, hogy a Pesti úton a koronavírus-járvány kirobbanásakor nem volt főállású orvos, ezt az Operatív Törzs, az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal vizsgálatai egyértelműen bizonyították. Karácsony Gergely azonban soha nem reagált érdemben, akárhány bizonyíték került elő, mindig csak azt hajtogatta, "de volt orvos", miközben ez nyilvánvalóan nem volt igaz.

Április 9-én Müller Cecília országos tisztifőorvos személyesen tartott ellenőrzést az idősotthonban, és megállapította, hogy nincs folyamatos orvosi ellátás, ezért felszólította az intézmény vezetését, hogy gondoskodjon erről. Karácsony erre azt mondta, "de volt orvos", pedig akkor is tudnia kellett, hogy ez nem igaz, hiszen korábban nyilvánosságra került az intézmény vezetőjének levele, amelyben orvost kér.

Április 20-án Müller Cecília az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormányhivatal által átadott dokumentumok szerint "legalább egy hétig fizikailag nem volt" az intézményben jelen orvos. Bizonyosan nem tudta helyben a gondozottakat vizsgálni. Karácsony erre is csak azt hajtogatta: de, volt orvos. Bizonyítékot azonban ezúttal sem mutatott, ahogy egyszer sem, hiszen ez nem volt igaz.

Április 21-22-én a kormányhivatal háromszor tartott ellenőrzést az otthonban és egyszer sem volt orvos. Később még kétszer és abból is csak egy alkalommal találták meg. Karácsony ekkor arra hivatkozott, hogy az orvos karanténban van, de megint azt hajtogatta, hogy végig volt orvos, de megint nem bizonyította az állítását.

Tehát, eddig is tudtuk, hogy a főváros nem biztosított orvost. Ugyanakkor most egy drámaian közelien érintett tanú személyesen is megerősítette ezt és beszélt édesanyja torokszorító haláláról, amitől az eddigieknél is személyesebb, drámaibb a történet. Ráadásul kiderült az is, hogy Karácsonyék a választás után egy idősotthonban - nyilvánvalóan politikai célú - tisztogatást hajtottak végre, veszélybe sodorva a gondozottak életét és biztonságát. November óta gyakorlatilag magukra hagyták az idős embereket.

A személyes történet ismeretében még megdöbbentőbb Karácsony Gergely azon védekezése, amivel az ATV-ben kétszer is próbálkozott. A baloldali (a szavak szintjén az egész világgal hihetetlenül szolidáris) főpolgármester arról beszélt, hogy mindenütt nagyon sokan halnak meg idősotthonokban - természetesen ez önmagában nem igaz, van ország, ahol igen, van ahol nem - , vagyis voltaképpen mindegy is, hogy van-e főállású orvos vagy nem, ez sajnos egy elkerülhetetlen dolog. Mármint, hogy rengeteg idős ember hal meg egy általuk felügyelt otthonban.

Amíg a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor az elmúlt hetekben sorra látogatta a kórházakat, akár az ország legtávolabbi pontjain is, Karácsony Gergely főpolgármester a pesti XVII. kerületig nem volt képes elmenni, hogy megnézze, legalább egyszer, mi van az Idősotthonban. Nem nehéz megállapítani: Karácsony Gergelyt egyáltalán nem érdekli, hogy vannak ezek az idős emberek, nem akarja személyesen megnézni azt az otthont, ahol már 34 ember halt meg koronavírusban.

Az Origo megkereste Karácsony Gergely főpolgármestert és a Gyurcsány-párti helyettesét, Gy. Németh Erzsébetet. Kérdéseket tettünk fel nekik Cs. Krisztián nyilatkozatával kapcsolatban.

Megkérdeztük Karácsony Gergelyéktől

1. Igaz-e, és mivel magyarázzák hogy az otthonban tavaly novemberben az ápolók eltűntek, lecserélték a főnővért, és orvossal többé nem tudtak az intézetben beszélni a gondozottak rokonai?

2. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy egy ottani gondozott hiába próbált orvost hívni beteg édesanyjához, az nem érkezett meg?

3. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy a gondozott gyermeke azt követően, hogy édesanyja állapota jelentősen romlott, mindennap könyörgött, hogy hívjanak az anyukájához orvost, de kitérő válaszokat kapott, orvossal nem tudott beszélni?

4. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy amikor a gondozott külsérelmi nyomokat talált édesanyján, akkor nem tudták azt neki megmagyarázni az ott lévő nővérek?

5. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy az érintett gondozott gyermekét nem engedték elvinni egy másik kórházba?

6. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy február 29-ét követően folyamatosan próbált a gondozott gyermeke telefonon érdeklődni édesanyja iránt, de sosem vették fel, vagy nem adtak felvilágosítást?

7. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy március 30-án még azt mondták az érintett gondozott gyermekének, hogy az édesanyja jól van, majd ugyanazon a napon azt mondták neki, hogy meghalt?

8. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy az érintett gondozott gyermeke március 30-án is azt tapasztalta, hogy nincs orvos az intézményben, miközben aznap már több koronavírus-fertőzés volt ott?

9. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy nem volt orvos az intézményben november óta?

10. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy novembertől jelentősen romlott az ellátás az idősek otthonában?

11. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy nem tájékoztatták a hozzátartozókat?

12. Igaz-e, és mivel magyarázzák, hogy tavaly november óta iszonyatos kosz van az intézményben, és hogy a higiénia és az orvos hiánya okozhatta sok beteg halálát?

Eddig nem válaszoltak - nyilván nem véletlen -, ha megteszik, megírjuk.

Azért felmerül bennünk még egy kérdés:

hogy lehet, hogy Karácsony Gergely egyszer sem megy el a Pesti útra, hogy lehet az, hogy ennyire nem érdekli, hogy mi van ott az idős emberekkel?

Farkas Örs Facebook-oldalának bejegyzését ide kattintva tudják megtekinteni

