Hiába a hétvégi eső, továbbra is gondot okoz az alacsony vízszint

A hétvégi esőzések ellenére az alacsony vízállás továbbra is gondot okoz a Dunán. A legkritikusabb helyzet a Ráckevei Duna-ágon van. A kritikus vízállás a tűzszerészeknek is adott munkát. A Magyar Honvédség vezető tűzszerésze arról tájékoztatta a Hír TV-t, hogy a partról érező bejelentéseket soron kívül vizsgálják ki.

A hétvégi esőzések miatt emelkedett a Duna vízszintje. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint vízgyűjtő területen jelenős mennyiségű a csapadék gyűlt össze, de így is kevesebb a vártnál.

„Budapestnél múlthét szerdán volt 61 cm a vízállás, ez 10 cm el volt magasabb mint a valaha volt legkisebb vízszint és ma reggel már 102 cm a vízállás ez egy 40 cm vízszint emelkedés szerdáig várható, hogy még fél métert növekszik a vízszint és utána a hétvégén a vízgyűjtőkön ismét számottevő csapadék lehet” – mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

A hétvégi esőzések ellenére az alacsony vízállás továbbra is gondot okoz a Dunán. A legkritikusabb helyzet a Ráckevei Duna-ágon van, ahol továbbra is mobilszivattyúk üzemelnek, a folyó levegőztetéséről is gondoskodnak napi 24 órában.

Az előrejelzések szerint a következő napokban még nem várható újabb csapadék, az utánpótlásra leghamarabb hétvégén lehet számítani. „A következő napokban biztos nem lesz csapadék, leghamarabb pénteken fordulhat elő zápor eső zivatar. Tehát nem tartós eső hanem zápor, zivatar. Illetve a hétvégén lehet még változékony idő” – mondta Gaál Áron, meteorológus.

A Duna alacsony vízállása miatt a tűzszerészeknek is adott munkát. A Magyar Honvédség vezető tűzszerésze arról tájékoztatta a Hír TV-t, hogy a partról érező bejelentések soron kívül vizsgálják a ki.

„Az alacsony vízállás miatt megemelkedett a bejelentések száma, ez az átlagos bejelentés szám két-háromszoros számot is elérte. Az így bejelentett esetek háromnegyedéről bizonyosodott be, hogy valóban robbanótest volt, a maradék egynegyed pedig nem tartalmazott robbanóanyagot” – közölte Horváth Csaba, a Magyar Honvédség vezető tűzszerésze.

Múlt héten egy Dömösről eltűnt tárgy miatt a rendőség már nyomoz. A szakemberek azt kérik aki a tárgyat elvitte, vagy annak tárolási helyéről információval rendelkezik, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen.