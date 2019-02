Hévíz támogatná a Red Bull Air Race-t

HARRACH PÉTER: A BEJELENTETT HÉT PONTTAL NEM ZÁRULT LE A CSALÁDOK MEGSEGÍTÉSE. PALKOVICS LÁSZLÓ: A KORMÁNY SEGÍTENÉ A CSALÁDI VÁLLALATOK UTÓDLÁSÁT. JAKAB PÉTER JOBBIKOS KÉPVISELÕ SZERINT A CIGÁNYOK ZÖME LOP, A SZOBÁBA PISZKÍT ÉS NEM AKAR DOLGOZNI. ELUTASÍTOTTA AZ ELLENZÉKI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK PANASZAIT A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG AZ MTVA-SZÉKHÁZNÁL TAVALY DECEMBERBEN TÖRTÉNTEK ÜGYÉBEN. 37,5 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE A RÁDAY UTCAI KOLLÉGIUMTÛZBEN ELHUNYT FÉRFI CSALÁDJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. DK: POLT PÉTER A FIDESZ VÉDÕÜGYVÉDJÉNEK SZEREPÉT JÁTSSZA, MIKÖZBEN RÉSZT VESZ A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓS ÜGYEK ELTUSSOLÁSÁBAN. FARKAS ÖRS POLITIKAI ELEMZÕ: A V4-EK KÖZÖS KÜLPOLITIKÁJA EGY ERÕKÖZPONT. DÖMÖTÖR CSABA ÁLLAMTITKÁR: A BRÜSSZELI BÜROKRÁCIA LE AKARJA TAGADNI A BEVÁNDORLÁSPÁRTI TERVEKET. PÓTÁPI ÁRPÁD ÁLLAMTITKÁR: MINDEN MAGYAR GYERMEKNEK LEGYEN LEHETÕSÉGE MAGYAR ÓVODÁBA JÁRNI. IDÉN IS LEHET JELENTKEZNI AZ ÁPOLÓI ÖSZTÖNDÍJRA, AMELYNEK ÖSSZEGE HAVI NEGYVENEZER FORINT - KÖZÖLTE AZ ÁEEK. NAV: MÁRCIUS 18-IG AKÁR SMS-BEN IS KÉRHETÕ AZ SZJA-BEVALLÁSI TERVEZET POSTÁZÁSA. TÖBB MINT HARMINCEZER BEDÕLT DEVIZAHITELES VÁSÁROLHATJA VISSZA OTTHONÁT A BANKOKTÓL. A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ ÜGYFELEI A KEDVEZMÉNYES VISSZAVÁSÁRLÁS FELTÉTELEIT LEVÉLBEN MEGKAPJÁK, AMELYRE 60 NAPON BELÜL VÁLASZOLNIUK KELL VG.HU. LEZÁRULT A PAKSI ATOMERÕMÛ IDÕSZAKOS TÍZÉVENTE KÖTELEZÕ BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA - KÖZÖLTE AZ ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL. A KÉPVISELÕK JÓVÁHAGYTÁK A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS MAI ÜLÉSÉN, HOGY SZOBRA LEGYEN SZÉLL KÁLMÁNNAK A RÓLA ELNEVEZETT TÉREN. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT EGYMÁSSAL A MI HAZÁNK MOZGALOM ÉS A MIÉP. MUNKÁCSY MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK 175. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZTEK BÉKÉSCSABÁN. MÁSODIK ALKALOMMAL ÜNNEPLIK MEG A MAGYAR PARASPORT NAPJÁT PÉNTEKEN, AMELYEKEN KI LEHET PRÓBÁLNI A FOGYATÉKOS SPORTOLÓK RENDHAGYÓ TESTNEVELÉS ÓRÁIT IS. ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ: AZ ELMÚLT HÉT ÉVBEN DINAMIKUSAN ERÕSÖDTEK AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTTI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK. AZ EU-TAGÁLLAMOK ELFOGADTÁK TÁRGYALÁSI ÁLLÁSPONTJUKAT A FRONTEX MEGERÕSÍTÉSÉRÕL BRÜSSZELBEN. NÉMET BÛNÜGYI HIVATAL: AZ ISZLÁM ÁLLAM MEGSEMMISÜLÉSÉNEK ELLENÉRE TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KÉT VILÁGNÉZET LÉTEZIK A MIGRÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN - MONDTA SZERDÁN ISZTAMBULBAN. SZIGORÍTOTTÁK CSEHORSZÁGBAN A LENGYELORSZÁGBÓL SZÁRMAZÓ MARHAHÚS ELLENÕRZÉSÉT. VARSÓ SZERINT CSEHORSZÁG NEM TÁJÉKOZTATOTT SZABÁLYOS MÓDON A LENGYEL MARHAHÚSBAN TALÁLT SZALMONELLÁRÓL. FERENC PÁPA: AZ EGYHÁZ TAGJAINAK BÛNEI MIATT NEM AZ EGYHÁZAT KELL ELPUSZTÍTANI. BEKÉRETIK A SVÉD KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA A MAGYAR NAGYKÖVETET SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTES KIJELENTÉSEI MIATT. DONALD TRUMP JEFFREY ROSENT JELÖLI AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER HELYETTESÉNEK JELENTETTE A THE WASHINGTON POST. SZERGEJ SZKRIPAL VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK ANYJA BEJELENTETTE A MOSZKVAI RENDÕRSÉGEN, HOGY A FIA ÉS AZ UNOKÁJA ELTÛNT - INTERFAX. BRIT KÜLÜGYMINISZTER: A BREXIT NEM VESZÉLYEZTETI AZ EU JÖVÕJÉT. EGYIPTOMBAN KIVÉGEZTEK KILENC EMBERT EGY FÕÜGYÉSZ ELLEN ELKÖVETETT MERÉNYLET MIATT. DONALD TRUMP KEDDEN UTASÍTOTTA A PENTAGONT, HOGY DOLGOZZA KI AZ ÛRHADERÕ FELÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TÖRVÉNYJAVASLAT RÉSZLETEIT VG.HU. AZ AMERIKAI FILMAKADÉMIA MINTEGY 8000 TAGJA ADTA LE VOKSÁT AZ OSCAR-DÍJ JELÖLTEKRE, A DÍJAKAT VASÁRNAP ADJÁK ÁT HOLLYWOODBAN. 92 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KAUTZKY JÓZSEF JÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ. JOGERÕSEN 18 ÉS 15 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A 2016-BAN ÉHEN HALT MÁSFÉL ÉVES GYÖNGYÖSI KISLÁNY SZÜLEIT. EGY TÓALMÁS FELÕL ZSÁMBOK FELÉ TARTÓ SZEMÉLYAUTÓ FÁNAK ÜTKÖZÖTT, A JÁRMÛ VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ÕRIZETBE VETTEK A SZENTENDREI RENDÕRÖK EGY 36 ÉS EGY 59 ÉVES FÉRFIT KÁBÍTÓSZER-KERESKEDELEM ÉS KÁBÍTÓSZER BIRTOKLÁSA MIATT POLICE.HU. MEGSZÖKÖTT EGY FÉRFI HÁZI ÕRIZETÉBÕL BÁTONYTERENYÉN, HOGY DROGOT VÁSÁROLJON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A LETARTÓZTATÁSÁT. NEM ENGEDÉLYEZTE A BÍRÓSÁG MAGDA MARINKO FELTÉTELES SZABADSÁGRA BOCSÁTÁSÁT. DRÁGULNAK AZ ÜZEMANYAGOK: 5-5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ ÁRA.