Hevesebb zivatarok várhatók a vasi és zalai járásokban

A HungaroMet Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint szombaton előbb a Tisza vonalában és a Tiszántúlon alakulhatnak ki helyenként zivatarok, majd később a Dunántúlon is egyre több helyen lehet számítani rájuk nyugat, délnyugat felől. Utóbbiak akár rendszerbe is szerveződhetnek.

Your browser does not support the video tag.