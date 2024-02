Hetven Soros által támogatott ügyész tevékenykedik Amerikában + videó

"Látjuk a sajtóban kirobbant botrányt, ami az ügyészekről szól Amerikában. Nem is kell ilyen messzire utaznunk , hiszen láthatjuk, hogy az Európai Parlamentben is ülnek Soros György fizetési listáján lévő képviselők."

"Az a válság, amibe most Amerika belemanőverezte magát, annak az egyik okozója az, hogy az igazságszolgáltatás ennyire eltolódott balra. Rengeteg bíró, az egész bírói kar, a szövetségi bírói kar is iszonyatosan balra tolódott az elmúlt években. Az, hogy a republikánus elnökök kinevezgettek konzervatív bírókat nem ellensúlyozta ezt a folyamatot igazából, és gyakorlatilag egy társadalmi válsághoz vezetett mert iszonyú mennyiségű bűnöző nem került börtönbe emiatt." – hangsúlyozta Bálint Botond.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Ursula von der Leyen: Ukrajna győzni fog Az EP plenáris ülésén felszólalt Bocskor Andrea is. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint egyértelmű, hogy Brüsszel a háború lázában ég és politikai tőkét kovácsol egy olyan tragédiából, amelyben emberek százezrei haltak meg. Heroin, a halálos bomba A kábítószerek közül az ópiumból előállított heroin az egyik legveszélyesebb és leghalálosabb anyag. A „keménydrogok” közé tartozik, rendkívül gyorsan rá lehet szokni, a függőség nagyon hamar kialakul.