Hetven évre emelné a nyugdíjkorhatárt a gyurcsányista politikus?

Ha megnézzük a demográfiai képet, akkor látjuk, hogy folyamatosan öregszik a társadalom, és ha a nyugdíjkorhatárt feltornásszuk hetven évre, akkor a robotizálás mint munkahely ezeknek a személyeknek biztosít majd megélhetést

– fogalmazott meglehetősen zavarosan Godó Beatrix, ami nem csoda, mert a vitában maga is elismerte, hogy nem a szavak embere. Bármire is gondolt összességében a gyurcsányista politikus, a nyugdíjkorhatár hetven évre való feltornászása nagyon is érthető.

Godó Beatrix a vitában beszélt arról is, hogy civilként és közben pártagként is jelen van, hiszen 2016-ban csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz. S többek között megjegyezte, hogy a DK színeiben próbálja majd meg Nógrád megye és benne Salgótarján életét újra virágzó várossá tenni.

Szót ejtett emellett a turizmus, illetve a szolgáltató szektor fel-, illetve beruházásáról, a szociális segély kapcsán pedig azt fejtette ki, hogy 28 ezer forintból négy tejet, három kenyeret és egy kis gyümölcsöt lehet venni, talán.

Godó Beatrix a megnyert előválasztás után is hallatta a hangját, például akkor, amikor február közepén Szuhán a település polgármesterének úgy fogalmazott: „A magyar családok nem értékelik a gyermeket, egy házat vagy egy autót előbbre helyeznek az értékrendjükben.” A gyurcsányista politikus azért látogatott el a stábjával Szuhára, hogy ajánlásokat gyűjtsön a választáson való induláshoz.

Magyar Nemzet