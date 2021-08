Hétvégén sem állnak le az oltásokkal

Magyarországra bevándorolni nem emberi jog - nyilatkozta Orbán Viktor a Fox Newsnak. A kormányfő hangsúlyozta, ragaszkodik ahhoz, hogy a magyarok maguk dönthessenek a migráció ügyében. Orbán Viktor szerint a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy létezik egy nemzeti-konzervatív alternatíva, amely sikeresebb a mindennapi életben, mint a liberális nézetvilág. Ez az oka annak, hogy kritizálnak bennünket. Megjelent a gyermekvédelmi törvény végrehajtási rendelete. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, „a Magyarország ellen irányuló intenzív nyomásgyakorlás ellenére a kormány álláspontja változatlan: a magyar gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülők joga”. Hitelességi kérdésnek tartja Cseh Katalin botrányát a Fidesz országgyűlési képviselője. Budai Gyula a Mediaworks Hírcentrumának azt mondta: olyan hitelességi problémát okozott a botrány, amelyre reagálni kellene, de teljesen egyértelmű, hogy a baloldalnak nincsen válasza erre. Magyarázkodik a Jobbik az antiszemita kijelentésekről elhíresült Tóth Péter jelölése miatt. Brenner Koloman, a párt alelnöke szerint azért vették elő a szegedi politikus korábbi ügyeit, hogy hátráltassák az ellenzéki együttműködést. A DK elnökségi tagja azt bizonygatta, hogy a Jobbik törekszik a változásra. Vágó István arra nem tudott válaszolni, hogy pártja miért nem a Momentumos jelölt mögé sorakozott fel. A családtámogatások kibővítésével párhuzamosan nő a családalapítási kedv és nő a házasságkötések száma - közölte a Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter. Nagy István: a magyar méhészek tudása a sikeres mezőgazdaság alapja, kulcsa, és ezért jár nekik a megkülönböztetett figyelem. Nem felejti a cigányság a Jobbik tetteit - mondta Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos Magyarország élőben című műsorunkban. Szerinte a romákat nem lehet megvezetni a választásokon. Örökbefogadási akciót hirdetett a Momentum. Fekete-Győr András pártja az előválasztási sátrakat adná oda jelképesen a támogatóknak. Az ellenzéki párt így kalapozik pénzt, mert elmondásuk szerint drága az előválasztás. A kormány idén is támogatja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő kihelyezett képzéseit, az egyetemek 2021-ben is meghirdetik külhoni képzéseiket - közölte az ITM parlamenti és stratégiai államtitkára. Összeöntötték a Magyarok Kenyere programban felajánlott búzát Ópusztaszeren, amit mintegy hatszáz civil szervezet közreműködésével juttatnak el a rászorulókhoz. A globalizációval szemben megnyilvánuló nemzeti önazonosság-, összetartozás-tudat megerősítését szorgalmazta a partiumi Sződemeteren, Kölcsey Ferenc szülőfalujában Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A migránshelyzetről, a magyar-szerb együttműködési lehetőségekről, valamint biztonsági kérdésekről tárgyalt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Belgrádban. Litvánia és Lengyelország közös nyilatkozatban szólította fel az Európai Unió szerveit, segítsenek a Fehéroroszországból érkező illegális bevándorlók ügyének kezelésében. Költözzön más országba az, akinek nem felel meg Ukrajna vagy az ukrán nyelvtörvény - tanácsolta Tarasz Kreminy, az államnyelv védelméért felelős biztos. A koronavírus-fertőzöttek száma 201,7 millió, az áldozatoké 4,28 millió világszerte. A CNN amerikai médiacsoport elbocsájtotta három alkalmazottját, mert a koronavírus ellen beoltatlanul érkeztek munkába. A fehérorosz határon át illegálisan Litvániába érkezett ázsiai és afrikai migránsok 300 euró „motivációs pénzt” kapnak a litván hatóságoktól, amennyiben hajlandók hazatérni országaikba. Irak átmenetileg felfüggeszti a fehéroroszországi légi járatokat. Izrael légi csapást mért a Hamász rakétakilövő állására a Gázai övezetben. Az Öt Csillag Mozgalom elnökévé választották Olaszországban Giuseppe Conte volt kormányfőt. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az afganisztáni Nimrúz tartomány székhelyét, Zarándzsot - közölte a tartományi rendőrség. Veszélyesen rossz minőségű a levegő a görög fővárosban, Athénban a város körüli erdőtüzek miatt. Lengyelország tűzoltókat és különféle eszközöket indított útnak szombaton Németországba, hogy segítsék az árvíz utáni helyreállítást, valamint az erdőtüzek sújtotta Görögországba és Törökországba, hogy részt vegyenek az oltásban. Lengyelország megszünteti az igazságszolgáltatás reformja keretében létrehozott fegyelmi kamarát jelenlegi formájában, ily módon tárgytalanná válik az Európai Bizottsággal zajló vita - jelentette be Jaroslaw Kaczynski miniszterelnök-helyettes. Megkéselt tíz embert egy férfi egy tokiói vonaton, a támadó elmenekült, de a rendőrség később letartóztatta. Korzikán fogták el azt a szlovák férfit és élettársát, egy magyar nőt, akik ellen a gondozásukra bízott gyermekkel szemben elkövetett szexuális erőszak, illetve kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt adott ki elfogatóparancsot a rendőrség. Busszal ütközött egy személyautó Gyálon, öten megsérültek. Többórás a várakozás a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Gyorsítják a fővárosi Blaha Lujza tér felújítását, így a tervezettnél korábban véget érhet a forgalmi korlátozás a Nagykörút és a Rákóczi út kereszteződésében - közölte a BKK. Hétfőtől nem közlekedik a H7-es HÉV augusztus 31-éig a Kvassay hídnál található ideiglenes végállomás bontása miatt. Sorozatban harmadszor aranyérmes a női kajak négyes, Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok. Bronzérmes a női vízilabda-válogatott. A magyar férfi kajaknégyes a hetedik helyen végzett 500 méteren. Marosi Ádám a lovaglás után feljött a hetedik helyre a férfi öttusázók olimpiai versenyében, míg Kasza Róbert a 24. A Balla Virág, Takács Kincső kenupáros az ötödik helyen végzett 500 méteren az olimpián.