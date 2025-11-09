Keresés

2025. 11. 09. Vasárnap
Belföld

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására

2025. november 09., vasárnap 10:25 | MTI

Hétfőtől lehet jelentkezni a Kőrösi Csoma Sándor program új felhívására - jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap a Facebook-oldalán.

Nacsa Lőrinc a videós bejegyzésben azt mondta: azok jelentkezését várják, akik elmúltak 18 évesek, és szívesen eltöltenének 9 hónapot Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika vagy Latin-Amerika valamelyik magyar közösségénél, segítenék őket magyar identitásuk erősítésében.

Az államtitkár jelentkezésre bíztatta azokat, akiknek fontos a magyarság ügye, jártasak a közösségszervezésben, van átadható tudásuk az egyházi, cserkész-, oktató-nevelői munka vagy a hagyományőrzés területén. Hozzátette,

november 10-től november 30-ig várják a pályázókat nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.

A pályázat részletes leírása - amelyet az államtitkár hozzászólásban csatolt a bejegyzéséhez - a Kőrösi Csoma Sándor program honlapján érhető el.

 

Kapcsolódó tartalmak

