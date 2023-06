Hétfőtől fizetni kell a határátlépésért Ágfalvánál

Megosztás itt:

Már csak a gyalogosok és a kerékpárosok léphetnek át az ágfalvai határátkelőn, az osztrákok márciusban zárták le az autóforgalom előtt. Most újabb egyoldalú döntés borzolja a kedélyeket: az autós belépésért a jövőben mintegy 60 ezer forintot kér a belépésért a magyar határ melletti Somfalva, bár azt ígérik: ennek nagy része levásárolható lesz a település üzleteiben.